आज अजित पवार असते तर.. - शरद पवार

Sharad Pawar on Ajit Pawar Capablity : अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवारांचे अकाली जाणे हे महाराष्ट्राला हादरवणारे आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता मोठी उलथापालथ होईल. असं असताना आज शरद पवार यांनी बारामतीतून पत्रकार परिषद घेतली.
शरद पवार म्हणाले की, अजित पवार कर्तृत्ववान नेते होते. कर्तृत्ववान नेते सोडून जाणं हा महाराष्ट्रावर सर्वात मोठा आघात आहे. आज ते असते तर फिल्डवर असते असते असं शरद पवार यावेळी म्हणाले. प्रत्येक व्यक्तीचं काही ना काही योगदान असतं. अजित अनेक वर्षं संघटनेचे आणि सामान्य लोकांशी सुसंवाद ठेवून काम करणारा कर्तृत्वान नेता होता. त्याचं वैशिष्ट्य होतं की लोकांच्या प्रश्नावर माहिती घ्यायची आणि त्यांना न्याय देण्याचं काम करत होता.अजितची कामाची सुरुवात सकाळीच होत असते. आज हयात असते तर ते घरी नसते. ते फिल्डवर असते. कामामध्ये त्याने कधीही अजितने कमतरता दाखवली नाही. कर्तृत्व व्यक्ती सोडून जाणे ही आघात आहे हा सगळ्यांवर झाला आहे. या परिस्थितीला समोरं जावं लागेल. लोकांचं दुःख कमी करण्यासाठी आम्हाला लोकांची कामं करावे लागतील. नव्या पिढीची जबाबदारी जास्त आहे.
सुनेत्रा पवार शपथ घेणार हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत निर्णय आहे. पटेल, तटकरे पक्षाचे प्रमुख तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी काय करावं हे ठरवलं त्यावर भाष्य करणार नाही. सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीबद्दल मला माहितीच नाही. सुनेत्रा पवारांसोबत कोणतीही चर्चा नाही.शरद पवारांनी सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीबद्दल कुठली ही चर्चा आमच्याकडे झाली नसल्याच सांगितलं आहे. मुंबईत झाली चर्चा झाली असावी, असंही ते म्हणाले. पटेल, तटकरे यांना अधिकार आहेत त्यांनी काही ठरवलं असेल पण आमच्याकडे कुठे ही काही चर्चा नाही त्यावर मी बोलणार नाही. हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे.