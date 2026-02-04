Ajit Pawar Death In Plane Crash: '...म्हणून मृतदेह कोळशासारखे जळून खाक झाले'; समोर आलं खरं कारण

Ajit Pawar Death In Plane Crash Deadbodies Burn: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती निधनासंदर्भात अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहे. पक्षाचेच आमदार अमोल मिटकरींनी अनेक प्रश्न उपस्थित करतानाच मृतदेह फुगलेले कसे होते? इतक्या कमी वेळात अगदी ओळख पटणार नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मृतदेह कसे जळाले? यासारखे प्रश्न मिटकरींनी उपस्थित करत हा अपघात आहे की घातपात अशी शंका उपस्थित केली आहे. मिटकरींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरुन बोलताना खासदार संजय राऊतांनी हे प्रश्न गंभीर स्वरुपाचे असून यासंदर्भात सखोल चौकशी झाली पाहिजे असं म्हटलं आहे. मृतदेहांच्या अवस्थेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित होत असतानाच आता उज्ज्वल निकम यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे.
उज्ज्वल निकम यांनी अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूसंदर्भातील शंकांवर भाष्य केलं आहे. अजित पवारांच्या विमानाच्या घातपाताचा संशय, विमानात 5 की 6 प्रवासी होते? चौकशीची मागणी इत्यादी आरोप झाल्यानंतर भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ निकम यांनी या विषयावर भाष्य करताना या दाव्यांना आणि शंकांना पाठबळ देणारे कोणतेही पुरावे समोर आलेले नाहीत असं म्हटलं आहे. "अजितदादांच्या विमानात सहा प्रवासी होते, हे दाखवणारा एकही पुरावा आजपर्यंत समोर आलेला नाही," असं निकम म्हणाले.
तसेच मृतदेह एवढे कसे जळाले या प्रश्नावर बोलताना निकम यांनी, "अपघातग्रस्त विमानात मोठ्या प्रमाणात इंधन असल्यामुळे मृतदेह कोळशासारखे जळून खाक झाले, ही बाब तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे," असं निकम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं आहे.
एवढ्यावरच न थांबता उज्ज्वल निकम यांनी, "या अपघाताप्रकरणी वेगवेगळे संशय निर्माण करून घटनेला निष्कारण वेगळी कलाटणी देण्याचा प्रयत्न होतोय. पुरावा नसताना असे आरोप करणे चुकीचे आहे," असंही म्हटलं आहे. "कट किंवा षडयंत्र असल्याचा दावा करायचा असेल तर किमान प्राथमिक पुरावा आवश्यक आहे, जो अद्याप उपलब्ध नाही," असंही निकम यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. संशय निर्माण करून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होतोय, असा निकम यांच्या टीकेचा सूर दिसून आला.
बारामती विमानतळावर आधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. इथे विमानांना इंधन भरण्याची सुविधाही उपलब्ध नाही. त्यामुळेच या विमानतळावर येणारी विमानं ही परत जाण्याइतकं अतिरिक्त इंधन भरुनच ये-जा करतात. त्यामुळेच अजित पवारांच्या अपघातग्रस्त विमानामध्येही अतिरिक्त इंधन असल्याने विमान खाली कोसळल्यानंतर त्या इंधनाचा स्फोट झाला.