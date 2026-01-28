English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Death : नि:शब्द! अजित पवारांच्या निधनानंतर पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यापुढे डोंगराएवढं दु:ख

Ajit Pawar Death in Plane Crash Wife Sunetra Pawar Reaction : अजित पवार यांच्या निधनाचं वृत्त संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून गेलेलं असतानाच पवार कुटुंबासाठी हा एक मोठा धक्का ठरला  

सायली पाटील | Updated: Jan 28, 2026, 05:20 PM IST
Ajit Pawar Death : नि:शब्द! अजित पवारांच्या निधनानंतर पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यापुढे डोंगराएवढं दु:ख
Ajit Pawar Death Plane Crash Baramati wife of dcm sunetra pawar collapsed while cm fadnavis and eknath sinde met her

Ajit Pawar Death in Plane Crash Wife Sunetra Pawar Reaction : 'संकल्प, निष्ठा, कर्म- हाच माझा धर्म!', अशी स्वत:ची ओळख सांगणारे आणि शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या स्मृतीला अभिवादन करून आपल्या प्रत्येक संबोधनपर भाषणाची सुरुवात करणारे, कार्यकर्त्यांना हक्कानं कामाला लावणारे आणि तितक्याच हक्कानं त्यांच्या कामाचं कौतुक करणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बुधवार, 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात मृत्यू झाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांच्या निधनाचं वृत्त समोर येताच संपूर्ण राज्य हादरलं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी दिल्लीमध्ये असणाऱ्या त्यांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार, बहीण- खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यापर्यंत विमान दुर्घटना आणि त्यानंकर झालेल्या या अप्रिय घटनेची माहिती पोहोचली आणि नेमकं काय आणि कसं व्यक्त व्हावं हेच या कुटुंबीयांना कळेना. इथं विमान दुर्घटनास्थळावरून अजित पवार यांचं पार्थिव प्रथम रुग्णालयात नेण्यात आलं आणि तिथं त्यांच्या पत्नी, सुनेत्रा पवार कोलमडलेल्याच अवस्थेत बारामतीत दाखल झाल्या. यावेळी त्यांचे सुपुत्र (Parth Pawar) पार्थ पवार आणि सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) त्यांच्यासोबत होते. 

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली सुनेत्रा पवार यांची भेट, मात्र... 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा सर्व राजकीय कार्यक्रम रद्द करत बारामती गाठली. जिथं त्यांनी (Sunetra Pawar) सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. मात्र आप्तेष्ठांना मिठी मारून एखाद्या लहान मुलाप्रमाणं रडणाऱ्या सुनेत्रा पवार यावेळी दोन्ही हात जोडून, आपल्यापुढं असणारं डोंगराएवढं दु:ख सावरत अगदी नि:शब्द होऊन प्रथमदर्शनी रुग्णालयातीलच एका खोलीत बसल्याचं पाहायला मिळालं. 

हेसुद्धा वाचा : Ajit Pawar Death Report : काम, काम आणि फक्त कामच...; क्रॅश साईटवरील 'ते' कागद चर्चेत

शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासाठीसुद्धा हा मोठा धक्काच होता. त्यामुळं पवारांच्या पत्नीपुढं ही नेतेमंडळीसुद्धा तितकीच हतबल बसल्याचं पाहायला मिळालं. हा प्रसंग सावरून नेत तिथं सुप्रिया सुळे दाखल झाल्या, मात्र सुनेत्रा पवार यांच्या मनातील घालमेल त्यांच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसली आणि या भेटीदरम्यानचे फोटो समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होताच  ते पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्याच मनात कालवाकालव झाली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarAjit Pawar Deathsunetra pawarSuprila suleAjit Pawar Wife

इतर बातम्या

Ajit Pawar Death Report : काम, काम आणि फक्त कामच...; क्रॅश...

महाराष्ट्र बातम्या