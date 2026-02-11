English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पवार कुटुंबात वादाची ठिणगी? पार्थ पवार आणि जय पवारांमध्ये मतभेद; आईसमोरच...

Parth Pawar Vs Jay Pawar: अजित पवारांच्या निधनानंतर वडिलांच्या पार्थिवावर एकत्रच अंत्यसंस्कार करणाऱ्या पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याचं वृत्त सूत्रांनी दिलं आहे. आई सुनेत्रा पवारांसमोरच जय पवारांनी आपलं म्हणणं अगदी स्पष्टपणे मांडलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 11, 2026, 11:19 AM IST
दोन्ही भावांमध्ये मतभेद असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं (प्रातिनिधिक फोटो)

Parth Pawar Vs Jay Pawar: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडींबरोबर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आल्याचं पाहायला मिळत आहे. अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी म्हणून उपमुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर मंगळवारी सुनेत्रा पवार विराजमान झाल्या. यावेळी सुनेत्रा पवार यांचे डोळे पतीच्या आठवणीने पाणावल्याचं दिसून आलं. तर त्यांच्यासोबत असलेले पार्थ पवारही हुंदके देत आपल्या वडिलांच्याच केबिनमध्ये आईला उपमुख्यमंत्री होताना पाहून वडिलांच्या आठवणीत रडले. मुंबईमध्ये या घडामोडी होत असतानाच तिकडे बारामतीत ज्या विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले तिथेच त्यांचं स्मारक बांधण्याचा पवार कुटुंबाचा विचार असताना आता या स्मरकावरुन अजित पवारांच्या दोन्ही मुलांमध्येच मदतभेद असल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे.

स्मारकासंदर्भात भरपूर चर्चा

अजित पवारांच्या निधनाच्या धक्क्यामधून सावरत पवार कुटुंबाने तातडीने अजित पवारांच्या स्मारकासंदर्भात काम सुरु केल्याचं दिसून आलं. अजित पवारांच्या निधनानंतर आठवड्याभरातच शरद पवारांनी विद्या प्रतिष्ठानच्या ऑफिसमध्ये जय पवार आणि पार्थ पवारांच्या उपस्थितीमध्ये अजित पवारांच्या आठवणींमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या स्मारकाचा आढावा घेतला. यासाठी पवारांनी पाच ते सहा बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकींमध्ये स्मारकाचा आढावा घेताना या स्मारकाची संभाव्य रचना कशी असेल आणि त्यामध्ये काय असेल याबद्दलही चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली. या बैठकीनंतर जय पवार हे विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर काही अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसोबत मैदानाची पहाणी करातना, चर्चा करताना दिसले. मात्र आता वडिलांच्या स्मारकावरुन जय पवार आणि पार्थ पवारांमध्ये मतभेद असल्याचं समोर येत आहे. 

दोन्ही भावांचे मतभेद; पार्थ यांचं म्हणणं काय? जय पवारांकडून पुणे शहराचा उल्लेख

अजित पवारांच्या स्मरणार्थ संग्रहालय करण्यावरून जय आणि पार्थ पवार यांची मते वेगवेगळी आहेत.  जय पवार यांचा अजित पवार यांचं संग्रहालय पुण्यात करावं आणि स्मारक बारामतीत असावं असा आग्रह आहे. मात्र यासंदर्भात पार्थ पवार यांच्याकडून वेगळी भूमिका मांडण्यात आला आहे.  पार्थ पवार यांचे अजित पवारांचे संग्रहालय आणि स्मारक बारामतीतच करावं असं ठाम मत आहे. अजित पवारांचं पुणे जिल्हा आणि शहर यावर प्रचंड प्रेम होतं म्हणून संग्रहालय पुणे शहरात असावं अशी भूमिका मंगळवारी जय पवार यांनी मंत्रालयातील सुनेत्रा पवार यांच्या दालनात पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांसमोर भूमिका मांडत आपली इच्छा बोलून दाखवली.

काय तोडगा काढणार?

जय पवारांच्या भूमिकेशी फारकत घेणारी पार्थ पवारांची भूमिका असल्याने वडिलांच्या स्मारकाच्या मुद्द्यावरुनच दोन्ही भाऊ वैचारिकदृष्ट्या आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता यावर पवार कुटुंब काय तोडगा काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

