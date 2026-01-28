Ajit Pawar Death : 'व्यक्त होण्यासारखे काहीच उरलेले नाही...', अजित पवारांच्या निधनानंतर रुपाली चाकणकर भावूक

Ajit Pawar Death : (Baramati) बारामतीच्या दिशेनं निघालं असता धावपट्टीवर लँड होण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला आणि या अपघातानं महाराष्ट्राचे 'दादा' हिरावले. राज्याच्या राजकारणात आपली वेगळी आणि धडाकेबाज छाप सोडणारा हा नेता आपल्यात नाही यावर अनेकांना विश्वास ठेवणं अशक्य. इथं पवार कुटुंबावर अजित पवार यांच्या निधनाच्या वृत्तानं मोठा आघात केला असतानाच नेतेमंडळी आणि पक्षातील प्रत्येकानंच आपल्या हक्काचं आणि जवळतं माणूस गेल्याची भावनिक प्रतिक्रिया दिली. काहींना माध्यमांसमोरच अश्रू अनावर झाले, तर काहींनी मोठ्या धाडसानं हे दु:ख सावरून धरलं. अशा या शोकाकूल वातावरणात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि पवारांसोबत पुणे क्षेत्रात महत्त्वाची कामं करणाऱ्या रुपाली चाकरणकर यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भावनांना वाट मोकळी करून दिली.
''आमच्या राष्ट्रवादी परिवारावर आज दुःखाचा डोंगर कोसळला, दादा नावाच्या व्यक्तीच्या सावलीत असणाऱ्या आम्हा सर्वांना काळाने पोरकं केलं. आमच्या डोक्यावरील आधाराची आणि मायेची सावलीच हिरावून घेतली.
सूर्याच्या साक्षीने दादांचे काम सुरू व्हायचे काम घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला दादा आपले काम करतील हा विश्वास वाटायचा हीच दादांची ओळख होती. दादा स्पष्टपणे जितके बोलायचे त्याच्या कैक पटीने जास्त त्यांच्या मनात प्रत्येकाबद्दल आदर आणि आपुलकी असायची.
आम्हा सर्वांना दादांची आदरयुक्त भीती होती, संघटनेच्या कामकाजात देखील ते अतिशय स्पष्टपणे सर्व गोष्टी समजावून सांगायचे. शेवटच्या घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून आपल्याला पक्ष संघटन मजबूत करायचे आहे, महिलांना राजकारणात जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व करण्याची संधी द्यायची आहे असे सांगणारे लाडक्या बहिणींचे हक्काचे दादा होते. आजच्या घटनेनंतर खरोखर व्यक्त होण्यासारखे काहीच उरलेले नाही, आमचा सर्व राष्ट्रवादी परिवार आमचे आदर्श असलेल्या नेतृत्वाला पोरका झाला आहे.
भावपूर्ण श्रद्धांजली..!''
आमच्या राष्ट्रवादी परिवारावर आज दुःखाचा डोंगर कोसळला, दादा नावाच्या व्यक्तीच्या सावलीत असणाऱ्या आम्हा सर्वांना काळाने पोरक केलं. आमच्या डोक्यावरील आधाराची आणि मायेची सावलीच हिरावून घेतली.
सूर्याच्या साक्षीने दादांचे काम सुरू व्हायचे काम घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला दादा आपले… pic.twitter.com/H7sFxq9aJP
— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) January 28, 2026
फक्त रुपाली चाकणकरच नव्हे, तर देशभरातून नेतेमंडळी, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा अजित पवारांच्या निधनाचं दु:ख व्यक्त करत पवार कुटुंबाला आधार दिल्याचं पाहायला मिळालं.