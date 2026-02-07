'या' 2 प्रश्नांची उत्तरं सापडली तरी उलगडेल अजित पवारांच्या विमान क्रॅशचं गूढ? लँडिंगसाठी...

Ajit Pawar Death In Plane Crash New Inquiry Angle: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात कसा झाला यासंदर्भातील तपास सुरु असतानाच या अपघातामागील एका संभाव्य कारणाबद्दलची शक्यता आता अधिक गडद होताना दिसत आहे. बारामती विमानतळाजवळ लँडींग करताना 28 जानेवारी रोजी अजित पवारांचं विमान कोसळलं. या अपघातामध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या अशा अकाली एक्झीटने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. या अपघातासंदर्भात अनेक शंका उपस्थित केल्या जात असतानाच दुसरीकडे तपास सुरु करण्यात आला आहे. तपास कोणत्या मार्गाने केला जाईल याबद्दल चाचपणी केली जात असतानाच एक महत्त्वाचा धागा हाती लागल्याचं सांगण्यात येत आहे. अजित पवारांच्या विमान अपघाताचं खरं कारण या गोष्टीमध्येच दडली आहे का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणुकींच्या प्रचारासाठी बारामती विमानतळावर लेरीजेट 45 या व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या मालकीच्या चार्टर्ड विमानाने उतरणार होते. बारामती विमानतळावर रनवे 11 वर दुसऱ्या लँडिंग प्रयत्नादरम्यान विमानाने नियंत्रण गमावले आणि ते शेजारच्या मोकळ्या शेतात कोसळले. संभाव्य कारणांमध्ये एरोडायनॅमिक स्टॉल, शेवटच्या क्षणी मॅन्यूवर किंवा तांत्रिक समस्या, हवामान किंवा दृश्यमानतेच्या समस्या यांचा समावेश असू शकतो असं सांगितलं जात असतानाच आता लँडिंगसाठी केलेल्या दुसऱ्या प्रयत्नाबाबत दिला जाणार तपासावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
विमान अपघाताच्या तीन ते चार प्रमुख गोष्टींबाबत तपासाची चक्रं फिरत आहेत. विमानतळावरील दृश्यमानता, कमांड सिस्टिममध्ये त्रुटी, अप्रोच आणि लँडिंगदरम्यान विमानाच्या प्रणालीत बिघाड अशा चार पैलूंवर सखोल विश्लेषण होणार आहे. धावपट्टीवरील दृश्यमानता कमी असतानाही विमानाने लँडिंगचा प्रयत्न का केला? लँडिंगसाठी क्लिअर कमांड दिली गेली होती का? या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सुद्धा तपास सुरू आहे. या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली तरी अपघातामागील कोडं सोडवण्यात मोठं यश येईल असं सांगितलं जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, धावपट्टीवरील खराब दृश्यमानता असलेल्या परिस्थितीतही विमानाने लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला. अशा परिस्थितीत लँडिंगचा निर्णय का घेण्यात आला, याबद्दल सध्या तपास सुरू आहे. विमान कमी उंचीवर 180 अंशांनी वळण घेण्याचा प्रयत्न करत असताना कोसळल्याचंही सांगितलं जात आहे. यासंदर्भातील चौकशीही केली जाणार असल्याचं समजतं. अपघात झाला त्यावेळी घटनास्थळी असलेल्या स्थानिक गावकऱ्यांनी विमान कोसळण्याआधी इंजिनचा वेगळा आवाज येत होता असं सांगितलं आहे. त्यामुळे एक इंजिन बंद पडलं होतं का अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.