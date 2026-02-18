English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  महाराष्ट्र बातम्या
  अजित पवारांच्या घातपातामागचा मास्टर माईंड कोण? रोहित पवारांनी सांगितल्या 2 राजकीय शक्यता; आम्ही सर्व...

अजित पवारांच्या घातपातामागचा मास्टर माईंड कोण? रोहित पवारांनी सांगितल्या 2 राजकीय शक्यता; 'आम्ही सर्व...'

Rohit Pawar On Possible Political Scenario Behind Ajit Pawar Death In Plane Crash: अजित पवारांचा अपघात हा घातपात असल्यास हा घातपात होण्यामागे राजकीय अँगल काय असू शकतो असा सवाल रोहित पवारांना विचारण्यात आला. त्यावर रोहित पवार काय म्हणाले जाणून घ्या... 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 18, 2026, 01:22 PM IST
रोहित पवारांनी व्यक्त केली शंका (प्रातिनिधिक फोटो)

Rohit Pawar On Possible Political Scenario Behind Ajit Pawar Death In Plane Crash: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाला 28 जानेवारी रोजी झालेल्या भीषण अपघातामध्ये अजित पवारांसहीत पाच जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातासंदर्भातील चौकशीवर अजित पवारांचे पुतणे तसेच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या आहेत. रोहित पवार यांनी दोन आठवड्यांमध्ये तिसरी मोठी पत्रकार परिषद घेऊन या अपघाताबद्दलच्या शंका जाहीरपणे बोलून दाखवल्या. विमानातील ब्लॅक बॉक्स, इंधनाचे प्रमाण, विमान कंपनीचा गैरकारभार, विमान कंपनीच्या मलकाला वाचवण्याचा प्रयत्न अशा अनेक विषयांवर रोहित पवारांनी नव्याने अगदी प्रेझेंटेशनसहीत प्रश्न उपस्थित केले. मात्र त्यावेळी त्यांनी या अपघातामागील मास्टर माईंड कोण असेल याबद्दल सूचक विधान केलं आहे. 

रोहित पवारांनी काय प्रश्न विचारले?

रोहित पवार यांनी कशाप्रकारे विमान अपघाताच्या चौकशीमध्ये अनेक धागेदोरे हा अपघात समान्य नसल्याचे संकेत देत आहेत याबद्दल सुरुवातीला भाष्य केलं. पुढे बोलताना रोहित पवारांनी तांत्रिक बाबांवरील माहिती आणि तपशील सादर केला. रोहित पवार यांनी या अपघातासंदर्भात त्यांना पडलेले प्रश्न आणि परिस्थितीजन्य शंका बोलून दाखवल्यानंतर अपघातासाठी विमान कंपनी, सरकारी अधिकारीही तितकेच जबाबदार असल्याचं म्हटलं. रोहित पवारांनी आपली बाजू मांडून झाल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. एका तासाच्या प्रेझेंटेशननंतर पत्रकारांना पडलेल्या अनेक प्रश्नांवर रोहित पवारांनी उत्तरं देताना आपली भूमिका मांडली. याचवेळी अजित पवारांच्या विमानासंदर्भात झालेला घातपात हा राजकीय हेतूने झाला नसेल ना? असा सवाल रोहित पवारांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना रोहित पवारांनी सदर अपघाताबद्दल दोनच राजकीय शक्यता असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं.

घातपाताला दोनच अँगल असू शकतात, ते म्हणजे...

या प्रकरणामध्ये राजकारण आहे की नाही हे ठामपणे सांगता येणार नसल्याचं रोहित पवार म्हणाले. पण असेलच तर त्याला दोनच अँगल असतील हे नमूद करायला रोहित पवार विसरले नाहीत. "यात राजकारण आहे की नाही माहिती नाही. पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे, इतकेच माझे म्हणणं आहे. लोक मला विचारत आहेत की राजकीय अँगल असेल तर कोणता? तर माझ्या मते यात दोनच राजकीय अँगल असू शकतात. एक अँगल आम्ही सर्व एनडीएबरोबर गेलो तर एक कुठला तरी गट दुखावणार आणि आम्ही एनडीएबरोबर न जाता दादच (अजित पवारच) एनडीएमधून बाहेर आले, रस्त्यावरील लढाई लोकांमध्ये राहून लढले तर दुसरा गट दुखावणार. या दोन पैकी एक संभावना राजकीय दृष्टीकोनातून असू शकते असं माझं मत आहे," असं रोहित पवार म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता, "यापैकी कशालाही विरोध असलेल्या गटाकडून तर हे सारं झालं नाही ना?" अशी शंका रोहित पवारांनी बोलून दाखवली.

या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी व्हावी इतकीच आपली अपेक्षा असल्याचं रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केलं. 

