Marathi News
  • प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरे स्वतःच्या स्वार्थासाठी..., ठाकरेंच्या नेत्याचा हल्लाबोल; काही लोक शरद पवार..

'प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरे स्वतःच्या स्वार्थासाठी...', ठाकरेंच्या नेत्याचा हल्लाबोल; 'काही लोक शरद पवार..'

UBT On Sunerata Pawar Deputy CM: "जरी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या असत्या, तरीही ते काय सुप्रिया सुळे किंवा रोहित पवारांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करणार शक्य नाही," असंही या नेत्याने राष्ट्रवादीच्या निर्णयाबद्दल बोलताना म्हटलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 31, 2026, 11:35 AM IST
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्याचं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

UBT On Sunerata Pawar Deputy CM: "कोण नेता असणे, कोण अध्यक्ष असणे आणि कोण उपमुख्यमंत्री असावा हा अजितदादांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे, पण अशी संधी सुमित्रा पवार यांना दिली जात असेल, तर वारसा चालवायला काही हरकत नाही," असं उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे नेते अंबादास दानवेंनी छत्रपती संभाजीनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. 

हे भाजपला सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही

ऑन फडणवीस यांनी जो काही निर्णय आहे राष्ट्रवादी घेईल या विधानावरूनही दानवेंनी भाष्य केलं आहे. "बरोबरच आहे, त्यात देवेंद्र फडणवीस काय करणार? राष्ट्रवादीचे जे काही आमदार आहेत, तो जो निर्णय घेतील तो निर्णय सरकारला आणि भारतीय जनता पार्टीला मान्य करावाच लागेल. कोणत्या नेत्याला काय करावं हे भाजपला सांगण्याचा नैतिक अधिकार राहणार नाही. फडणवीस जे काही बोलले ते चूक बोलले असे मला वाटत नाही," असं दानवेंनी म्हटलं आहे. 

मत आत्ताच व्यक्त करणे योग्य नाही

राष्ट्रवादीच्या दोन गटांच्या विलनिकरणांसंदर्भात बोलताना, "जसे ते दोन कुटुंब आहेत असे ते दोन पक्ष देखील आहेत. यावर आत्ताच आपण बोलणे योग्य नाही. आपण अजूनही अजितदादा गेल्यामुळे दुःखात असून आत्ताच राजकीय इच्छा आणि त्या प्रश्नावर कुणीही आपलं मत आत्ताच व्यक्त करणे योग्य नाही. थोडं काळ जाऊ दिला पाहिजे. काळ याला उत्तर देत राहील असे मला वाटते," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.

...तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही

दोन्ही राष्ट्रवादी 12 तारखेला एकत्र येणार होत्या याबद्दल बोलताना, "कोणी एकत्र येत असेल तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. ज्याचा त्याचा तो प्रश्न असतो. आपल्याकडे एक म्हण आहे 'मीया बीबी राजी तो क्या करेंगा काजी.' त्यामुळे कुणाच्या मिठाच्या खड्याला काही किंमत नाही," असं दावनेंनी म्हटलं आहे. 

प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंवर निशाणा

शरद पवारांनी शपथविधी आपल्याला कल्पना नाही असं विधान केलं असून याबद्दल बोलताना दानवेंनी, "प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे दोन लोक महाराष्ट्राला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. हे लोक दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात देखील माहित आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि स्वतःच्या इंटरेस्टसाठी कोणत्याही राजकीय स्थितीला जाऊ शकतात. त्यांनी हे वारंवार सिद्ध केले आहे. बाकीच्या लोकांचं राजकारण वेगळं आहे मात्र हे दोन लोक व्यावसायिक पद्धतीने वागतात," असं म्हटलं आहे. "सगळीकडे आपलीच लोक असावी असा यांचा इंटरेस्ट असतो. सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल मी काही बोलणार नाही. त्यांचा तो नैतिक अधिकार आहे," असंही दानवे म्हणालेत. 

सुप्रिया सुळे, रोहित पवारांना अध्यक्ष करणार होते का?

दोन राष्ट्रवादी विलनिकरण चर्चा सुरू झाल्याने सुनेत्रा पवार यांची निवड करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. यासाठी तटकरे, भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे यांचे मत होते असं म्हणत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर दानववेंनी, "असू शकते. त्यांचा पक्षाचा निर्णय आहे. ते काय दुसऱ्या पक्षाच्या लोकांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करणार होते का? जरी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या असत्या, तरीही ते काय सुप्रिया सुळे किंवा रोहित पवारांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करणार शक्य नाही. त्यामुळे जो काही निर्णय झाला आहे तो मानला पाहिजे," असं म्हटलं आहे. 

उपमुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय एवढ्या घाईने?

"लोकभावना पाहता याला आणखी फाटे फुटण्यापेक्षा लवकर निर्णय झालेला बरा आहे अशी काहींची भूमिका असू  शकते, आणि ती चुकीची आहे म्हणता येणार नाही," असं म्हणत दानवेंनी  एवढ्या तात्काळ उपमुख्यमंत्री पदाचा निर्णय घेण्याच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. 

पक्षाची सूत्रं पवारांच्या हाती जातील म्हणून....

ऑन विलीनीकरणामुळे राष्ट्रवादीचे सूत्र शरद पवारांच्या हाती गेले असते आणि त्यामुळेच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी मधील काही नेते पक्ष सुनेत्रा पवार यांच्या हातात देण्याचं हालचालीसाठी प्रयत्न करत असल्याची चर्चा असून यासंदर्भात दानवेंनी विचारण्यात आलं. त्यावर बोलताना, "राजकारणात काहीही चर्चा असू शकते, मात्र तो पक्ष क्लियर क्लियर अजितदादांचा होता. काही लोक शरद पवार अध्यक्ष असावे असं म्हणत असतील. त्यात शरद पवारांचा हस्तक्षेप असण्याचं काही कारण नाही. पण जोपर्यंत सत्ता आहे तोपर्यंत कुणीही जाणार नाही त्यांची ती मनोवृत्ती आहे," असं दानवेंनी म्हटलं आहे. 

पवार कुटुंबातील सदस्य राष्ट्रवादी अध्यक्ष करण्यासंदर्भात

-मला वाटते कोणत्याही पक्षाच्या कामात दुसऱ्या पक्षाने हस्तक्षेप करू नये. सर्व पक्षाची निर्णय घेण्याची वेगळी पद्धत असते, असं दानवेंनी पवार कुटुंबातील सदस्यचं राष्ट्रवादी अध्यक्ष करण्याची केंद्रीय नेतृत्वाची इच्छा असल्यासंदर्भात म्हटलं आहे. 

