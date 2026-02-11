पवार कुटुंबात वादाची ठिणगी? पार्थ पवार आणि जय पवारांमध्ये मतभेद; आईसमोरच...

Parth Pawar Vs Jay Pawar: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडींबरोबर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आल्याचं पाहायला मिळत आहे. अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी म्हणून उपमुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर मंगळवारी सुनेत्रा पवार विराजमान झाल्या. यावेळी सुनेत्रा पवार यांचे डोळे पतीच्या आठवणीने पाणावल्याचं दिसून आलं. तर त्यांच्यासोबत असलेले पार्थ पवारही हुंदके देत आपल्या वडिलांच्याच केबिनमध्ये आईला उपमुख्यमंत्री होताना पाहून वडिलांच्या आठवणीत रडले. मुंबईमध्ये या घडामोडी होत असतानाच तिकडे बारामतीत ज्या विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले तिथेच त्यांचं स्मारक बांधण्याचा पवार कुटुंबाचा विचार असताना आता या स्मरकावरुन अजित पवारांच्या दोन्ही मुलांमध्येच मदतभेद असल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे.
अजित पवारांच्या निधनाच्या धक्क्यामधून सावरत पवार कुटुंबाने तातडीने अजित पवारांच्या स्मारकासंदर्भात काम सुरु केल्याचं दिसून आलं. अजित पवारांच्या निधनानंतर आठवड्याभरातच शरद पवारांनी विद्या प्रतिष्ठानच्या ऑफिसमध्ये जय पवार आणि पार्थ पवारांच्या उपस्थितीमध्ये अजित पवारांच्या आठवणींमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या स्मारकाचा आढावा घेतला. यासाठी पवारांनी पाच ते सहा बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकींमध्ये स्मारकाचा आढावा घेताना या स्मारकाची संभाव्य रचना कशी असेल आणि त्यामध्ये काय असेल याबद्दलही चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली. या बैठकीनंतर जय पवार हे विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर काही अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसोबत मैदानाची पहाणी करातना, चर्चा करताना दिसले. मात्र आता वडिलांच्या स्मारकावरुन जय पवार आणि पार्थ पवारांमध्ये मतभेद असल्याचं समोर येत आहे.
अजित पवारांच्या स्मरणार्थ संग्रहालय करण्यावरून जय आणि पार्थ पवार यांची मते वेगवेगळी आहेत. जय पवार यांचा अजित पवार यांचं संग्रहालय पुण्यात करावं आणि स्मारक बारामतीत असावं असा आग्रह आहे. मात्र यासंदर्भात पार्थ पवार यांच्याकडून वेगळी भूमिका मांडण्यात आला आहे. पार्थ पवार यांचे अजित पवारांचे संग्रहालय आणि स्मारक बारामतीतच करावं असं ठाम मत आहे. अजित पवारांचं पुणे जिल्हा आणि शहर यावर प्रचंड प्रेम होतं म्हणून संग्रहालय पुणे शहरात असावं अशी भूमिका मंगळवारी जय पवार यांनी मंत्रालयातील सुनेत्रा पवार यांच्या दालनात पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांसमोर भूमिका मांडत आपली इच्छा बोलून दाखवली.
जय पवारांच्या भूमिकेशी फारकत घेणारी पार्थ पवारांची भूमिका असल्याने वडिलांच्या स्मारकाच्या मुद्द्यावरुनच दोन्ही भाऊ वैचारिकदृष्ट्या आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता यावर पवार कुटुंब काय तोडगा काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.