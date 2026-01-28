Ajit Pawar Death : धर्माविषयी अजित पवारांनी मांडलेली व्यापक भूमिका; 'ते' शब्द कायम स्मरणात राहणारे

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अतिशय प्रभावी आणि दमदार नेतृत्त्वं अशी ओळख असणाऱ्या आणि सर्वाधिकवेळा राज्याचं उपमुख्यमंत्रीपद भूषवणाऱ्या अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू ओढावला. मुंबईहून बारामतीला प्रचारासाठी जाताना हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली.
जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीत जात असताना विमानाच्या लँडिंगदरम्यान एक भीषण अपघात झाला, ज्यामध्ये विमान 400-500 फूट उंचीवर असतानाच ते जमिनीवर कोसळलं. 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 8 वाजून 45 मिनिटांनी हा अपघात झाला, ज्यामध्ये पवारांसह विमानातील इतर सर्वांचा मृत्यू झाला असून या अपघातानं 6 बळी घेतले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुरोगामी विचारांचे पुरस्कर्ते म्हणूनही अजित पवार यांची एक वेगळी ओळख होती. धर्माविषयीची एक अतिशय वेगळी आणि तितकीच व्यापक संकल्पना त्यांनी आपल्या सभांमध्ये मांडली आणि याचच प्रतिबिंब त्यांच्या फेसबुक Bio मध्येसुद्धा पाहायला मिळालं.
'संकल्प, निष्ठा, कर्म- हाच माझा धर्म!' असे शब्द लिहीत धर्माची संकल्पना नेमकी कशी असावी हेच जणू अजित पवार यांनी राज्याला सुचवलं.
जनतेला कायमच प्राधान्यस्थानी ठेवत सामान्यांच्या व्यथा जाणत त्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी जनसामान्यांमध्ये उतरून काम करणारा नेता अशीच पवारांची ओळख होती. कुटुंब आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी त्यांनी कायमच वेगळ्या ठेवल्या. आपल्या विचारांनी आणि कार्यपद्धतीनं युवा नेत्यांवर प्रभाव पाडत अनेकांच्याच प्रेरणास्थानी असणाऱ्या या अजित पवारांच्या निधनानं राजकीय विश्वच नव्हे तर जनसामान्यसुद्धा हळहळत आहेत. हा नेता आज आपल्यात नसला तरीही त्यांचे विचार आणि कार्यशैलीच्या माध्यमातून त्यांचं अस्तित्वं कायमच राहणार आहे आणि त्यांच्या या आदर्शांना अनुसरूनच कार्य करत राहणं हीच त्यांच्यासाठी एकप्रकारची श्रद्धांजली असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.