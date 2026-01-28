English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ajit Pawar Death : धर्माविषयी अजित पवारांनी मांडलेली व्यापक भूमिका; 'ते' शब्द कायम स्मरणात राहणारे

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याचं वृत्त समोर आलं आणि सारं राज्य हळहळलं आणि राजकीय वर्तुळातून नेत्यांनीही एकच आक्रोश केला.   

सायली पाटील | Updated: Jan 28, 2026, 12:18 PM IST
Ajit Pawar Death : धर्माविषयी अजित पवारांनी मांडलेली व्यापक भूमिका; 'ते' शब्द कायम स्मरणात राहणारे
Ajit Pawar death Plane Crash facebook bio of baramati based politician dcm of maharashtra

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अतिशय प्रभावी आणि दमदार नेतृत्त्वं अशी ओळख असणाऱ्या आणि सर्वाधिकवेळा राज्याचं उपमुख्यमंत्रीपद भूषवणाऱ्या अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू ओढावला. मुंबईहून बारामतीला प्रचारासाठी जाताना हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली. 

जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीत जात असताना विमानाच्या लँडिंगदरम्यान एक भीषण अपघात झाला, ज्यामध्ये विमान 400-500 फूट उंचीवर असतानाच ते जमिनीवर कोसळलं. 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 8 वाजून 45 मिनिटांनी हा अपघात झाला, ज्यामध्ये पवारांसह विमानातील इतर सर्वांचा मृत्यू झाला असून या अपघातानं 6 बळी घेतले.

पुरोगामी विचारांसह जपलं वेगळेपण

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुरोगामी विचारांचे पुरस्कर्ते म्हणूनही अजित पवार यांची एक वेगळी ओळख होती. धर्माविषयीची एक अतिशय वेगळी आणि तितकीच व्यापक संकल्पना त्यांनी आपल्या सभांमध्ये मांडली आणि याचच प्रतिबिंब त्यांच्या फेसबुक Bio मध्येसुद्धा पाहायला मिळालं. 
'संकल्प, निष्ठा, कर्म- हाच माझा धर्म!' असे शब्द लिहीत धर्माची संकल्पना नेमकी कशी असावी हेच जणू अजित पवार यांनी राज्याला सुचवलं. 

हेसुद्धा वाचा : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खराखुरा 'पॉवरबाज' नेता हरपला; पाहा अजित पवारांचा राजकीय प्रवास

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates

जनतेला कायमच प्राधान्यस्थानी ठेवत सामान्यांच्या व्यथा जाणत त्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी जनसामान्यांमध्ये उतरून काम करणारा नेता अशीच पवारांची ओळख होती. कुटुंब आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी त्यांनी कायमच वेगळ्या ठेवल्या. आपल्या विचारांनी आणि कार्यपद्धतीनं युवा नेत्यांवर प्रभाव पाडत अनेकांच्याच प्रेरणास्थानी असणाऱ्या या अजित पवारांच्या निधनानं राजकीय विश्वच नव्हे तर जनसामान्यसुद्धा हळहळत आहेत. हा नेता आज आपल्यात नसला तरीही त्यांचे विचार आणि कार्यशैलीच्या माध्यमातून त्यांचं अस्तित्वं कायमच राहणार आहे आणि त्यांच्या या आदर्शांना अनुसरूनच कार्य करत राहणं हीच त्यांच्यासाठी एकप्रकारची श्रद्धांजली असेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

