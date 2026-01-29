'...तर ही दुर्दैवी घटना घडलीच नसती', अजित पवारांच्या चालकाने सांगितला 'त्या' रात्री झालेला संवाद, 'आम्ही त्यांना सांगत होतो, पण...'

Ajit Pawar Driver Big Revelation: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामतीत झालेल्या विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी निधन झालं असून, यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का बसला आहे. अजित पवार विमानाने बारामतीला जात असताना, विमानतळापासून काही अंतरावर एका शेतात त्यांचं विमान कोसळलं. विमानाने कोसळताच पेट घेतला आणि त्यात होरपळून अजित पवारांचं निधन झालं. अजित पवारांसह विमानातील पाचही जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्या अकाली जाण्याने सामान्यांपासून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत सर्वजण हळहळ व्यक्त करत आहेत. अजित पवारांच्या कुटुंबावर तर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. अजित पवारांचे चालक श्यामराव नारायण मनवे हेदेखील अजित पवारांच्या निधनामुळे प्रचंड भावूक झाले आहेत. त्यांनी अजित पवारांसह आदल्या रात्री झालेल्या संभाषणाचाही खुलासा केला आहे.
71 वर्षीय श्यामराव मनवे अजित पवारांचे चालक म्हणून काम करत होते. 1999 पासून ते अजित पवारांसोबत होते. अजित पवारांच्या निधनानंतर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितलं की, "आपण अजित पवारांना रात्रीच गाडीतून पुण्याला जाऊ असं सांगितलं होतं. पण दादांनी ऐकलं नाही. अजितदादांनी ऐकलं असतं, तर कदाचित दुर्देवी घटना घडली नसती".
"दादा माझे दैवत होते. दादा माझ्या घरी गणपतीत जेवायला आले होते. 2013 साली शासनातून निवृत्त झाल्यावर मी आजपर्यंत दादांसोबतच काम करत आहे. आज सकाळी अजितदादा 7.30 वाजता मुंबई येथील बंगल्यावरुन निघाले आणि काही वेळाच ही दुर्दैवी घटना घडली. माझ्या आयुष्यातील सर्वस्व गमावल्याची भावना आहे. कारण हा अपघात दुर्दैवी आहे," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "मंगळवारी रात्री मुंबईतील बैठका संपल्यानंतर आम्ही दादांना रात्रीच गाडीतून पुण्याला जाऊ असं सांगितलं. पण दादांनी ऐकलंच नाही. अजितदादांनी ऐकलं असतं, तर कदाचित दुर्देवी घटना घडली नसती".
ही दुर्घटना बुधवारी सकाळी पुणे जिल्ह्यातील बारामती विमानतळाजवळ घडली. यामध्ये दिल्लीस्थित व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या VT-SSK नोंदणी असलेल्या 'लिअरजेट 45' विमानाचा समावेश होता. विमानात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव, विमान परिचारिका पिंकी माळी, मुख्य वैमानिक सुमित कपूर आणि सह-वैमानिक शंभवी पाठक असे 5 जण होते.
माहितीनुसार, विमान सकाळी 8.10 वाजता मुंबईहून निघाले आणि सकाळी 8.45 च्या सुमारास रडारवरून नाहीसे झाले. सकाळी 8.46 ला ते कोसळले. 5 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात चार सभांना संबोधित करण्यासाठी अजित पवार निघाले होते.
विमानाचे लँडिंगदरम्यान नियंत्रण सुटल्यानंतर आपत्कालीन सेवा आणि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले होते. बचाव पथकांना त्वरित पाचारण करण्यात आले. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) चे एक पथक बुधवारी दिल्लीहून पुण्याकडे रवाना झाले.