English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांचा विमान अपघात ऑपरेशन लोटसचा भाग? खासदाराचा सवाल; भाजपला विरोध करणारा जीव गमावतो किंवा..

अजित पवारांचा विमान अपघात 'ऑपरेशन लोटस'चा भाग? खासदाराचा सवाल; 'भाजपला विरोध करणारा जीव गमावतो किंवा..'

Ajit Pawar Death In Plane Crash: विमानाचा लॅण्डींगदरम्यान अपघात झाल्याने अजित पवारांचं विमान 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ कोसळलं आणि विमानातील सहा जणांचा मृत्यू झाला. मात्र आता या अपघातावरुन वेगळीच शंका उपस्थित केली जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 3, 2026, 12:42 PM IST
अजित पवारांचा विमान अपघात 'ऑपरेशन लोटस'चा भाग? खासदाराचा सवाल; 'भाजपला विरोध करणारा जीव गमावतो किंवा..'
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Death In Plane Crash: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूचा मुद्दा सोमवारी राज्यसभेमध्ये उपस्थित केला. या प्रकरणाची चौकशी केली जावी अशी मागणी राऊतांनी केली. यासंदर्भात आज पत्रकारांशी चर्चा करताना त्यांनी अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिली. एका प्रश्नाला उत्तर देताना हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करण्यामागील कारण विचारलं असता, "अजित पवार यांच्या अपघाती रहस्यमय मृत्यूच गूढ जाणून घेण्याचा अधिकार राज्याच्या जनतेला आहे. हा मुद्दा आधी मी नाही तर अजित पवार यांच्या काही आमदारांनी, नेत्यांनी उपस्थित केला होता. मी फक्त तो राज्यसभेत मांडला," असं म्हटलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांकडे बरीच कागदपत्रं होती

"भाजपच्या भ्रष्टाचराच्या फाईल माझ्याकडे आहेत असं अजित पवार म्हणाले होते. त्यांनी पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अजित पवार अर्थमंत्री असल्याने त्यांच्याकडे बरीच कागदपत्रं तयार झाली होती. त्यावर भाजप अस्वास्थ्य होती," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे. 

सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री केलं म्हणजे...

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली असून यावरुन राऊतांना प्रश्न विचारण्यात आला. "मी वेगळं काय सांगत आहे? फक्त मी आधी विधान केलं होतं हा विषय संसदेत रेकॉर्ड वर विषय आणावा असं मला वाटलं म्हणून मी तो मुद्दा उपस्थित केला. न्यायधीशांमार्फत चौकशी करावी ही मागणी आहे. डीजीसीएकडून चौकशी होणार नाही. त्यासाठी कालमर्यादा घालून द्यावी ही मागणी आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री केलं म्हणजे राज्य हा विषय विसरलं अस नाही. यावर पंतप्रधान, अमित शाह, नागरी विमान वाहतूक मंत्री यांनी यावर बोलायला हवं," असंही राऊत यांनी म्हटलं.

हा 'ऑपरेशन लोटस'चा प्रकार आहे का?

दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासंदर्भात बोलताना संजय राऊतांनी, "अजित पवार यांची इच्छा होती की दोन्ही पक्ष एकत्र यावेत. पण मोदी, शाह, फडणवीस यांचा त्याला अडथळा आहे. हा 'ऑपरेशन लोटस'चा प्रकार आहे का? भाजपला विरोध करणारा एक तर जीव गमावतो किंवा जेलमध्ये जातो," असं सूचक विधान केलं. '

सोमवारीच राऊत यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भात त्यांच्याच पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरींनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर स्वरुपाचे असल्याचं म्हटलं होतं. विमानातील सहावी व्यक्ती कोण होती? अपघाताच्या ठिकाणी पडलेले कागद का नाही जळाले? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत असं राऊतांनी म्हटलं होतं. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

लोणावळ्यातील सर्वात फेमस ठिकाणी विचित्र अपघात! 19 वर्षीय तर...

महाराष्ट्र बातम्या