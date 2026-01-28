English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajit Pawar Death Plane Crash: अपघातापूर्वी अजित पवारांनी 'या' BJP नेत्याला केला होता शेवटचा फोन कॉल

Ajit Pawar Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विमान अपघातात अपघाती मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या या मृत्यूच्या आधी त्यांनी एका मोठ्या नेत्याला फोन कॉल केला होता. नक्की कोणाला कॉल केलेला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 28, 2026, 01:56 PM IST
Ajit Pawar Death Plane Crash: अपघातापूर्वी अजित पवारांनी 'या' BJP नेत्याला केला होता शेवटचा फोन कॉल
Ajit Pawar Final and Last Phone Call To This BJP Leader Just Before Plane Crash

Ajit Pawar Last Call Before Plane Crash:  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाला. हे विमान मुंबईहुन रवाना झाले होते. लँडिंगच्या वेळी हा अपघात झाला. साधारण बुधवारी सकाळी 8.45 वाजण्याच्या सुमारास अजित पवार बारामतीकडे येत होते. त्यावेळी बारामती विमानतळापासून थोड्याच साधारण 500 फूट उंच आभाळात असतानाच हे विमान दरीसदृश्य भागामध्ये विमान कोसळलं. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील आता समोर आले आहे. दोनदा विमानाने राउंड मारला आणि त्यानंतर उतरताना विमान क्रॅश झाले असं प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले. हे विमान कोसळताच आधी मोठे धुराचे लोट उठले आणि त्यानंतर आग लागलेली दिसली. दरीमध्ये असणाऱ्या एका शेतात हे विमान कोसळल्याची माहिती मिळाली. या घटनेचे अनेक व्हिडीओ समोर आले असून ते फारच धक्कदायक आहेत. 

कोणाला केला होता शेवटचा कॉल?

मिलेल्या माहितीनुसार, अपघातापूर्वी अजित पवार यांनी भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांना शेवटचा फोन कॉल केला होता. तसेच विमानात बसण्यापूर्वी त्यांच्यात संवाद झाला होता आणि बारामतीत उतरल्यावर पुन्हा बोलणं होणार होतं, असेही म्हटले जात आहे. मात्र या सर्व बाबींना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

हे ही वाचा: Ajit Pawar Death Plane Crash: विमानतळ जवळ येताच मोठा आवाज अन्...., अंगावर काटा आणणारे Videos

 

कोण आहेत राणाजगजीतसिंह पाटील?

अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या आत्या आहेत. त्यामुळे राणाजगजितसिंह पाटील हे त्यांच्या कुटुंबातीलच आहेत. घडलेल्या घटनेची माहिती मिळताच  राणाजगजीतसिंह पाटील कुटुंब बारामतीकडे रवाना झाले आहेत. 

हे ही वाचा: बुधवार ठरला 'घात'वार! अजित पवारांप्रमाणेच 'या' मुख्यमंत्र्यांचा झाला होता विमान अपघातात मृत्यू, 25 तासांनंतर सापडलेला मृतदेह

 

विमानात अजित पवारांसोबत कोण कोण होतं? 

एकूण प्रवासी 05

  • 1. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार
  • 2. मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव 
  • 3. पायलट कॅप्टन सुमित कपूर 
  • 4. कॅप्टन संभवी पाठक 
  • 5. पिंकी माळी, फ्लाईट अटेंडंट

विमानाने कधी केलेले उड्डाण?  

  • मुंबई टेक ऑफ टाइमिंग सकाळी 08.10 वाजता
  • बारामती लँडिंग 08.50 वाजता

हे ही वाचा: Ajit Pawar Plane Crash: अपघातात काळाच्या पडद्याआड गेले देशातील 'हे' प्रमुख नेते, पहा यादी

 

कशी पटली मृतदेहाची ओळख?

भीषण विमान अपघातानंतर विमान पूर्णतः जळून खाक झाले होते. स्फोटांमुळे अनेक मृतदेह विखुरलेल्या आणि ओळख न पटणाऱ्या अवस्थेत होते. अशा परिस्थितीत अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांची ओळख पटवणे मोठे आव्हान ठरले होते. एका मृतदेहाची ओळख हातातील मनगटी घड्याळाच्या (wristwatch) आधारे पटवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. हे घड्याळ त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक ओळखीशी संबंधित असल्याने ते महत्त्वाचे पुरावे ठरले. घटनास्थळी फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि तपास पथकाने सखोल पाहणी करून ही ओळख निश्चित केली.

