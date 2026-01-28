English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ओह शिट... अजित पवारांच्या पायलटचे हे होते शेवटचे शब्द, पहिली लँडिंग झालेली अयशस्वी; जाणून घ्या शेवटच्या क्षणांची कहाणी

"ओह शिट..." अजित पवारांच्या पायलटचे 'हे' होते शेवटचे शब्द, पहिली लँडिंग झालेली अयशस्वी; जाणून घ्या शेवटच्या क्षणांची कहाणी

Ajit Pawar Death Plane Crash: बारामती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघात झाला. या विमानाचे पायलेट शेवटी नक्की काय म्हणाले? याबद्दल माहिती पुढे आली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 28, 2026, 03:51 PM IST
"ओह शिट..." अजित पवारांच्या पायलटचे 'हे' होते शेवटचे शब्द, पहिली लँडिंग झालेली अयशस्वी; जाणून घ्या शेवटच्या क्षणांची कहाणी
Ajit Pawar Death Plane Crash What was the last words of Pilot at baramati

Ajit Pawar Death Plane Crash last words of Pilot: महाराष्ट्र राज्याला आणि राज्यातील राजकारणाला  हादरवून टाकणारी एक अत्यंत दुर्दैवी घटना आज, 28 जानेवारी रोजी सकाळी बारामती येथे घडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खाजगी विमान धावपट्टीवर उतरत असताना झालेल्या भीषण अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह त्यांचे सुरक्षा रक्षक, दोन वैमानिक आणि एका फ्लाइट अटेंडंटचाही समावेश आहे. असे तब्ब्ल 6 जणांचा मृत्यू आजच्या या दुर्घटनेत झाला आहे. या विमानाच्या पायलटच्या शेवटच्या शब्दाचे रेकॉर्डिंग समोर आले आहे. 

अपघातापूर्वीचे ते थरारक क्षण

मिळालेल्या माहितीनुसार, खराब हवामान आणि दाट धुक्यामुळे हा अपघात घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. 'लिअरजेट 45' या विमानाची धुरा कॅप्टन सुमित कपूर आणि कॅप्टन शांभवी पाठक यांच्या हातात होती. लँडिंगच्या काही सेकंद आधी कॅप्टन शांभवी पाठक यांचे "ओह शिट...!" हे शेवटचे शब्द एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदवले गेले आहेत, जे या प्रसंगाची भीषणता दर्शवतात.

नेमकं काय घडलं?

सकाळी धुक्यामुळे दृश्यमानता (Visibility) अत्यंत कमी होती. वैमानिकांनी बारामती विमानतळाच्या रनवे 11 वर विमान उतरवण्याचा पहिला प्रयत्न केला, मात्र धावपट्टी न दिसल्याने विमान पुन्हा हवेत घेण्यात आले. दुसऱ्या प्रयत्नात विमान रनवेच्या दिशेने आले खरे, पण धावपट्टीला स्पर्श करण्यापूर्वीच त्याचे संतुलन बिघडले. विमान उलटले आणि जमिनीवर जोरात आदळले.

प्रत्यक्षदर्शींनी अनुभवलेला मृत्यूचा थरार

विमानतळाच्या जवळ असलेल्या गावातील नागरिकांनी हा अपघात डोळ्यांनी पाहिला. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार:

विमान धावपट्टीपासून अवघ्या 100 फुटांवर असतानाच कोसळले.

जमिनीवर आदळताच विमानाचा मोठा स्फोट झाला आणि भीषण आग लागली.

त्यानंतर एकामागून एक असे 4 ते 5 स्फोट झाले. आगीची तीव्रता इतकी मोठी होती की स्थानिक नागरिक मदतीसाठी धावूनही प्रवाशांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.

विमानाचे अवशेष उडून जवळच्या घरांपर्यंत पडले इतका हा आघात भीषण होता.

अपघातातील मृतांची नावे 

  • १. अजित पवार (उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य) 
  • २. एच.सी. विदिप जाधव (मुंबई पोलीस, वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी)
  •  ३. कॅप्टन सुमित कपूर (मुख्य वैमानिक) 
  • ४. कॅप्टन शांभवी पाठक (सह-वैमानिक) 
  • ५. पिंकी माळी (फ्लाइट अटेंडंट)

डीजीसीए (DGCA) कडून अधिकृत माहिती

 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 'व्हीएसआर' ऑपरेटरच्या 'लिअरजेट 45' या विमानाचा बारामती येथे क्रॅश-लँडिंगमुळे अपघात झाला. यामध्ये 5 प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून तांत्रिक तपास सुरू करण्यात आला आहे.

