प्रफुल्ल पटेलांच्या बॅनरवरुन अजित पवारांचा फोटा गायब, हा डाव कुणाचा?

प्रफुल पटेल यांच्या बॅनरवरुन अजित पवारांचा फोटो गायब असल्याचं पाहायला मिळालं. पटेल यांच्य बॅनरवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा फोटो आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 8, 2026, 10:48 PM IST
गणेश मोहाळे झी 24 तास गोंदिया : प्रफुल पटेल यांच्या बॅनरवरुन अजित पवारांचा फोटो गायब असल्याचं पाहायला मिळालं. पटेल यांच्य बॅनरवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा फोटो आहे. मात्र अजित पवारांचा फोटो नसल्यानं उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत. यावरुन कोण ट्रोल होतंय अशी चर्चा देखील रंगली आहे. 

अजितदादा आणि राष्ट्रवादी पक्ष हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या... अजितदादांनी शरद पवारांपासून वेगळं झाल्यानंतर पक्षाचा कारभार एकहाती सांभाळला होता. अजितदादांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी पक्ष हळूहळू सावरत असतानाच राष्ट्रवादीतूनच अजितदादांना विस्मरणात घालवण्याचा प्रयत्न होतोय का असा आरोप होऊ लागलाय. कारण राष्ट्रवादीचे बडे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या गोंदियातल्या एका मेळाव्यात पक्षाच्या बॅनरवरुन अजितदादांचा फोटो गायब होता. सुनेत्रा पवारांचा फोटो बॅनरवर होता पण अजितदादांचा फोटो बॅनरवरुन गायब होता. अजितदादांना विस्मरणात घालवण्याचा काहीजण प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षानं केलाय.

 अजितदादांना मानणा-या नेत्यांनाही ही बाब खुपलीये. अमोल मिटकरींनी अजित पवारांच्या फोटोबाबत असं व्हायला नको होतं असं स्पष्ट मत व्यक्त करत अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली आहे. अजितदादांच्या गायब फोटोवरुन जेव्हा खुद्द प्रफुल्ल पटेलांना माध्यमांनी विचारलं तेव्हा प्रफुल्ल पटेलांकडं काहीच उत्तर नव्हतं... माध्यमांनी बॅनरवरील फोटोबाबत विचारताच पटेलांनी तिथून काढता पाय घेतला.

 तटकरेंच्या कार्यक्रमातही अजितदादांचा फोटो गायब होता. पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेल्या अजितदादांचा फोटोच बॅनरवर न छापणे ही बाब अनेकांना पटलेली नाही... सुनेत्रा पवारही या बाबीकडं गंभीरपणे लक्ष देतील अशी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे.

नेमकं कुठे काय घडलं?

रायगडमधील कार्यक्रमात 27 मार्च 2026 रोजी रायगड जिल्ह्यात नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अधिकृत बॅनरवर केवळ खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे आणि अनिकेत तटकरे यांचे फोटो होते. पक्षाचे सर्वोच्च नेते अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांचे फोटो मात्र तेथे नव्हते. तसेच गोंदियातील बैठकीत घडलं आहे. 8 एप्रिल 2026 रोजी गोंदिया येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादीच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीतही अशाच प्रकारची पुनरावृत्ती झाली. या बैठकीच्या बॅनरवर राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांचा फोटो होता, मात्र अजित पवारांचा फोटो गायब होता.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

