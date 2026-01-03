English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गुंडांच्या घरी उमेदवारीचं तोरण, हेच का राष्ट्रवादीच्या अजितदादांचं धोरण?

Ajit Pawar fielded goons: राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी गुंडांना आणि त्यांच्या घरातील व्यक्तींना उमेदवारी दिली. याबाबत प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी गुंडांची बाजू घेत उत्तर दिले. यावर भाजपच्या चंद्रशेकर बावनकुळे यांनी अजित पवारांची पाठराखण केली.   

Updated: Jan 3, 2026, 08:20 PM IST
Mahapalika Election 2026: महापालिका निवडणुकीत निष्ठावान कार्यकर्त्यांना उमेदवारीसाठी संघर्ष करावा लागत असताना कुख्यात गुंडांना आणि गुंडांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी वाटण्याची जणू स्पर्धा सुरु झालीये. या स्पर्धेत सब से तेज अजितदादा कुठं मागं राहतील. त्यांनी गुंड माझा लाडका या धोरणाप्रमाणं गुंडांना आणि गुंडांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी वाटायला सुरुवात केलीय.

अजितदादांनी मुंबईतून सज्जू मलिकला उमेदवारी दिली. हा सज्जू मलिक एवढा सज्जन की त्याच्यावर जवळपास डझनभर गुन्हे दाखल आहेत. तो तडीपारीही भोगून आलाय. मुंबईतल्या भांडुपमधून तो अजितदादांच्या नावानं मतांचा जोगवा मागणार आहे. तर दुसरा उमेदवार ठाण्याचा मयुर शिंदे हा कुख्यात गुन्हेगार अजितदादांच्या पक्षाचा उमेदवार आहे. मयुर शिंदेवर दहा ते बारा गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. अनेक प्रकरणात तो जामिनावर आहे. हा मयुर आधी शिवसेनेत होता मग तो उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये गेला. भाजपवाल्यांनी त्याला पावन करुन घेतलं पण तिकीट काही दिलं नाही. मग हा गुंड मयुर शिंदे उठला आणि रातोरात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत गेला. अजितदादांनी लगेच त्याच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ घातली. हे कमी की काय पुण्यातला कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर  याच्या घरातील लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर या दोघीही राष्ट्रवादीच्या उमेदवार आहेत. गुंड गजा मारणेची बायको जयश्री मारणेही सभ्य पुणेकरांकडं मतं मागणार आहे. 

 

अजितदादांना जेव्हा गुंडांना आणि गुंडांच्या घरात दिलेल्या उमेदवारीबाबत विचारलं तेव्हा अजितदादांनी पुण्यातल्या उमेदवारीबाबत आरपीआयच्या सचिन खरात यांच्याकडं बोट दाखवून स्वतःची सुटका करवून घेतली. अजित पवार जेव्हा सचिन खरात यांचं नाव सांगत होते. तेव्हा पाठिमागंच उभं असलेल्या सचिन खरात यांचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता. कुणीतरी चक्रव्युहात टाकून गेल्यासारखे भाव सचिन खरातांच्या चेह-यावर होते. एरव्ही पुरोगामित्वाच्या गप्पा हाणणाऱ्या सचिन खरातांनी अजितदादांशी चर्चा करतो असं सांगून तिथून काढता पाय काढला. आता अजितदादांनी गुंडांना वाटलेल्या उमेदवारीचं भाजप समर्थन करणार नाही असं होणार नाही. त्यांच्या मदतीसाठी धावून आले चंद्रशेखर बावनकुळे. बावनकुळे तर गुंडांना संतच बोलायचे बाकी होते. त्यांनी भारतीय दंड संहितेचा नियमच वाचून दाखवला. गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो गुन्हेगार नाही. पण हे बोलताना ज्या गुंडांना उमेदवारी दिलीय त्यांच्यावर खुनाचा प्रयत्नासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत हे ते सोईस्करपणे विसरले.

 

चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केलेल्या पाठराखणीमुळं अजितदादांच्या अंगात शंभर हत्तींचं बळ आलं. त्यांनीही त्यांना गुन्हेगार म्हणू नका सांगून स्वतःवर दाखल झालेल्या सिंचन घोटाळ्यातील गुन्ह्यांचा दाखला दिला. एक प्रकारे त्यांनी स्वतःला गुन्हेगारांच्या पंक्तीतच बसवलं. गुंडांना महापालिकेची तिकीटं देऊन त्यांनाच राजकीय प्रवाहात आणण्याचं काम राजकीय नेते करतायेत. गुन्हेगारांना एक प्रकारे राजकीय संरक्षण देण्याचं काम राष्ट्रवादीसारख्या पक्षाकडून सुरु आहे. मतदारांनी वेळीच अशा पक्षांना आणि गुन्हेगार उमेदवारांना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे.

