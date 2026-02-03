अजित पवारांचा विमान अपघात 'ऑपरेशन लोटस'चा भाग? खासदाराचा सवाल; 'भाजपला विरोध करणारा जीव गमावतो किंवा..'

Ajit Pawar Death In Plane Crash: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूचा मुद्दा सोमवारी राज्यसभेमध्ये उपस्थित केला. या प्रकरणाची चौकशी केली जावी अशी मागणी राऊतांनी केली. यासंदर्भात आज पत्रकारांशी चर्चा करताना त्यांनी अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिली. एका प्रश्नाला उत्तर देताना हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करण्यामागील कारण विचारलं असता, "अजित पवार यांच्या अपघाती रहस्यमय मृत्यूच गूढ जाणून घेण्याचा अधिकार राज्याच्या जनतेला आहे. हा मुद्दा आधी मी नाही तर अजित पवार यांच्या काही आमदारांनी, नेत्यांनी उपस्थित केला होता. मी फक्त तो राज्यसभेत मांडला," असं म्हटलं.
"भाजपच्या भ्रष्टाचराच्या फाईल माझ्याकडे आहेत असं अजित पवार म्हणाले होते. त्यांनी पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अजित पवार अर्थमंत्री असल्याने त्यांच्याकडे बरीच कागदपत्रं तयार झाली होती. त्यावर भाजप अस्वास्थ्य होती," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली असून यावरुन राऊतांना प्रश्न विचारण्यात आला. "मी वेगळं काय सांगत आहे? फक्त मी आधी विधान केलं होतं हा विषय संसदेत रेकॉर्ड वर विषय आणावा असं मला वाटलं म्हणून मी तो मुद्दा उपस्थित केला. न्यायधीशांमार्फत चौकशी करावी ही मागणी आहे. डीजीसीएकडून चौकशी होणार नाही. त्यासाठी कालमर्यादा घालून द्यावी ही मागणी आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री केलं म्हणजे राज्य हा विषय विसरलं अस नाही. यावर पंतप्रधान, अमित शाह, नागरी विमान वाहतूक मंत्री यांनी यावर बोलायला हवं," असंही राऊत यांनी म्हटलं.
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासंदर्भात बोलताना संजय राऊतांनी, "अजित पवार यांची इच्छा होती की दोन्ही पक्ष एकत्र यावेत. पण मोदी, शाह, फडणवीस यांचा त्याला अडथळा आहे. हा 'ऑपरेशन लोटस'चा प्रकार आहे का? भाजपला विरोध करणारा एक तर जीव गमावतो किंवा जेलमध्ये जातो," असं सूचक विधान केलं. '
सोमवारीच राऊत यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भात त्यांच्याच पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरींनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर स्वरुपाचे असल्याचं म्हटलं होतं. विमानातील सहावी व्यक्ती कोण होती? अपघाताच्या ठिकाणी पडलेले कागद का नाही जळाले? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत असं राऊतांनी म्हटलं होतं.