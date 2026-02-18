Ajit Pawar Plane Crash: मुख्य आरोपी अमेरिकेत? त्याची माहिती भारतात इंटरनेटवरही नाही, रोहित पवारांचा दावा; ही व्यक्ती कोण?

Rohit Pawar Press Conference On Ajit Pawar Death: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी प्राण गमावलेल्या बारामतीमधील विमान अपघातासंदर्भात धक्कादायक खुलासे करताना काही गंभीर आरोपही केले आहेत. आज सकाळी साडेदहा वाजता पत्रकारांशी संवाद साधताना रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या विमानाला झालेला अपघात हा घातपात तर नाही ना याची शंका का वाटतेय याबद्दलची आपली भूमिका प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून मांडली. विमानातील अतिरिक्त इंधनापासून ते अपघातासाठी जबाबदार असलेल्यांना वाचवलं जात आहे का? असे अनेक प्रश्न रोहित पवारांनी विचारले. विशेष म्हणजे या वेळेस त्यांनी ज्या व्हीएसआर कंपनीचं हे विमान कोसळलं त्या कंपनीच्या कामकाजावरच शंका घेतली. या विमान कंपनीच्या मालकाचा मुलगा जो कंपनी हाताळतोय तो अमेरिकेत असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला. अपघाताला 20 दिवस उलटून गेल्यानंतरही सुरु असलेल्या संथ तपासावर नाराजी व्यक्त करताना रोहित पवारांनी विमान कंपनीच्या मालकांवरच गंभीर आरोप केलेत.
"आम्ही विचार करत होतो की व्हीएसआर कंपनीवर का कारवाई होत नाही? व्हीएसआरच्या मालकाचा मुलगा रोहित सिंगच्या लग्नाला मोठ्या नेत्यांनी हजेरी लावली होती. अनेक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आजी माजी आमदार, मंत्री या लग्नाला गेले होते," असं रोहित पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं.
'व्हीएसआर ग्रुप आणि त्यांचे कारनामे' या मथळ्याखाली रोहित पवारांच्या प्रेझेंटेशनमध्ये एक संपूर्ण स्लाइड होती. या स्लाइडमध्ये त्यांनी "व्हीएसआरचे मालक विजय सिंग यांचे सर्व रेकॉर्ड्स तपासण्याची गरज" असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच "विजय सिंग यांचा मुलगा रोहित सिंग अमेरिकेत राहतो" असा दावाही रोहित पवारांनी केला आहे. विशेष म्हणजे रोहित सिंग यांच्याबद्दल मोठा खुलासा करताना, "रोहित सिंगची सर्व माहिती इंटरनेट व समाज माध्यमांवरुन मोठ्या एजन्सीला कामाला लावून काढून टाकण्यात आली," असंही रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. तसेच रोहित सिंगकडे अनेक आलिशान गाड्या असल्याचंही रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
तसेच व्हीएसआर कंपनीकडील विमानांबद्दल बोलताना रोहित पवारांनी या विमानांच्या दर्जाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "या कंपनीकडे असलेली विमाने कोणाची आहेत?" असा सवाल रोहित यांनी प्रेझेंटेशनमधून विचारला आहे. तसेच, "विमान खरेदीसाठी पैसा कुणी दिला?" असा सवालही रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे. "डीजीसीएमधून अवैध परवाने कुणी मिळवून दिले?" असंही रोहित पवारांनी विचारलं असून, "अमेरिकेत भंगारात असणारी विमाने, इथे चालवूच कशी दिली?" असा सवाल रोहित पवारांनी डीजीसीएला व्हीएसआरवर गंभीर आरोप करताना विचारला आहे. व्हीएसआरकडून अमेरिकेत वापरातून काढून टाकलेली विमान भारतात आणून चालवली जातात असा आरोप रोहित पवारांनी केला आहे. तसेच आता कंपनी अडचणीत सापडल्याने व्हीएसआर कंपनीचा व्यवहार दुबई आणि अमेरिकेमध्ये शिफ्ट करण्याच्या हलचाली सुरु असल्याचा आरोपही रोहित पवारांनी केला आहे.
रोहित पवारांनी व्हीएसआरच्या माध्यमातून अनेक नियमबाह्य गोष्टी झाल्या असून अजित पवारांच्या अपघातासाठी व्हीएसआर कंपनीच मुख्य दोषींपैकी एक असल्याचे आरोप केलेत. त्यांनी रोहित सिंगच्या माध्यमातून या अपघातामधील खरा आरोपी अमेरिकेत बसला असल्याचं सूचित केलं.
या व्हीएसआर कंपनीला कोण वाचवतंय? असा सवालही रोहित पवारांनी कोणाचाही थेट उल्लेख न करता केला.