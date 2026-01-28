Ajit Pawar Death Report : काम, काम आणि फक्त कामच...; क्रॅश साईटवरील 'ते' कागद चर्चेत

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajit Pawar Death Report : विमान अपघातानंतर पहिला अहवाल समोर.. विमानाच्या इंजिनपासून वैमानिकांपर्यंतची A to Z माहिती. चर्चा मात्र 'त्या' कागदपत्रांचीच... मन हेलावून टाकणारे फोटो...   

सायली पाटील | Updated: Jan 28, 2026, 05:14 PM IST
Ajit Pawar Death News:  महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामती या त्यांच्या मूळ गडाच्या दिशेनं मुंबईहून रवाना झाले. मात्र हा त्यांच्या जीवनातील अखेरचा प्रवास ठरला. खासगी चार्टर्ड विमानानं बारामतीला निघालं असतानाच विमान जिथं उतरणार तिथपासून काहीच अंतरावर या विमानाचा अपघात झाला आणि या भीषण दुर्घटनेमध्ये महाराष्ट्रानं लोकनेता गमावला. बातमी समोर आली, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन. 

अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला, हा क्षण अतिशय भयावह आणि हादरवणारा होता. जिथं हे विमान काही वेळ हवेत घिरट्या घातल्यानंतर अतिप्रचंड वेगानं माळरानावर कोसळलं आणि भयंकर स्फोट झाला. हा स्फोट इतक्या भीषण स्वरुपातील होता, की विमान दुर्घटनेतून कोणीही बचावलं नाही. दरम्यान विमान अपघातानंतर तिथं फक्त विमानाचे काही अवशेष पाहायला मिळाले, मृतदेह छिन्नविछिन्न परिस्थितीत आढळले आणि एका बाजूला विमानाचाच कोसळलेला भाग, अस्तव्यव्यस्त पसरलेली कागदपत्र पाहायला मिळाली. इतक्या मोठ्या आगीतूनही जै से थे राहिलेली ही कागदपत्र जणू अजित पवार जीवनातील त्यांच्या या अखेरच्या क्षणापर्यंत कार्यातच व्यग्र असल्याची कहाणी सांगत होते. 

कोणत्याही कार्यक्रमासाठी गेलं असता तिथं सामान्य कार्यकर्ता असो किंवा समर्थक. कोणाची आर्त हाक ऐकू आली की मागे वळून पाहत, थांबून त्यांचं नेमकं म्हणणं काय आहे हे जातीनं विचारणारे अजित पवार कायमच जातील तिथं विविध मागण्या आणि निवेदनं स्वीकारत असत. अजित पवारांच्या निधनानंतर समोर आलेली अपघात स्थळावरील दृश्य सर्वांचीच मनं हेलावून टाकत आहेत. 

विमानअपघातानंतरच्या पहिल्या अहवालातून कोणती माहिती समोर? 

संस्थेची माहिती (Operator Details):

संस्था: M/s VSR Ventures Pvt. Ltd.
प्रकार: Non-Scheduled Operator (NSOP)
परवाना क्रमांक: 07/2014
प्रारंभिक AOP: 21.04.2014
शेवटचे नूतनीकरण: 03.04.2023 (वैधता: 20.04.2028 पर्यंत)
एकूण विमाने: 17
Learjet 45 – 07 (त्यापैकी 01 अपघातग्रस्त)
Embraer 135BJ – 05
King Air B200 – 04
Pilatus PC-12 – 01

नियामक तपासणी (Regulatory Audit):

DGCA कडून शेवटचा ऑडिट: फेब्रुवारी 2025
Level-I स्वरूपाच्या कोणत्याही त्रुटी नोंदवण्यात आलेल्या नाहीत. याच कंपनीचे VT-DBL (Learjet 45) विमान 14.09.2023 रोजी मुंबई विमानतळावर लँडिंगदरम्यान अपघातग्रस्त झाले होते. त्या अपघाताची चौकशी AAIB कडून सुरू आहे.

विमानाची तांत्रिक माहिती (26.01.2026 पर्यंत):

नोंदणी क्रमांक: VT-SSK
उत्पादन वर्ष: 2010
Certificate of Registration: 27.12.2022
Certificate of Airworthiness: 16.12.2021
ARC जारी: 10.09.2025 (वैधता: 14.09.2026)
Time Since New (TSN): 4915:48 तास
Cycles Since New (CSN): 5867
शेवटच्या ARC नंतरची उड्डाण वेळ: 85:49 तास

इंजिन तपशील:

इंजिन प्रकार: TFE731-20BR
डावे इंजिन: 4915:48 तास / 5965 सायकल
उजवे इंजिन: 4526:44 तास / 5426 सायकल

क्रू माहिती:

Pilot-in-Command (PIC):
परवाना: ATPL
एकूण उड्डाण वेळ: 15000 तासांपेक्षा अधिक
वैद्यकीय तपासणी: 19.11.2025 (वैधता: 19.05.2026)
IR/PPC: 18.08.2025

Co-Pilot:

परवाना: CPL
उड्डाण वेळ: सुमारे 1500 तास
वैद्यकीय तपासणी: 12.07.2025 (वैधता: 24.07.2026)
IR/PPC: 22.07.2025

