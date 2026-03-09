'VSR कंपनीच्या मालकाची माळी कुटुंबाला धमकी', अजित पवार मृत्यूप्रकरणात अमोल मिटकरींचा गौप्यस्फोट!

Amol Mitkari: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अमोल मिटकरी यांनी अजित पवार मृत्यूप्रकरणात मोठा गौप्यस्फोट केलाय. VSRकंपनीच्या मालकाने माळी कुटुंबाला धमकी दिल्याचे अमोल मिटकरींनी म्हटलंय. मीडियापासून दूर राहण्याची धमकी पिंकी माळीच्या भावाला दिल्याचे ते म्हणाले. अमोल मिटकरी यांनी रुग्णालयात जाऊन पिंकी माळीच्या आईच्या तब्येतीची विचारपूस केली. यानंतर काय म्हणाले अमोल मिटकरी? सविस्तर जाणून घेऊया.
गेल्या तेरा दिवसांपासून उपचार घेत असलेल्या पिंकी माळीच्या आईच्या तब्येतीची आज हॉस्पिटल ला जाऊन विचारपुस केली. यावेळी तिचे वडील व भाऊ उपस्थित होते. VSR चा मालक VK सिंग याने वॉट्सअप कॉल करून मीडियापासुन दुर राहण्याची भावाला धमकी दिल्याचे Recorded कॉल वर ऐकले.ज्यात पायलट ने “अजित… pic.twitter.com/URP2RaXTX6
या कॉल रेकॉर्डमध्ये पायलट ने “अजित पवार इनके फ्लाईट को ठोक दिया” अशी वापरलेली भाषा ही VSR चे अंडरवर्ल्ड शी संबंध तर नाही ना? अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. हे प्रकरण वरवर जस दिसतय तस सोप नाहीये. आपल्या दादांचा घात झालाय, असे अमोल मिटकरी म्हणाले.
अजित पवार विमान अपघात प्रकरणाचा सीयआडीकडून तपास केला जात असून, व्हीएसआर कंपनीचा मालक व्ही के सिंग याचीही चौकशी करण्यात आली. व्हीएसआर विमान खरेदीची सीआयडीने सखोल चौकशी केली आहे. पहिल्या दिवशी एकूण 8 तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आलं. विमानातील तांत्रिक बाबी सुरक्षा नियमांचे पालन आणि अपघाताच्या संबंधित मुद्द्याबाबत चौकशी करण्यात आल्याची माहिती सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी दिली. यानंतर पुढील तीन दिवस व्ही के सिंगची चौकशी झाली. या चौकशीदरम्यानच व्ही. के. सिंगने नोंदवलेल्या जबाबासंदर्भात नवा खुलासा समोर आला आहे. व्हीएसआर विमान भारतात कधी आणले? कोणाकडून खरेदी केले? याची सीआयडीने चौकशी केली आहे. व्हीएसआर कंपनीचे विमान किती तास चाललं? याचीही विचारणा करण्यात आली. व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाच्या देखभालीबाबतही प्रश्न विचारण्यात आले. अजित पवार यांच्या विमान अपघातात प्रकरणात पायलट सुमित कपूर याची चूक होती, असं व्ही के सिंगने म्हटलं आहे. अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणात माझी चूक असेल तर मला कठोर शिक्षा करा, असंही व्ही के सिंगने सीआयडीला सांगितलं आहे.
अजित पवारांच्या अपघाताबाबत कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय हा आरोप रोहित पवार करतायत. आता त्यांनी थेट भाजपचं नाव घेतलंय. एकीकडे दिल्लीत रोहित पवार नेत्यांच्या भेटी घेत असताना इकडे राज्यात मात्र दोन्ही राष्ट्रवादी या मुद्यांवरुन एकत्र संघर्षाचा भाषा करतायत. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे दादांच्या अपघाताबाबत सारखेच प्रश्न आहेत. दिल्लीत रोहित पवारांच्या भेटीनंतर इंडिया आघाडीचे नेते या मुद्द्यांची दखल घेतात का आणि राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत याबद्दल जाब विचारतात हे बघावं लागेल. दरम्यान, VSR कंपनीचे मालक व्ही.के सिंग यांच्या व्हीआयपी ट्रिटमेंटवरूनही रोहित पवारांनी सीआयडीवर टीका केलीय. चौकशीसाठी आलेल्या व्ही.के सिंग यांना व्हीआयपी ट्रिटमेंट कशासाठी दिली? असा सवाल त्यांनी केला होता. या अपघात प्रकरणात रोहित पवारांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत, त्यामुळे सीआयडी, आणि सीबीआयच्या चौकशीतून नेमकं काय समोर येतं याकडे आता सर्वांचंच लक्ष लागलंय.