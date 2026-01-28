English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मेडे! मेडे! मेडे! सकाळी 08:18 ला विमानाचा बारामतीशी पहिला संपर्क आणि त्यानंतर... मिनिटामिनिटांचा तपशील समोर

'मेडे! मेडे! मेडे!' सकाळी 08:18 ला विमानाचा बारामतीशी पहिला संपर्क आणि त्यानंतर... मिनिटामिनिटांचा तपशील समोर

Ajit Pawar Death in Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचं वृत्त समोर आल्यानंतर हा अपघात नेमका कसा झाला आणि या विमान अपघातापूर्वी नेमकं काय घडलं याचा प्राथमिक अहवाल नुकताच समोर आला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 28, 2026, 03:17 PM IST
Ajit Pawar Death in Plane Crash : महाराष्ट्राच्या राजकारणासह संपूर्ण देशाला हादरवणारं वृत्त नुकतंच समोर आलं आणि हे वृत्त होतं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाचं. बारामतीच्या दिशेनं निघालं असता, मुंबईहून रवाना झालेलं अजित पवार यांचं विमान क्रॅश झालं आणि काही तासाभराच्या आतच बारामती शोकसागरात बुडाली. या विमानअपघातानंतर प्राथमिक तपासातून अतिशय धक्कादायक माहिती समोर आली, ज्यानुसार Learjet 45 प्रकारचे विमान (नोंदणी क्रमांक VT-SSK)  मुंबई- बारामती या सेक्टरवर उड्डाण करत असताना बारामती विमानतळावर अपघातग्रस्त झाल्याचं म्हटलं गेलं. 

या विमानात एकूण 05 प्रवासी होते, त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा समावेश असून,  अपघातात विमानातील सर्व प्रवाशांचा आणि क्रू सदस्यांचा मृत्यू झाला. विमानाच्या लँडिंगमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि संभाव्यं संकट पाहता 'मेडे, मेडे' असा संदेश पायलटनं दिला होता. त्यानंतर काही सेकंदांतच हा अपघात झाला. विमान लँड करण्याच्या प्रयत्नांत असताना पहिलं लँडिंग अपयशी ठरलं. दुसऱ्या लँडिंगच्याच वेळी दरीसदृश्य भागात हे विमान कोसळलं आणि लँडिंगआधी विमान हवेतच घिरट्या घालत राहिलं आणि त्यानंतर ते कोसळून भीषण स्फोट झाला ज्यामध्ये विमानातील साऱ्यांचाच मृत्यू ओढावला. 

एविएशन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार बारामतीच्या धावपट्टीआधी साधारण 15- 20 फूटांचा खड्डा आहे, तिथंच हे विमान कोसळल्याची माहिती आहे. दरम्यान यासंदर्भातील सविस्तर माहिती ब्लॅक बॉक्सच्या अहवालानंतरच समोर येणार असून तत्पूर्वी प्राथमिक तपासातून अपघाताचा घटनाक्रम समोर आला आहे. 

अपघाताचा घटनाक्रम (Sequence of Events):

  • बारामती हे अनियंत्रित (Uncontrolled) विमानतळ असून, येथे उड्डाणाची माहिती फ्लायिंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशनमधील प्रशिक्षक / पायलट देतात.
  • 08:18 IST – विमानाचा बारामतीशी पहिला संपर्क
  • 30 NM अंतरावर असताना पुणे अ‍ॅप्रोचकडून रिलीज
  • पायलटच्या निर्णयानुसार VMC मध्ये उतरण्याचा सल्ला
  • वाऱ्याची स्थिती: शांत, दृश्यमानता: 3000 मीटर
  • रनवे 11 वर अंतिम अ‍ॅप्रोच दरम्यान रनवे दिसत नसल्याने Go-Around
  • दुसऱ्या प्रयत्नातही सुरुवातीला रनवे दिसत नसल्याचे कळवले
  • काही क्षणांनंतर रनवे दिसत असल्याची माहिती
  • 08:43 IST – रनवे 11 वर लँडिंग क्लिअरन्स (रीडबॅक नाही)
  • 08:44 IST – रनवे थ्रेशहोल्डजवळ आग लागलेली दिसली
  • आपत्कालीन सेवा तत्काळ घटनास्थळी दाखल
  • विमानाचा ढिगारा रनवे 11 च्या थ्रेशहोल्डच्या डाव्या बाजूस आढळला

सदर अपघाताची चौकशी Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) कडून सुरू असून, DG, AAIB स्वतः घटनास्थळी दाखल होत आहेत. त्यामुळं आता पुढील तपासातून कोणती माहिती समोर येते याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष असेल. 

 

