English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गल्लीतला वाद दिल्लीपर्यंत गाजवणार; अजित पवारांची दिल्लीवारी? फडणवीस तिकीट काढणार?

अजित पवारांनी जरूर दिल्लीत जावं त्यांचं तिकीटही मीच काढून देतो, मात्र त्यांनी भाजप नेत्यांकडेच जावं दुसरीकडे गेल्यास विचार करावा लागेल असं सूचक विधान त्यांनी केलंय.   

नेहा चौधरी | Updated: Jan 13, 2026, 11:09 PM IST
गल्लीतला वाद दिल्लीपर्यंत गाजवणार; अजित पवारांची दिल्लीवारी? फडणवीस तिकीट काढणार?

चंद्रकांत फुंदे झी 24 तास पुणे : पुण्यातल्या भाजप-राष्ट्रवादीमधला वाद थेट दिल्लीत जाणार असल्याचे संकेत अजित पवारांनी दिल्यानंतर वार-पलटवार सुरू झाले आहेत. दादांच्या दिल्लीवारीच्या संकेतानंतर फडणवीसांनी अजित पवारांना टोला लगावला आहे. दरम्यान यानंतर अजित पवारांनीही त्यांच्याखास शैलीत फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिलंय.

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांची
दिल्लीवारी?
फडणवीसांची टोलेबाजी

गल्लीतला वाद
दिल्लीपर्यंत
गाजवणार?

अजितदादा दिल्ली
जाणार, फडणवीस
तिकीट काढणार?

पिंपरी-चिंचवड पालिकेवरून अजित पवारांनी भाजपवर आरोपांची राळ उठवलीय. दरम्यान यानंतर राष्ट्रवादी-भाजपमध्ये चांगलीच जुंपलीय. अजित पवारांनी भाजपवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर भाजपनं देखील अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्याची आठवण करून देत थेट इशारा दिलाय, मात्र, राष्ट्रवादीमधला हा वाद दिल्ली दरबारी जाणार असल्याचे संकेत झी २४ तासच्या टू द पॉईंटमधून अजित पवारांनी दिली होते, दरम्यान यानंतर फडणवीसांनी देखील अजित पवारांच्या या वक्तव्यावर टोले लगावले आहेत. अजित पवारांनी जरूर दिल्लीत जावं त्यांचं तिकीटही मीच काढून देतो, मात्र त्यांनी भाजप नेत्यांकडेच जावं दुसरीकडे गेल्यास विचार करावा लागेल असं सूचक विधान त्यांनी
केलंय. 

दादांच्या दिल्लीचं तिकीट फडणवीस काढणार? 

भाजपनं युतीधर्म पाळला,
राष्ट्रवादीनं पाळलेला नाही

फडणवीस यांच्यासोबतही
चर्चा करू, दिल्लीतही जाऊ

देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांना टोला लगावल्यानंतर दादा थोडीच मागे राहणार आहेत. अजित पवारांनी देखील देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानावर पलटवार केलाय, पुणेकर, पिंपरी-चिंचवडकर असा रिझल्ट देतील आम्हाला कुठे जाण्याची गरज नसल्याचं अजित पवारांनी म्हटलंय.

टू द पॉईंटमधून अजित पवारांनी भाजप-राष्ट्रवादी वादासंदर्भात दिल्लीत जाण्याचे संकेत दिल्यानंतर पुन्हा एकदा वातावरण तापलंय, देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांना टोला लगावत सूचक इशारा दिला, तर दादांनी देखील फडणवीसांवर पलटवार करत थेट उत्तर दिलं.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawardelhiDevendra FadnavisMaharashtra Politics

इतर बातम्या

महाजनांचा लावा रे तो व्हिडीओ, शिवसेनेला घेरलं

महाराष्ट्र बातम्या