English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Death: Plane Crash बद्दल पवार कुटुंब पहिल्यांदाच बोललं; 'आमच्या मनात अनेक शंका, बॉम्बसारख्या...'

Ajit Pawar Death Doubts About Flight Crash: अजित पवारांचं विमान 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ कोसळलं आणि त्यामध्ये अजित पवारांसहीत पाच जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातासंदर्भात अनेकांना शंका असतानाच पवार कुटुंबानेही यावर भाष्य केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 7, 2026, 10:31 AM IST
Ajit Pawar Death: Plane Crash बद्दल पवार कुटुंब पहिल्यांदाच बोललं; 'आमच्या मनात अनेक शंका, बॉम्बसारख्या...'
रोहित पवारांनी व्यक्त केलं मत

Ajit Pawar Death Doubts About Flight Crash: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनासंदर्भात लवकरच शरद पवारांच्या कुटुंबाकडून जाहीर पत्रकार परिषद घेतली जाणार असल्याची माहिती कर्जत-जामखेडचे आमदार आणि अजित पवारांचे पुतणे रोहित पवारांनी दिली आहे. बारामतीमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रोहित पवारांनी अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिलं. यामध्ये त्यांनी विमान अपघातासंदर्भात आमच्या मनातही काही शंका असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यासंदर्भात 10 तारखेला सविस्तरपणे पत्रकारांसमोर बोलणार असल्याचं रोहित पवार म्हणाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

आम्ही भावनिक जे वाटेल ते बोलू शकतो

रोहित पवारांना आमच्या पक्षावर बोलण्याचा काय अधिकार? असा प्रश्न विचारणाऱ्या सुनील तटकरेंना रोहित पवारांनी उत्तर दिलं आहे. "मला पक्षावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नसेल मात्र मला भावनिक अधिकार आहे. मी त्यावर बोलू शकतो. दादांनी काही जवळच्या लोकांना आणि मला काही गोष्टी सांगितलेल्या होत्या त्यावर मी बोलणार आहे. काही राजकीय लोक सगळे जवळचे असतात असं नाही आम्ही भावनिक आहोत. विना राजकारणात आम्ही भावनिक जे वाटेल ते बोलू शकतो," असं रोहित पवार म्हणाले आहेत. 

आमच्या मनामध्ये काही प्रश्न

अजित पवारांच्या विमान अपघाताबद्दल बोलताना, "सगळ्यांच्या मनात शंका आहे. आमच्या मनामध्ये काही प्रश्न आहेत. का घडलं? कसं घडलं असावं याबाबत दहा तारखेला प्रश्न उपस्थित करणार," असं रोहित पवार म्हणाले. 

मी सीसीटीव्ही पासून...

अमोल मिटकरींसंदर्भातही रोहित पवारांना प्रश्न विचारण्यात आला.  "अमोल मिटकरी हे दादाचा जवळचा कार्यकर्ता होता. काही गोष्टी योग्य पद्धतीने मांडत आहेत. काही विषयाच्या बाबतीत ते भावनिक आहेत. भावनेच्याभरात अनेक प्रश्न लोकांना पडलेले आहेत. मी सीसीटीव्ही पासून सर्व गोष्टी वर प्रेझेंटेशनमध्ये भाष्य करेल," असं रोहित पवार म्हणाले.

विमानात बॉम्ब?

बजरंग सोनवणेंनी अजित पवारांच्या विमानात बॉम्ब असल्याची शंका बोलून दाखवली आहे. यावर बोलताना रोहित पवारांनी बजरंग सोनावणेंच्या शंकेला वाव असल्याचं म्हटलं आहे. "आमच्या मनात अनेक शंका आहेत. बॉम्बसारख्या काही गोष्टी असू शकतात. 10 तारखेला आमच्या मनातल्या शंका आहेत त्याबाबत मी मुंबईमध्ये प्रेझेंटेशन देणार आहे," असं रोहित पवार म्हणाले. 

परिवार म्हणून सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे

अजित पवारांच्या निधानंतर पवार कुटुंब एकत्र पाहायला मिळत असल्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता रोहित पवारांनी, "दादांची मनापासूनची इच्छा होती परिवार म्हणून सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. त्याच पद्धतीने आज सर्व एकत्र आले. दादांकडूनही प्रयत्न केले गेले होते. आम्ही त्याच पद्धतीने प्रयत्न करत राहू. परिवार अजूनही एकत्र आहेत. दादांचा स्वप्न आहे परिवार म्हणून आपण एकत्र राहू आणि तसंच काही होईल," असा विश्वास व्यक्त केला. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या निधनानंतर दहाव्या दिवशीच केंद्रीय निवडणूक आ...

महाराष्ट्र बातम्या