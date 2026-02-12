English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajit Pawar Plane Crash: थेट फडणवीसांनाच सवाल; 'पुढचा बळी घेण्यासाठी...', 'अजित पवारांसारखा मित्र गमावल्याचे...'

Ajit Pawar Death In Plane Crash UBT Slams CM Devendra Fadnavis: "ज्या विमान कंपनीचे विमान अजित पवारांनी दुर्घटनेच्या दिवशी वापरले त्या विमान कंपनीला युरोपात हवाई वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे," असा उल्लेखही करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 12, 2026, 07:38 AM IST
Ajit Pawar Plane Crash: थेट फडणवीसांनाच सवाल; 'पुढचा बळी घेण्यासाठी...', 'अजित पवारांसारखा मित्र गमावल्याचे...'
थेट फडणवीसांना प्रश्न (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Death In Plane Crash UBT Slams CM Devendra Fadnavis: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात हा घातपात असू शकतो असं त्यांचे पुतणे आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी आणि बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये म्हटलं आहे. बरीच माहिती, आकडेवारी आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा दाखला देत रोहित पवारांनी प्रेझेंटेशन सादर केलं. रोहित पवारांनी केलेल्या याच दाव्यांवरुन आता ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 'अजित पवारांच्या मृत्यूचं राजकारण करु नका,' असं म्हणणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच सवाल विचारले आहेत. 'सामना'च्या अग्रलेखातून फडणवीसांनाच या प्रकरणावरुन काही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

अपघात नसून तो एक सुनियोजित कटाद्वारे केलेला घातपात

"रोहित पवार यांनी खात्री देत सांगितले की, अजित पवार यांचा बारामती विमानतळाजवळ झालेला विमान अपघात हा फक्त अपघात नसून तो एक सुनियोजित कटाद्वारे केलेला घातपात आहे. रोहित पवार यांनी त्याबाबत एक स्पष्ट सादरीकरण केले. त्यात पायलट, खासगी विमानांचे व्यवस्थापन, त्यातली बेफिकिरी, खोटारडेपणा, लपवाछपवी, पायलटची अकार्यक्षमता व इतर संशयास्पद राजकीय बाबींवर प्रकाश टाकला," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे. "सुनेत्रा पवार व अजितदादांची मुले दुःख विसरून कामधंद्यास लागली आहेत. प्रफुल पटेल, तटकरे, मुश्रीफ वगैरे दादांचे सहकारीही राजकीय कार्यास वाहून घेताना दिसत आहेत, पण सुरतवरून मुंबईत आलेल्या ‘उडत्या शवपेटी’ने अजित पवारांचा बळी घेतला. तो कटच होता हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न रोहित पवारांनी केला," असं म्हणत ठाकरेंच्या सेनेनं रोहित पवारांचं कौतुक केलं आहे.

फडणवीसांना काय सवाल विचारला?

"अजित पवार यांच्या अपघाताचे राजकारण करू नका असे मुख्यमंत्री म्हणतात. मग हे प्रकरण काय दडपून टाकायचे व त्यातील गुन्हेगारांना पुढचा बळी घेण्यासाठी मोकाट सोडायचे? देवेंद्र फडणवीस यांना अजित पवारांसारखा मित्र गमावल्याचे दुःख झाले आहे ते कृतीतून दिसू द्या," अशी अपेक्षा 'सामना'च्या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

फडणवीस कोणाला वाचवत आहेत?

"अपघाताच्या एक मिनिट आधी विमानातील ट्रान्सपॉण्डर बंद करण्यात आला. ज्या विमान कंपनीचे विमान अजित पवारांनी दुर्घटनेच्या दिवशी वापरले त्या विमान कंपनीला युरोपात हवाई वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे. मग भारतात या कंपनीला ‘शवपेट्या’ उडवण्याचे हे असे लायसन्स कोणी दिले? एखाद्या बस ड्रायव्हरने अपघात केला की, त्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो, पण इतका भयंकर अपघात होऊनही विमान कंपनीच्या मालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नाही व फडणवीस म्हणतात, ‘‘दादांच्या अपघाताचे राजकारण कराल तर याद राखा.’’ फडणवीस ही अशी सारवासारव करून कोणाला वाचवत आहेत? विमान कंपनीचा मालक तुमचा कोण लागतो? हा पहिला प्रश्न व या विमान कंपनीत कोणत्या राजकीय नेत्यांची बेनामी भागीदारी आहे? हा दुसरा प्रश्न," असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

