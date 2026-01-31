'सत्ता आणायची नशा आली की...', अजित पवारांच्या शोकसभेत मंचावरुनच तिने महेश लांडगेंना सुनावलं; Video

Ajit Pawar Death Seema Savle Slams Mahesh Landge Video: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर भोसरी मतदारसंघातील भारतीय जनाता पार्टीचे आमदार महेश लांडगे चांगलेच चर्चेत आहेत. महापालिका निवडणुकीमध्ये अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करत प्रचार सभांमधून टीका करणाऱ्या महेश लांडगेंनी अजित पवारांच्या शोकसभेमध्ये हात जोडून त्यांची माफी मागितल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र याच शोकसभेमध्ये सर्वांसमोर सीमा साळवे यांनी महेश लांडगेंना सुनावल्याचं दिसून आलं आहे. अजित पवारांसंदर्भात वापरलेल्या भाषेवरुन त्यांच्याच शोकसभेत सीमा साळवेंनी महेश लांडगे समोर बसलेले असताना त्यांना तुम्ही चुकलात असं सांगतानाच भविष्यात मी अजित पवारांसाठी लढत राहून विरोधी पक्ष कसा असतो हे शहराला दाखवून देईन असं म्हटलं आहे. (आज सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? सर्व राजकीय घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून पिंपरी चिंडवड महानगरपालिकेमधील प्रभाग 8 मधून उमेदवार राहिलेल्या सीमा साळवेंनी महेश लांडगेंना जाहीर कार्यक्रमात अजित पवारांबद्दल वापरलेली भाषा योग्य नव्हती असं सांगितलं. भाजपचे डॉ. सुहास कांबळे यांनी पराभूत केलेल्या सीमा साळेवेंंनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच, "महेशदादांना एकच सांगेन, हारणं खूप सोपं आहे. जिंकवून एखाद्याला हारवता आलं तर ते पण करुन बघा एकदा. नक्की मी मनापासून तुमची आभारी राहील. तुम्ही खरंच खूप चांगले कार्यकर्ते होतात. आता मात्र तुमच्यात बदल झालेला आहे. आज तुम्ही अजित सृष्टीची घोषणा करुन स्वत:मध्ये बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला त्यासाठी मी तुमचे आभार नक्कीच मानणार नाही. मीच सांगितलंय कोणी आभार मानायचे नाहीत. फक्त राजकारण करत असतानाच शब्द नेहमी जपून वापरायचे असतात," असा सल्ला दिला.
"ज्यावेळेस तुमचे शब्द घरंगळत होते तेव्हा दु:ख होत होतं दादा. अजितदादांना तुम्ही अशा भाषेत नव्हतं बोलायला पाहिजे. पण एकदा माणसाला सत्ता आणायची नशा आली की माणसं वेगळ्या वाटेनं जातात, तुम्हीही गेलात. सत्ता कुणापासून कोणासाठी आणायची होती माहिती नाही कारण भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पार्टी राज्यात एकच आहेत. एकत्रित असताना सुद्धा एखाद्याला आपल्या घरात येण्यापासून रोखण्याची भाषा मला रुचलेली नाही. तुम्हाला माझं बोलणं रुचणार नाही पण मला त्यांची खंत नाही. पराभव झाला याचं दु:ख नाही. मी अजितदादांच्या ताकदीनं लढले. त्यांनी सांगितलं वाघीण मागे राहिली. बरोबरीत येणार. माझा भाऊ गेलाय, माझा बाप गेलाय. हिंमत देऊन गेलाय. हिंमत माझी कोणी चोरु शकत नाही. हिंमतीने लढणार नाही. इथून पुढे एक ताकदवान विरोधीपक्ष कसा असतो हे दाखवून देणार आहे मी शहराला. मी कोणासमोर दबणार नाही. अजितदादा तुम्ही सांगितलं होतं मला माझ्या पिंपरी-चिंडवडला परत यायचं. मला माझ्या घरात परत यायचं आहे. या शहराला मी घडवलेलं आहे. इथं येण्यापासून मला रोखणारं कोण होतं? अजितदादा तुमच्यासाठी तुमची ही बहीण, पोरगी छातीठोकपणे लढणार आहे," असंही सीमा साळवेंनी म्हटलं आहे.
"आपण दादांना खरी श्रद्धांजली देणार आहोत. दादांची ताकद वाढवून पवार कुटुंबाकडे राष्ट्रवादी कशी राहील यासाठी आपण लढणार आहोत. ज्या वेळेस शिवसेनेचे तीन नगरसेवक निवडून येत होते त्यावेळी लढण्याची हिंमत ठेवणारी मी आहे. सात निवडून येत होते तेव्हा पण लढण्याची हिंमत ठेवणारी मी आहे. आज राष्ट्रवादीत आहे. इथून पुढे लढण्याचा कार्यकाळ माझ्याकडे नाहीये. वयाची 55 मी गाठली आहे. वयाची अट नसते हे अजितदादांनी दाखवून दिलं आहे. म्हणूनच सांगते लढवय्या कार्यकर्ती आहे आणि लढवय्याच राहणार," असंही सीमा साळवेंनी भाषणाच्या शेवटी स्पष्ट केलं.