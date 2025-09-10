English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजित पवार महिला IPS कॉल वादासंदर्भात रोहित पवारांना भलतीच शंका; म्हणाले, 'चहापेक्षा...'

Ajit Pawar Lady IPS Issue: अजित पवार यांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणामध्ये वेगळीच शंका उपस्थित केली असून एक प्रश्न विचारला आहे. नेमकं त्यांचं म्हणणं काय आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 10, 2025, 12:18 PM IST
रोहित पवार यांची पोस्ट चर्चेत

Ajit Pawar Lady IPS Issue: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांना दिलेल्या धमकी प्रकरणाची राज्यभरात चर्चा असतानाच आता या प्रकरणासंदर्भात एक वेगळीच शंका उपस्थित केली जात आहे. यापूर्वीच काकांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करणारे शरद पवारांच्या पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा या विषयावर भाष्य करताना अजित पवार हे त्यांच्या आजूबाजूच्या व्यक्तींमुळे या वादात सापडल्याचं सूचक विधान केलं आहे. 

अनेक विषयांचा केला उल्लेख

रोहित पवार यांनी अजित पवारांची बाजू सावरुन घेताना त्यांची हिंदी बोलण्याची शैली, त्यांच्यावर या आयपीएस अधिकाऱ्याला दिलेल्या धमकीवरुन होणारी टीका या साऱ्याचा उल्लेख करत एक पोस्ट केली आहे. ठरवून अजित पवारांना लक्ष्य केलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. 

जाणूनबुजून काही प्रामाणिक पण...

"कुर्डुवाडी प्रकरणात महिला आयपीएस अधिकारी यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच होती पण त्याठिकाणी झालेला घोळ अजितदादांच्या हिंदीमुळे आणि बोलण्याच्या शैलीमुळे झाला हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. याबद्दल स्वतः अजितदादांनी दिलगिरी व्यक्त केली. पण तरीही जाणूनबुजून काही प्रामाणिक पण सिलेक्टिव्ह भूमिका घेणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना पुढे करून मीडिया ट्रायल केली जात आहे हे मात्र नक्की!" असं रोहित पवारांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

मीडिया ट्रायल

"मित्रपक्षांच्या नेत्यांची विनाकारण मीडिया ट्रायल करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची, युवांच्या प्रश्नांची, महिला सुरक्षेच्या विषयाची, पुरावे दिलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची मीडिया ट्रायल करून राज्याच्या नेतृत्वाने कार्यवाही केली तर अधिक योग्य राहील," असंही रोहित पवार म्हणालेत. 

कुरघोड्या करणे कितपत योग्य?

"राजकीय स्कोअर सेट करण्यासाठी आपल्या नेत्याची विनाकारण मीडिया ट्रायल घेतली जात असताना पक्षाच्या दोन तीन नंबरच्या जेष्ठ नेत्यांनी मात्र कुरघोड्या करणाऱ्या मित्रपक्षाला प्रो भूमिका घेऊन आपल्याच पक्षात स्वहितासाठी अंतर्गत कुरघोड्या करणे कितपत योग्य आहे?" असा सवालही रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे. पोस्टच्या शेवटी रोहित पवारांनी, "असो पक्षात "चहापेक्षा किटली गरम असणारे" एक दोन सहकारी असले की आमदार सोबत असूनही सर्वकाही आलबेल असतेच असे नाही, याचा अनुभव पक्ष नेतृत्वाला यानिमित्ताने आलाच असेल," असं म्हणत अजित पवार असा हॅशटॅग वापरलाय.

दरम्यान, या प्रकरणावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही अजित पवारांवर नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

FAQ

कुर्डुवाडी प्रकरणात काय घडलं?
कुर्डुवाडी (सोलापूर) येथे अवैध मुरूम उत्खननाविरुद्ध कारवाई करत असलेल्या महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फोनवरून कारवाई थांबवण्यास सांगितल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला.

रोहित पवारांनी कुर्डुवाडी प्रकरणाबाबत काय म्हटलं आहे?
रोहित पवारांनी आपल्या अधिकृत एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांची भूमिका योग्य होती, परंतु अजित पवार यांच्या हिंदी भाषा आणि बोलण्याच्या शैलीमुळे गैरसमज झाला. अजित पवारांनी याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

रोहित पवारांनी मीडिया ट्रायलसंदर्भात काय टीका केली आहे?
रोहित पवारांनी असे म्हटले आहे की, काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना पुढे करून अजित पवार यांच्याविरुद्ध जाणूनबुजून आणि निवडकपणे मीडिया ट्रायल केली जात आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, युवकांचे प्रश्न, महिला सुरक्षेचे मुद्दे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर मीडिया ट्रायल करून राज्य सरकारने कारवाई करावी.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

