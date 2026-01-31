English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आज अजित पवार असते तर.. - शरद पवार

Ajit Pawar Death : अजित पवार यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांनी दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेतली आहे. शरद पवार यांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाबद्दल भाष्य केलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 31, 2026, 09:17 AM IST
Sharad Pawar on Ajit Pawar Capablity : अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवारांचे अकाली जाणे हे महाराष्ट्राला हादरवणारे आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता मोठी उलथापालथ होईल. असं असताना आज शरद पवार यांनी बारामतीतून पत्रकार परिषद घेतली.

शरद पवार म्हणाले की, अजित पवार कर्तृत्ववान नेते होते. कर्तृत्ववान नेते सोडून जाणं हा महाराष्ट्रावर सर्वात मोठा आघात आहे.  आज ते असते तर फिल्डवर असते असते असं शरद पवार यावेळी म्हणाले. प्रत्येक व्यक्तीचं काही ना काही योगदान असतं. अजित अनेक वर्षं संघटनेचे आणि सामान्य लोकांशी सुसंवाद ठेवून काम करणारा कर्तृत्वान नेता होता. त्याचं वैशिष्ट्य होतं की लोकांच्या प्रश्नावर माहिती घ्यायची आणि त्यांना न्याय देण्याचं काम करत होता.अजितची कामाची सुरुवात सकाळीच होत असते. आज हयात असते तर ते घरी नसते. ते फिल्डवर असते. कामामध्ये त्याने कधीही अजितने कमतरता दाखवली नाही. कर्तृत्व व्यक्ती सोडून जाणे ही आघात आहे हा सगळ्यांवर झाला आहे. या परिस्थितीला समोरं जावं लागेल. लोकांचं दुःख कमी करण्यासाठी आम्हाला लोकांची कामं करावे लागतील. नव्या पिढीची जबाबदारी जास्त आहे. 

(हे पण वाचा - Suntera Pawar : महाराष्ट्रात असं पहिल्यांदाच घडणार, सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तर....) 

सुनेत्रा पवार यांची शपथविधीवर काय म्हणाले पवार?

सुनेत्रा पवार शपथ घेणार हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत निर्णय आहे. पटेल, तटकरे पक्षाचे प्रमुख तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी काय करावं हे ठरवलं त्यावर भाष्य करणार नाही. सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीबद्दल मला माहितीच नाही. सुनेत्रा पवारांसोबत कोणतीही चर्चा नाही.शरद पवारांनी सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीबद्दल कुठली ही चर्चा आमच्याकडे झाली नसल्याच सांगितलं आहे. मुंबईत झाली चर्चा झाली असावी, असंही ते म्हणाले. पटेल, तटकरे यांना अधिकार आहेत त्यांनी काही ठरवलं असेल पण आमच्याकडे कुठे ही काही चर्चा नाही त्यावर मी बोलणार नाही. हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit Pawar Deathajit pawar death is a lossajit pawar capable leaderbiggest lossअजित पवार

