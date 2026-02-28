English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • फक्त 14 सेकंदात अजित पवारांचा मृत्यू झाला? बारामती विमान दुर्घटनेबाबत AAIB ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नेमकी कोणती माहिती समोर आली?

फक्त 14 सेकंदात अजित पवारांचा मृत्यू झाला? बारामती विमान दुर्घटनेबाबत AAIB ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नेमकी कोणती माहिती समोर आली?

अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे.  28 जानेवारी रोजी अजितदादांच्या विमानाचा बारामती विमानतळाजवळ अपघात झाला होता. त्यानंतर बरोबर 1 महिन्यानं प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात नेमकं काय आहे ते पाहुया.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 28, 2026, 08:41 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash  AAIB Report :  अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भातला AAIBचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. मात्र, या अहवालात VSR कंपनीला क्लीन चिट देण्यात आलीय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  येतोय, कारण विमानात तांत्रिक बिघाड नसल्याचा निष्कर्ष AAIB दिला आहे.  क्लिअरन्स मिळाल्याच्या 14 सेकंदात विमान कोसळल्याचंही अहवालात म्हटल. म्हणजेच फक्त 14 सेकंदात अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. पण, या 14 सेकंदात काय झाले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  

अजित पवारांच्या विमानाचे फ्लाईट डाटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हाईस रेकॉर्डर उष्णतेमुळं खराब झाले 

अजित पवार विमान दुर्घटनेचे खापर खराब हवामान आणि पायाभूत सुविधेवर  फोडण्यात आले आहे. काही दिवसापूर्वी DGCAच्या अहवाला समोर आला होता. त्यात VSR  कंपनीच्या विमानात त्रुटी असल्याचा सांगण्यात आले होतं. मात्र AAIB नं त्यांच्या अहवालात थेट VSR कंपनीलाच क्लीन चिट दिल्याचे दिसत आहे. फ्लाईट डाटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हाईस रेकॉर्डर उष्णतेमुळं खराब झाले आहेत. फ्लाईट डाटा रेकॉर्डरमधील डाटा दिल्लीतल्या AAIBच्या लॅबमध्ये डाऊनलोड करण्यात आला.

8 वाजून 44 मिनिटं आणि 13 सेकंदानं पायलटचा ओ शिट, ओ शिट असा आवाज ऐकू आला

उड्डाणापूर्वी दोन्ही पायलटची ब्रेथ अनालायझर टेस्ट निगेटिव्ह आली होती. अजितदादांचं विमान कोसळताना पहिल्यांदा झाडांना धडकलं आणि त्यानंतर जमिनीवर आदळलं. विमानात 5 हजार LBS एवढं म्हणजे 2500 लीटरच्या आसपास इंधन होतं. पुणे हवामान विभागानुसार 28 जानेवारीला विमानाच्या लँडिगवेळी दृश्यमानता 2000 मीटर होती. बारामती विमानतळावर दृश्यमानता मोजण्याचं कोणतंही साधन नाही. बारामती विमानतळाचं एटीसीही फ्लाईंग स्कूल मॅनेज करतं पायलटनं बारामती विमानतळाच्या ATC ला दृश्यमानता किती आहे असं विचारलं होतं. त्यावर 3 हजार मीटर दृश्यमानता आहे असं सांगण्यात आलं होतं.

विमान लँड करण्यासाठी नियमानुसार 5 हजार मीटर दृश्यमानता हवी असते. 8 वाजून 43 मिनिटं आणि 59 सेकंदाला बारामती ATCनं विमान उतरवण्यासाठी क्लिअरन्स दिला होता. त्याच्या 14 सेकंदानंतर म्हणजेच 8 वाजून 44 मिनिटं आणि 13 सेकंदानं पायलटचा ओ शिट, ओ शिट असा आवाज ऐकू आला. विमानाच्या दोन्ही वैमानिकांना यापूर्वी बारामती विमानतळावर उतरण्याचा अनुभव होता. अपघातावेळी विमान रनवेपासून 50 मीटर डाव्या बाजूला बाहेर कोसळलं

विमानाचा फ्लाईट डाटा रेकॉर्डर खराब झाला

विमानाचा फ्लाईट डाटा रेकॉर्डर खराब झाल्याचं अहवालात म्हटलंय. याआधीही AAIBनं फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर खराब झाल्याचं सांगितलं होतं. दृश्यमानताही कमी असल्याचं रिपोर्टमधून समोर आले आहे. क्लिअरन्स मिळाल्याच्या 14 सेकंदात विमान कोसळल्याचंही अहवालात म्हटलंय. त्या 14 सेकंदात नेमकं काय झालं हे फ्लाईड डाटा रेकॉर्डर आणि ब्लॅकबॉक्समधूनच समोर येणार आहे

