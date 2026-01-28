Ajit Pawar Death Plane Crash: अपघातापूर्वी अजित पवारांनी 'या' BJP नेत्याला केला होता शेवटचा फोन कॉल

Ajit Pawar Last Call Before Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाला. हे विमान मुंबईहुन रवाना झाले होते. लँडिंगच्या वेळी हा अपघात झाला. साधारण बुधवारी सकाळी 8.45 वाजण्याच्या सुमारास अजित पवार बारामतीकडे येत होते. त्यावेळी बारामती विमानतळापासून थोड्याच साधारण 500 फूट उंच आभाळात असतानाच हे विमान दरीसदृश्य भागामध्ये विमान कोसळलं. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील आता समोर आले आहे. दोनदा विमानाने राउंड मारला आणि त्यानंतर उतरताना विमान क्रॅश झाले असं प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले. हे विमान कोसळताच आधी मोठे धुराचे लोट उठले आणि त्यानंतर आग लागलेली दिसली. दरीमध्ये असणाऱ्या एका शेतात हे विमान कोसळल्याची माहिती मिळाली. या घटनेचे अनेक व्हिडीओ समोर आले असून ते फारच धक्कदायक आहेत.
मिलेल्या माहितीनुसार, अपघातापूर्वी अजित पवार यांनी भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांना शेवटचा फोन कॉल केला होता. तसेच विमानात बसण्यापूर्वी त्यांच्यात संवाद झाला होता आणि बारामतीत उतरल्यावर पुन्हा बोलणं होणार होतं, असेही म्हटले जात आहे. मात्र या सर्व बाबींना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या आत्या आहेत. त्यामुळे राणाजगजितसिंह पाटील हे त्यांच्या कुटुंबातीलच आहेत. घडलेल्या घटनेची माहिती मिळताच राणाजगजीतसिंह पाटील कुटुंब बारामतीकडे रवाना झाले आहेत.
एकूण प्रवासी 05
भीषण विमान अपघातानंतर विमान पूर्णतः जळून खाक झाले होते. स्फोटांमुळे अनेक मृतदेह विखुरलेल्या आणि ओळख न पटणाऱ्या अवस्थेत होते. अशा परिस्थितीत अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांची ओळख पटवणे मोठे आव्हान ठरले होते. एका मृतदेहाची ओळख हातातील मनगटी घड्याळाच्या (wristwatch) आधारे पटवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. हे घड्याळ त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक ओळखीशी संबंधित असल्याने ते महत्त्वाचे पुरावे ठरले. घटनास्थळी फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि तपास पथकाने सखोल पाहणी करून ही ओळख निश्चित केली.