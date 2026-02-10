English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मोठी बातमी! अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात आता पवार कुटुंबालाच शंका; आज दुपारी 4 वाजता...

Ajit Pawar Death In Plane Crash: अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणुकींच्या प्रचारसभेसाठी मुंबईहून बारामतीला जाताना 28 जानेवारी रोजी झालेल्या भीषण विमान अपघातात मृत्यूमुखी पडले. बारातमी विमानतळाजवळच हा अपघात झाला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 10, 2026, 12:07 PM IST
मोठी बातमी! अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात आता पवार कुटुंबालाच शंका; आज दुपारी 4 वाजता...
अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच आत होणार पत्रकार परिषद (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Death In Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती निधनाला 10 दिवसांहून अधिक काळ उलटून गेला असला तरी या अपघातासंदर्भात वेगवेगळ्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. असं असतानाच आता पहिल्यांदाच थेट अजित पवारांच्या कुटुंबाकडून या अपघातासंदर्भात शंका घेण्यात आली आहे. एकीकडे आज अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांनी मंत्रालयामध्ये जाऊन पदभार स्वीकारला असून आज सायंकाळी दिल्लीला जाऊन त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना भेटणार असल्याचं सांगितलं जात असतानाच दुसरीकडे अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदजर्भात अजित पवारांच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती आज सायंकाळी चार वाजता पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

कोण करणार आहे गौप्यस्फोट?

आपण ज्या व्यक्तीबद्दल बोलतोय त्या व्यक्तीचं नाव आहे रोहित पवार! कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवारांनी आपल्या मनात अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात शंका असल्याचं म्हटलं आहे. रोहित पवार यांनी स्वत: यासंदर्भातील पोस्ट केली असून आज आपण याबद्दल बोलणार असल्याचं सांगितलं आहे. "बारामतीतील विमान अपघातात झालेल्या अजितदादांच्या दुर्दैवी निधनाबाबत महाराष्ट्रासह माझ्याही मनात अनेक शंका आहेत. यासंदर्भात आज (मंगळवार, दि. 10 फेब्रुवारी) सायंकाळी चार वाजता यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेऊन महत्त्वाचे आणि डोळे उघडणारे मुद्दे तपशीलवार मांडणार आहे," असं रोहित पवारांनी एक्सवर पोस्ट करुन म्हटलं आहे.

आनंद आणि दुःख अशा संमिश्र भावनांचा कल्लोळ

दरम्यान, या पोस्टच्या दोन तासांनंतर सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर रोहित पवारांनी आपल्या मनात या क्षणी संमिश्र भावना असल्याचं नमूद करत एक खास भावनिक पोस्ट केली आहे. "ज्या खुर्चीत बसून अजितदादा सामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम करायचे, त्याच खुर्चीत आज मा. सुनेत्राकाकींना पाहून मनात एकाच वेळी आनंद आणि दुःख अशा संमिश्र भावनांचा कल्लोळ उठलाय. या खुर्चीत आज अजितदादा नाहीत याचं अतीव दुःख आहे पण सुनेत्राकाकी आहेत याचा आनंदही आहे. अजितदादांची उणीव कदापि भरुन काढता येणार नाही पण सुनेत्राकाकी या अजितदादांच्या शिव-फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचाराने काम करताना राज्यभरातील सामान्य माणूस आणि त्याचा विकास हेच ध्येय ठेवून काम करतील, याचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यासाठी त्यांना मनापासून शुभेच्छा! तसंच उपमुख्यमंत्री पदासह त्यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदीही लवकरच विराजमान व्हावं, ही काही नेत्यांची इच्छा नसली तरी राज्यभरातील लाखो पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे, त्यामुळं तीही त्या पूर्ण करतील, असा विश्वास आहे," असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, 28 जानेवारीला अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात होऊन त्यांचा यामध्ये दुर्देवी मृत्यू झाल्यापासूनच पक्षाचे नेते अमोल मिटकरी यांनी अनेक शंका उपस्थित करत हा अपघात आहे की घातपात अशी शंका उपस्थित केली आहे.

