'...लक्ष देऊन ऐक,' अजित पवारांनी सुनेत्रा पवारांना केला होता शेवटचा फोन कॉल, दुर्घटनेपूर्वी नेमकं काय बोलणं झालं?

Ajit Pawar Last Call to Sunetra Pawar: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी विमान दुर्घटनेत निधन झालं. अजित पवार यांना घेऊन जाणारे चार्टर्ड Learjet 45 हे खासगी विमान बुधवारी सकाळी बारामती विमानतळाजवळ कोसळलं. या दुर्घटनेत विमानातील सर्व 5 जणांचा मृत्यू झाला. हे विमान सकाळी 8.10 वाजता मुंबईहून निघाले होते आणि एका तासाच्या आत बारामतीमध्ये उतरणे अपेक्षित होते. सामान्य परिस्थितीत या दोन विमानतळांमधील प्रवासाला सुमारे 45 मिनिटं लागतात. सकाळी 8 वाजून 46 मिनिटांनी विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं. दरम्यान अजित पवारांनी विमान प्रवासाआधी पत्नी सुनेत्रा पवार यांना शेवटचा फोन कॉल केला होता असं समजत आहे.
माहितीनुसार, विमान सकाळी 8.10 वाजता मुंबईहून निघाले आणि सकाळी 8.45 च्या सुमारास रडारवरून नाहीसे झाले. सकाळी 8.46 ला ते कोसळले. 5 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात चार सभांना संबोधित करण्यासाठी अजित पवार निघाले होते.
विमानाचे लँडिंगदरम्यान नियंत्रण सुटल्यानंतर आपत्कालीन सेवा आणि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले होते. बचाव पथकांना त्वरित पाचारण करण्यात आले. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) चे एक पथक बुधवारी दिल्लीहून पुण्याकडे रवाना झाले आहे.
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांनी विमान प्रवास सुरु करण्याआधी पत्नी आणि खासदार सुनेत्रा पवार यांना फोन केला होता. सुनेत्रा पवारांना केलेला हा फोन कॉल त्यांचा शेवटचा ठरला. नाश्ता करताना केलेल्या या फोन कॉलदरम्यान त्यांनी सुनेत्रा पवार यांना सल्ला दिला होता ज्याचा खुलासा त्यांच्या पीए आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. देवगिरी बंगल्यावरुन करण्यात आलेल्या या फोन कॉलदरम्यान दोघांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर चर्चा झाली होती. अजित पवारांनी सुप्रिया सुळेंना राष्ट्रपतींचं अभिभाषण लक्ष देऊन ऐक असं सांगितलं होतं.
71 वर्षीय श्यामराव मनवे अजित पवारांचे चालक म्हणून काम करत होते. 1999 पासून ते अजित पवारांसोबत होते. अजित पवारांच्या निधनानंतर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितलं की, "आपण अजित पवारांना रात्रीच गाडीतून पुण्याला जाऊ असं सांगितलं होतं. पण दादांनी ऐकलं नाही. अजितदादांनी ऐकलं असतं, तर कदाचित दुर्देवी घटना घडली नसती".
"दादा माझे दैवत होते. दादा माझ्या घरी गणपतीत जेवायला आले होते. 2013 साली शासनातून निवृत्त झाल्यावर मी आजपर्यंत दादांसोबतच काम करत आहे. आज सकाळी अजितदादा 7.30 वाजता मुंबई येथील बंगल्यावरुन निघाले आणि काही वेळाच ही दुर्दैवी घटना घडली. माझ्या आयुष्यातील सर्वस्व गमावल्याची भावना आहे. कारण हा अपघात दुर्दैवी आहे," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "मंगळवारी रात्री मुंबईतील बैठका संपल्यानंतर आम्ही दादांना रात्रीच गाडीतून पुण्याला जाऊ असं सांगितलं. पण दादांनी ऐकलंच नाही. अजितदादांनी ऐकलं असतं, तर कदाचित दुर्देवी घटना घडली नसती".