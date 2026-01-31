'सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीबद्दल मला...', उपमुख्यमंत्रिपदाबद्दल पवारांचा गौप्यस्फोट; 'तटकरे, पटेल हे...'

Sharad Pawar On Sunetra Pawar Taking Depurty CM Oath: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येतील असं सांगितलं जात होतं. मात्र पक्षाचे संस्थापक शरद पवारांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सुनेत्रा पवारांची उपमुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागण्यावरुन केलेल्या विधानाने एकच खळबळ उडाली आहे. शरद पवारांनी आपल्याला सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीबद्दल काहीच कल्पना नसल्याचं म्हटलं आहे. एकीकडे सुनेत्रा पवार या त्यांच्या दोन्ही मुलांसोबत रात्रीच बारामतीमधील सहयोग सोसायटीमधील बंगल्यावरुन पुणे मार्गे मुंबईला रवाना झाल्या. आज पहाटे त्या देवगिरी बंगल्यावर पोहचल्या. आज देवगिरी बंगल्यावर सकाळी 10 वाजता पक्षाच्या नेत्यांची बैठक होणार असतानाच शरद पवारांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. (आज सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? सर्व राजकीय घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्री व्हावं अशी पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांबरोबर पदाधिकाऱ्यांचीही इच्छा असल्याचं अजित पवारांवर अत्यंसस्कार झाल्यानंतर काही काळातच स्पष्ट झालं. असं असतानाच अजित पवारांच्या अस्थींचं विसर्जन झाल्यानंतर रात्री उशीरा सुनेत्रा पवार त्यांच्या दोन्ही मुलांसहीत रस्ते मार्गाने मुंबईला रावाना झाल्या. रात्रभर प्रवास करुन पहाटे त्या मुंबईतील 'देवगिरी' निवासस्थानी पोहोचले. एकीकडे सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याची तयारी सुरु असतानाच शरद पवारांना बारामतीमध्ये पत्रकारांनी यासंदर्भात विचारलं असता, "सुनेत्रा पवार शपथ घेणार हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत निर्णय आहे," असं म्हटलं आहे. "प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे हे त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख नेते असून तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी काय करावं हे ठरवलं. त्यावर भाष्य करणार नाही," असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.
"अमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार इच्छा नसताना देखील सुनेत्रा पवार यांना शपथ घ्यावी लागणार आहे," असं रुपाली ठोंबरेंनी देवगिरी बंगल्याबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं आहे. "सुनेत्रा पवारांवर टीका करून काही उपयोग नाही. त्यांचं कुंकू गेल्यावर देखील मनावर दगड ठेऊन त्या शपथ घेणार आहेत. टीका करणारे हे टीकाच करतील त्यांचे पाय पकडून मी त्यांना धन्यवाद म्हणेन. आमच्यासाठी आज त्या निर्णय घेत आहेत. सुनेत्रा वहिनी यांनी घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य आहे. नियतीने त्यांच्यावर अन्याय केला. आतापर्यंत पडद्यामागे काम करत होत्या आता दादांनंतर त्या पुढे येऊन काम करतील दुःख बाजूला ठेवून काहीवेळा निर्णय घ्यावे लागतात. राष्ट्रवादी सध्या अनाथ झाली आहे त्यामुळे हा निर्णय योग्य आहे," असं रुपाली ठोंबरेंनी म्हटलं आहे.
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यावर रिक्त होणाऱ्या राज्यसभेच्या जागेवर पार्थ पवार यांनी दावा केला आहे. पक्षातील प्रमुख नेत्यांसमोर पार्थ पवार यांनी राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. त्यांनतर आता पक्षाकडून पार्थ पवार यांची वर्णी राज्यसभेवर लागणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री तर पार्थ पवार राज्यसभेवर खासदार म्हणून जाणार.