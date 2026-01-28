"ओह शिट..." अजित पवारांच्या पायलटचे 'हे' होते शेवटचे शब्द, पहिली लँडिंग झालेली अयशस्वी; जाणून घ्या शेवटच्या क्षणांची कहाणी

Ajit Pawar Death Plane Crash last words of Pilot: महाराष्ट्र राज्याला आणि राज्यातील राजकारणाला हादरवून टाकणारी एक अत्यंत दुर्दैवी घटना आज, 28 जानेवारी रोजी सकाळी बारामती येथे घडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खाजगी विमान धावपट्टीवर उतरत असताना झालेल्या भीषण अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह त्यांचे सुरक्षा रक्षक, दोन वैमानिक आणि एका फ्लाइट अटेंडंटचाही समावेश आहे. असे तब्ब्ल 6 जणांचा मृत्यू आजच्या या दुर्घटनेत झाला आहे. या विमानाच्या पायलटच्या शेवटच्या शब्दाचे रेकॉर्डिंग समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, खराब हवामान आणि दाट धुक्यामुळे हा अपघात घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. 'लिअरजेट 45' या विमानाची धुरा कॅप्टन सुमित कपूर आणि कॅप्टन शांभवी पाठक यांच्या हातात होती. लँडिंगच्या काही सेकंद आधी कॅप्टन शांभवी पाठक यांचे "ओह शिट...!" हे शेवटचे शब्द एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदवले गेले आहेत, जे या प्रसंगाची भीषणता दर्शवतात.
हे ही वाचा: बुधवार ठरला 'घात'वार! अजित पवारांप्रमाणेच 'या' मुख्यमंत्र्यांचा झाला होता विमान अपघातात मृत्यू, 25 तासांनंतर सापडलेला मृतदेह
सकाळी धुक्यामुळे दृश्यमानता (Visibility) अत्यंत कमी होती. वैमानिकांनी बारामती विमानतळाच्या रनवे 11 वर विमान उतरवण्याचा पहिला प्रयत्न केला, मात्र धावपट्टी न दिसल्याने विमान पुन्हा हवेत घेण्यात आले. दुसऱ्या प्रयत्नात विमान रनवेच्या दिशेने आले खरे, पण धावपट्टीला स्पर्श करण्यापूर्वीच त्याचे संतुलन बिघडले. विमान उलटले आणि जमिनीवर जोरात आदळले.
हे ही वाचा: Ajit Pawar Death Plane Crash: अपघातापूर्वी अजित पवारांनी 'या' BJP नेत्याला केला होता शेवटचा फोन कॉल
विमानतळाच्या जवळ असलेल्या गावातील नागरिकांनी हा अपघात डोळ्यांनी पाहिला. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार:
विमान धावपट्टीपासून अवघ्या 100 फुटांवर असतानाच कोसळले.
जमिनीवर आदळताच विमानाचा मोठा स्फोट झाला आणि भीषण आग लागली.
त्यानंतर एकामागून एक असे 4 ते 5 स्फोट झाले. आगीची तीव्रता इतकी मोठी होती की स्थानिक नागरिक मदतीसाठी धावूनही प्रवाशांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.
विमानाचे अवशेष उडून जवळच्या घरांपर्यंत पडले इतका हा आघात भीषण होता.
हे ही वाचा: Ajit Pawar Death Plane Crash: विमानतळ जवळ येताच मोठा आवाज अन्...., अंगावर काटा आणणारे Videos
हे ही वाचा: Ajit Pawar Plane Crash: अपघातात काळाच्या पडद्याआड गेले देशातील 'हे' प्रमुख नेते, पहा यादी
28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 'व्हीएसआर' ऑपरेटरच्या 'लिअरजेट 45' या विमानाचा बारामती येथे क्रॅश-लँडिंगमुळे अपघात झाला. यामध्ये 5 प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून तांत्रिक तपास सुरू करण्यात आला आहे.