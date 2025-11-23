अजित दादांचा विषयच लय हार्ड, निवडणुकीत दादांचा सर्वधर्म समभावचा नारा

Ajit Pawar : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा अल्पसंख्यांक कार्ड बाहेर काढलं आहे. धाराशिव जिल्ह्यात कळंब आणि तुळजापूर नगरपरिषदा महायुती एकत्र लढत आहेत. तर धाराशिव, भूम, परंडा, वाशी, लोहारा उमरगा या नगरपरिषदांमध्ये तिन्ही पक्षांनी स्वबळाचा नारा दिलाय. अशात अल्पसंख्याकांची मतं आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी अजितदादांनी सर्वधर्म समभावचा नारा दिलाय.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झालीय. सत्तेत असणा-या महायुती सरकारमधील तिन्ही पक्ष कुठे एकत्र तर कुठे स्वबळावर लढत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी प्रत्येकानं पूर्ण ताकद पणाला लावलीये. मतदारांवर पुन्हा आश्वासनांची बरसात होऊ लागलीये. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरलेत.
अशात अजित पवारांनी या निवडणुकीच्या प्राचारात पुन्हा मुस्लीम कार्ड बाहेर काढलंय. धाराशिवमधील प्रचारसभेत बोलताना त्यांनी सर्वधर्म समभावचा नारा दिलाय. पोकळ आश्वासनं देत नाहीत. जे बोलतो ते करतो असं सांगत त्यांनी अल्पसंख्यांकांना मंत्रिपद दिल्याची आठवण करुन दिली.
निवडणुकीच्या प्रचारात मुस्लीम कार्ड कढण्याची दादांची ही पहिलीच वेळ नाहीये. विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी मुस्लिम कार्डचा वापर केला होता. त्यावेळी त्यांनी विधानसभेत दहा टक्के मुस्लीम समाजातील उमेदवारांना तिकीट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा त्यांना फायदाही झाला होता.
महायुतीमध्ये शिवसेना आणि भाजप अशा हिंदुत्वादी पक्षांना साथ देताना अल्पसंख्याकांची मतं आपल्याकडे कशी खेचता येतील याकडं आता अजित पवारांनी पुन्हा आपलं लक्ष केंद्रित केलंय. मात्र केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच नव्हे तर शिवसेनेनंही मुस्लीम समाजाला मंत्रिपद दिल्याची आठवण पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटलांनी करुन दिलीये.
महाविकास आघाडीतील घटक पक्षही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी एकत्र तर काही ठिकाणी स्वबळावर मैदानात उतरलेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष यासोबतच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे यावेळी मुस्लीम मतदारांचा कल वाढण्याची शक्यता आहे. ही मतं वळवण्यासाठी अजितदादांचं मुस्लीम कार्ड धाराशिवसह राज्यात इतरत्रही कितपत यशस्वी ठरतं हे आता पाहावं लागेल.
