Marathi News
  • पुण्यात अजित पवारांना जॅकपॉट लागला! सरपंच, उपसरपंच यांच्यासह एकाचवेळी 58 जणांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

पुण्याच्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.  पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप राष्ट्रवादीला सोबत घेणार नाही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांवनी जाहीर केले.  यानंतर अजित पवार चांगलेच सक्रिय झाले आहेत. पुण्यात विविध पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने पक्षांतर करत आहेत. अशातच  अजित पवारांना जॅकपॉट लागला आहे.  सरपंच, उपसरपंच यांच्यासह एकाचवेळी 58 जणांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 26, 2025, 12:01 AM IST
खेड शिवापूर - डोनजे गटातील सुप्रिया सुळे यांचा कार्यकर्ता नवनाथ पारगे आणि किसन जोरी या दोघांनी 58 कार्यकर्त्यांसह अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला.  पाणशेत साईडचे हे कार्यकर्ते आहेत. झेडपी, पंचायत समिती इलेक्शन लढण्यासाठी पक्ष प्रवेश केल्याचे समजते. 
महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पाठोपाठ जिल्हा परिषदमध्ये राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी सुरु आहे.   अजित पवारांच्या उपस्थितीत अनेक जिल्हा परिषद सदस्य अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत दाखल झालेत. जिल्हा परिषदचे सदस्य नवनाथ पारगे, जिल्हा परिषद महिला बालकल्याण सभापती पूजा पारगे पंचायत समिती सदस्य राखीताई तागुंदे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. 

रोहित पवार आणि खासदार अमोल कोल्हे यांची गुप्त बैठक

पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणासाठी पुण्यात खलबतं सुरु असल्याचं पाहायला मिळालं. आमदार रोहित पवार आणि खासदार अमोल कोल्हे यांनी पुण्यात अजित पवारांची भेट घेतली. वीस ते पंचवीस मिनिटे या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याचं जवळजवळ निश्चित झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसनं देखील त्यांची भूमिका स्पष्ट केलीय. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानंतर स्वतंत्र लढणार असल्याची भूमिका विजय वडेट्टीवारांनी घेतलीय. त्यामुळे पुण्यात भाजप-शिवसेना एकत्र, दोन्ही ठाकरे आणि दोन्ही पवार देखील एकत्र लढणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पुणे पालिकेत काँटे की टक्कर पाहायला मिळणार.

