तहसीलदारांच्या अहवालानं अजित पवारांच्या अडचणीत येणार? कुर्डू गावातील प्रकरणात मोठी अपडेट

सचिन कसबे झी 24 तास सोलापूर : कुर्डू मुरुम उपसा प्रकरणाचा अहवाल माढाच्या तहसीलदारांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिका-यांना पाठवला आहे. हा अहवाल झी २४ तासच्या हाती लागला आहे. आता याच अहवालामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण कुर्डूतील हे मुरुम उत्खनन बेकायदेशीर असल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी बेकायदेशीर उत्खनन थांबवण्यासाठी आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना फोन केला का अशी चर्चा रंगली आहे.
सोलापुरातील कुर्डू मुरुम उपसा प्रकरण आता अधिक गंभीर वळणावर गेलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणाचा जो अहवाल जिल्हाधिका-यांकडून मागवलाय, तो अहवाल माढाच्या तहसीलदारांनी तयार केला. या अहवालात मुरुम उत्खनन बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवण्यात आलं आहे. हा अहवालच झी 24 तासच्या हाती लागला आहे.
कुर्डू प्रकरणी अहवाल आल्यानंतर अजित पवारांवर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. यासाठी कायदेशीर लढा देणार असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी म्हटलं आहे. झी २४ तासच्या विशेष कार्यक्रमात दमानियांनी ही माहिती दिली आहे. तसंच अजित पवार कारवाई थांबवण्याचे आदेश देऊ शकत नाहीत असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरेंनी या प्रकरणात कारवाई होणारच असं सांगितलंय. आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांनी जी भूमिका घेतली होती ती बरोबरच होती. कुर्डूत राजकीय व्यवस्थेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी निवृत्ती सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनीही नाराजी व्यक्त केलीय. अजितदादांच्या त्या फोनमुळं चेन ऑफ कमांड पाळली गेली नाही असं निरीक्षण झगडे यांनी नोंदवलं आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरेंनीही यावरुन अजितदादांवर टीकेचे बाण सोडलेत. लाडक्या बहिणीला न्याय मिळणार का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
उत्खनन बेकायदेशीर होतं म्हणजे कारवाई अधिकृत
अधिकृत कारवाई थांबवण्याचा अधिकार अजित पवारांना होता?
उपमुख्यमंत्र्यांनी चेन ऑफ कमांड का फॉलो केली नाही?
जिल्हाधिकारी,अधिका-यांना सांगून प्रक्रिया का नाही?
शासकीय कामात अडथळे म्हणून ग्रामस्थांवर गुन्हे
मग कारवाई थांबवण्यासाठी फोन करणा-या अजितदादांवर गुन्हा का नाही?
ग्रामस्थांना एक न्याय,अजित पवारांना वेगळा न्याय?
असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय. मुख्यमंत्र्यांनी मागवलेल्या अहवालानंतर अजितदादांचं आजारपण आणि शासकीय कार्यक्रमांची गैरहजेरी पाहता हे प्रकरण अजितदादांच्या आणखीनच अंगलट येण्याची शक्यता आहे.