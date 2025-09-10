English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या आजारपणाची राज्याच्या राजकारणात चर्चा सुरु झालीये. अजितदादांच्या दमदाटीप्रकरणात सरकारनं वेगवेगळ्या पातळीवर कारवाई करण्यास सुरुवात केलीय. स्वतःच्याच सरकारमध्ये कारवाई होत असल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतलेल्या खमक्या भूमिकेमुळं अजितदादांना आजारपण आलं नाही ना अशी चर्चा सुरु झालीय.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 10, 2025, 10:57 PM IST
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या आजारपणाची महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा! दादांना नेमकं झालयं तरी काय?

Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार आजारी आहेत. आता तुम्ही म्हणाल साध्या आजाराची कसली बातमी? अजितदादांच्या आजाराला एक पार्श्वभूमी आहे... अजितदादांनी दहा दिवसांपूर्वी करमाळ्याच्या डीवायएसपी अंजना कृष्णा यांना फोनवरुन दमदाटी केली होती. या दमदाटीवर स्वतः अजितदादांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं. प्रकरण तिथंच थांबेल असं सगळ्यांना वाटलं होतं. पण तसं काहीच झालं नाही. कुर्डूच्या 21 गावक-यांवर गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर सरपंच आणि ग्रामसेवकावर आणखी एक वेगळा गुन्हा दाखल झाला. हे कमी की काय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्या प्रकरणाचा सोलापूरच्या जिल्हाधिका-यांकडून अहवाल मागवलाय. फडणवीसांनी अहवाल मागवणं अजित पवारांना अनपेक्षित असावं, त्यामुळंच राष्ट्रवादीनंही त्याच्यावर सारवासारव सुरु केलीये.

अंजली दमानियांना या आजारपणाबाबत वेगळाच संशय आहे. अजित पवार जेव्हा जेव्हा अडचणीत येतात तेव्हा ते असे ड्रामे करतात असा टोला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी लगावलाय. अजितदादांचा आजार बहुदा काँग्रेसवाल्यांनाही अंगवळणी पडला असावा. त्यांनीही त्यांच्या आजारपणाचं कारण बाजुला ठेऊन राज्यात सनदी अधिका-यांना सुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय.

अजितदादांची बहीण असलेल्या सुप्रिया सुळेंनाही दादांच्या आजाराबाबत फारशी काळजी दिसली नाही. अजितदादांना महायुतीत टार्गेट केलं जातंय का या प्रश्नावरही त्यांनी कानावर हात ठेवले. पण महिला आयपीएस अधिका-याच्या कर्तृत्वावर निर्माण केलेल्या प्रश्नचिन्हावर त्यांनी पुन्हा जाहीर नाराजी व्यक्त केली. अजितदादांच्या आजारपणाला त्यांची बहीण फारशी गांभीर्यानं घेत नसली तरी अजितदादांचे पुतणे रोहित पवार यांना मात्र अजितदादांची भलतीच काळजी दिसली. टीकेचा वणवा पेटला असताना अजितदादांचा पुतण्या गारव्यासारखा वाटू लागलाय. रोहित पवारांनी आज पुन्हा सोशल मीडियावरुन अजितकाकांची बाजू जोरकसपणे मांडली.

कुर्डुवाडी प्रकरणात महिला आयपीएस अधिकारी यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच होती पण त्याठिकाणी झालेला घोळ अजितदादांच्या हिंदीमुळे आणि बोलण्याच्या शैलीमुळे झाला हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. याबद्दल स्वतः अजितदादांनी दिलगिरी व्यक्त केली. पण तरीही जाणूनबुजून काही प्रामाणिक पण सिलेक्टिव्ह भूमिका घेणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना पुढे करून मीडिया ट्रायल केली जात आहे हे मात्र नक्की !  मित्रपक्षांच्या नेत्यांची विनाकारण मीडिया ट्रायल करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची, युवांच्या प्रश्नांची, महिला सुरक्षेच्या विषयाची, पुरावे दिलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची मीडिया ट्रायल करून राज्याच्या नेतृत्वाने कार्यवाही केली तर अधिक योग्य राहील! 

राजकीय स्कोअर सेट करण्यासाठी आपल्या नेत्याची विनाकारण मीडिया ट्रायल घेतली जात असताना पक्षाच्या दोन तीन नंबरच्या जेष्ठ नेत्यांनी मात्र कुरघोड्या करणाऱ्या मित्रपक्षाला प्रो भूमिका घेऊन आपल्याच पक्षात स्वहितासाठी अंतर्गत कुरघोड्या करणे कितपत योग्य आहे? असो पक्षात "चहापेक्षा किटली गरम असणारे" एक दोन सहकारी असले की आमदार सोबत असूनही सर्वकाही आलबेल असतेच असे नाही, याचा अनुभव पक्ष नेतृत्वाला यानिमित्ताने आलाच असेल. असं रोहित पवार म्हणाले. दादांच्या आजारपणाची राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या अर्थानं चर्चा सुरु आहे. पण अजितदादांच्या या आजारपणावर कोण काय काय औषध सुचवतं आणि अजितदादांचा आजार कधी बरा होतो याची महाराष्ट्राला उत्सुकता आहे.

