English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अजित पवारांच्या घरासमोर अंधश्रद्धेचा अघोरी प्रकार; एकच खळबळ! बारामतीकरांमध्ये वेगळीच चर्चा

Ajit Pawar Home Society Suspicious Ritual: अजित पवारांचं हे खासगी निवासस्थान असून त्यांच्या घराजवळच हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भात स्थानिकांमध्ये वेगळीच चर्चा आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 18, 2025, 02:39 PM IST
अजित पवारांच्या घरासमोर अंधश्रद्धेचा अघोरी प्रकार; एकच खळबळ! बारामतीकरांमध्ये वेगळीच चर्चा
बारामतीमध्ये घडला हा प्रकार

Ajit Pawar Home Society Suspicious Ritual: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीमधील घरासमोर अंधश्रद्धेचा विचित्र प्रकार समोर आला आहे. अजित पवारांच्या बारामतीमधील घरासमोर उतारा आढळून आला आहे. हा सारा प्रकार समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं सहयोग निवास आहे. या घरासमोरच उतारा आढळून आला. आज सकाळी सहयोग सोसायटीच्या समोर अघोरी पूजा करून भानामतीचा प्रकार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. 

Add Zee News as a Preferred Source

वेगळीच चर्चा

निवडणुकीच्या तोंडावर असा प्रकार घडल्याने नागरिकांमध्ये वेगळीच चर्चा रंगल्याचं दिसून येत आहे. काही वेगळेचं करण्याच्या हेतुने हा प्रकार केल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर हा प्रकार घडल्याने कुणाचे तिकीट मिळवण्यासाठी किंवा कुणाचे तिकीट कापण्यासाठी हा प्रकार केला की काय? अशा चर्चंना उधाण आलं आहे. 

नेमकं कुठे आहे हे घर?

अजित पवारांचे सहयोग निवास हे बारामतीमध्ये भिगवन रोडवर आहे. हे निवासस्थान सहयोग हाउसिंग सोसायटी परिसरात आहे. हे त्यांचे बारामतीतील खाजगी/कौटुंबिक निवासस्थान आहे. मुंबईत मात्र त्यांचे अधिकृत उपमुख्यमंत्री निवासस्थान देवगिरी बंगला, मालाबार हिल येथे आहे.

माळेगावात कट्टर विरोधकाची अजित पवारांना साथ

बारामती नगरपरिषद निवडणुकीच्या धर्तीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) विरोधकांना सोबत घेत नवीन रणनीती स्वीकारली आहे. माळेगाव नगरपंचायत निवडणुकीत सहकार क्षेत्रातील विरोधाकाला सोबत घेतली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि विरोधी भाजप नेते रंजन तावरे यांची जनमत विकास आघाडी यांच्यात अनपेक्षित युती झाली आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादीच्या वतीने सुयोग सातपुते यांची उमेदवारी अधिकृतपणे घोषित करण्यात आली

माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत कट्टर विरोधक असलेले रंजन तावरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत साथ चलो म्हणत समझोता केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस(अजित पवार गट) नगराध्यक्ष पदासह 10 तर जनमत विकास आघाडी सात जागांवर एकत्र निवडणूक लढविणार आहे. निवडणूक जिकण्याची क्षमता असताना राष्ट्रवादी व अन्य पक्षांनी उमेदवारी नाकारल्यामुळे दमछाक होणार आहे. गावात जातीय अस्मिता, नाराजी आणि गटबाजी हे प्रश्न नेहमीप्रमाणे या निवडणुकीत पुढे आले आहे. राष्ट्रवादीने यावेळी उमेदवारी निवडीमध्ये समन्वयाला प्राधान्य देत अनेक प्रभागांत सर्वानुमते उमेदवार दिले आहे. पक्षा अंतर्गत बंडखोरी आणि तणाव मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. विरोधकांना सामावून घेण्याच्या निर्णयामुळे अनेक प्रभागांमध्ये सरळ लढती होण्याऐवजी सहज शक्य लढत होणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarHomesahayog societysuspicious ritualsPuja

इतर बातम्या

'कार घेतली, तर 7 सीटरच घेऊ!' म्हणणाऱ्यांसाठी किफा...

टेक