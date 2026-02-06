English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'अजित पवारांच्या विमानात बॉम्ब होता का? विमानाचा दोनदा...'; 'सर्व सीसीटीव्ही फुटेज...'

Ajit Pawar Death In Plane Crash: अजित पवारांचं विमान बारामती विमानतळाजवळ सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास कोसळलं आणि यामध्ये अजित पवारांसहीत एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला. मात्र या अपघाताबद्दल शंका उपस्थित करताना आता थेट बॉम्बचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 6, 2026, 02:12 PM IST
खासदाराने उपस्थित केली शंका (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Ajit Pawar Death In Plane Crash: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर वेगवेगळ्या शक्यता व्यक्त केल्या जात असतानाच आता शरद पवारांच्या पक्षाचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. अजित पवारांच्या विमानामध्ये दोन स्फोट कसे झाले असा सवाल उपस्थित करत विमानात बॉम्ब होता का? अशी विचारणा केली आहे.

घातपात की अपघात?

अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ लॅडिंगदरम्यान झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झालं. मात्र या अपघाताबद्दल अनेक शंका उपस्थित केल्या जात असतानाच हा अपघात की घातपात अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. अजित पवारांच्या पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरींनी तर शंका उपस्थित करणारे अनेक प्रश्न कधी सोशल मीडियावरुन तर कधी थेट जाहीर कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित केले आहेत. हा अपघातच असल्याचा दावा मिटकरींनी अनेकदा केला आहे. घातपात की अपघात अशी शंका उपस्थित होत असतानाच बीडमध्ये स्थानिक राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी खळबळजनक दावा केला आहे.

दोन स्फोट कसे झाले? विमानात बॉम्ब होता का?

"अजित पवारांच्या विमानाचे दोन व्हिडिओ समोर आले असून विमानाचा दोन वेळा स्फोट झाला. मग विमानामध्ये बॉम्ब होता का? बॉम्बने विमान उडवले गेले का? नेमकं काय घडलं आहे? याची चौकशी झाली पाहिजे. घात की अपघात याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आले पाहिजेत. ब्लॅक बॉक्स सार्वजनिक केला पाहिजे. सुरुवातीला सहा लोक डिक्लेअर केली मग एक कुठे गेला?" असे प्रश्न सोनावणेंनी उपस्थित केले आहेत.

हे सर्व सीसीटीव्ही कुठे आहेत?

"अजित दादा देवगिरी वरून किती वाजता निघाले त्याचा सीसीटीव्ही फुटेज कुठे आहे?  एअरपोर्टवरून निघालेला सीसीटीव्ही फुटेज कुठे आहे? फ्लाईटमध्ये ते कधी बसले त्याचा सीसीटीव्ही फुटेज कुठे आहे?" अशी विचारणा बजरंग सोनावणेंनी केली आहे. 

अजित पवारांच्या अपघाताची थ्री लेअर इन्क्वायरी

अजित पवारांच्या विमानत अपघाताची तीन स्तरीय चौकशी केली जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. पहिल्या टप्प्यात विमानाचा वेग, विमानाची उंची, इंजिनचे तापमान, हवेचा दाब, पंखांची हालचाल, पायलटमधील संभाषणे अशा अनेक तांत्रिक माहितीचं संकलन केलं जाणार आहे. दुसऱ्या स्तरावर विमानाचे अवशेष प्रयोगशाळेत पाठवून त्याचे विश्लेषण केलं जाणार. यामधून विमान जमीनीवर आदळल्यानंतर बाहेरील बाजूस नेमका काय परिणाम झाला. विमानाला कधी आणि कशी आग लागली आणि विमानाच्या बॉडीसंदर्भातील बरीच माहिती मिळू शकणार आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये अपघाताचा प्राथमिक अहवाल सादर केला जाणार, अंतिम अहवाल येण्यासाठी मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच हा तपास आणि अहवाल प्रक्रिया दिर्घकाळ चालणार हे स्पष्टच आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

