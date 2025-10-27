English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित दादांच्या राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात लावणीचा कार्यक्रम, महिलेने 'वाजले की बारा' वर धरला ठेका!

NCP Office Lavani:  राष्ट्रवादीच्या नागपूर पक्ष कार्यालयात लावणीचा कार्यक्रम रंगलेला दिसला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 27, 2025, 02:34 PM IST
अजित दादांच्या राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात लावणीचा कार्यक्रम, महिलेने 'वाजले की बारा' वर धरला ठेका!
राष्ट्रवादी कार्यालय लावणी

NCP Office Lavani: राष्ट्रवादीच्या नागपूर पक्ष कार्यालयात लावणीचा कार्यक्रम रंगलेला दिसला.  दिवाळी मिलन कार्यक्रमात वाजले की बाराचा  गाण्यावर एकाा महिलेने ठेका धरला. शहराध्यक्ष आणि पदाधिका-यासमोरच  कार्यालयातच लावणीचा कार्यक्रम पाहायला मिळालाय. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय. 

पाहा व्हिडीओ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता

राष्ट्रवादीचे अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर नवा वाद निर्माण झालाय. दिवाळीची खरेदी हिंदूंकडूनच करा, असं आवाहन संग्राम जगताप यांनी केलंय. सोलापूरच्या करमाळ्यात हिंदू जन आक्रोश मोर्चात बोलताना संग्राम जगताप यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. दिवाळीच्या खरेदीचा नफा फक्त हिंदूंनाच मिळाला पाहिजे, म्हणून दिवाळीची खरेदी फक्त हिंदू दुकानदारांकडूनच करा, असं जगताप यांनी म्हटलंय.आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राष्ट्रावादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळतेय. जगताप यांच्या विधानाने राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या नेत्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्यापर्यंत ही नाराजी पोहोचवली. तर पक्षाने अशा भूमिकेसंदर्भात पक्षाने कारवाई करावी अशी मागणी राष्ट्रावादीचे नेते झिशान सिद्दीकी यांनी केलीय.दुसरीकडे संग्राम जगतापांची भूमिका राष्ट्रवादीचे प्रमुख अजित पवार यांनाही आवडलेली नाहीय. नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत अजितदादांनी जगतापांना झापल्याची चर्चा आहे. पक्षाशी विसंगत भूमिका कुणी घ्यायला नको अशा शब्दात  अजित पवारांनी कानउघाडणी केलीय. तसंच कुणाच्याही वक्तव्याने तेढ निर्माण व्हायला नको असंही अजित पवार म्हणालेत.तर या विषयाबाबत अजितदादांशी समोरासमोर चर्चा झालीय. आता पुढे काय करायचं ते पाहू असं म्हणत अजितदादांच्या नाराजीवर संग्राम जगताप यांनी अधिकचं बोलणं टाळलंय.तर संग्राम जगताप हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. राष्ट्रावादीची ही भूमिका नाहीय. त्यामुळे संग्राम जगताप यांनी अशी वक्तव्य करू नयेत असा सल्ला केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रामदास आठवले यांनी दिलीय.

पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश 

राज्यभरात अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांचे प्रवेश होत असताना साताऱ्यातील काँग्रेसच्या सातारा जिल्हा सरचिटणीस नरेश देसाई यांच्यासह त्यांच्या सोबत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षात प्रवेश केला. यावेळी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे उपस्थित होते. पाटण मतदारसंघात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला पक्षाची उभारणी व्हावी यासाठी हे पक्षप्रवेश महत्वपूर्ण आहेत. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारसरणीच्या पक्षात जाण्याचा निर्णय हा काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी घेतला दोन्ही पक्ष महाविकास आघाडीतले असले तरी हा पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न नाही. पाटण मध्ये देसाई आणि पाटणकरांचे दोन गट महत्वाचे आहेत. यासाठी हे पक्षप्रवेश महत्त्वाचे असल्याचे मत प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले.

FAQ

१. नागपूरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयात लावणीचा कार्यक्रम कशामुळे रंगला?

नागपूर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयात दिवाळी मिलन कार्यक्रमादरम्यान लावणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात "वाजले की बाराचा" गाण्यावर एका महिलेने ठेका धरून नृत्य केले, ज्यामुळे संपूर्ण वातावरण उत्साही झाले. शहराध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पक्ष कार्यालयातच पार पडला.

२. हा लावणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर कसा व्हायरल झाला?

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असल्याचे दिसत आहे, कारण त्यात पक्ष कार्यालयातील अनौपचारिक आणि उत्साही वातावरण दिसते. शहराध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांसमोर लावणीचा ठेका धरलेल्या महिलेने केलेले नृत्य यामुळे तो चर्चेचा विषय बनला असावा, ज्याने लाखो लोकांनी तो पाहिला आणि शेअर केला.

३. या कार्यक्रमात कोणकोण उपस्थित होते आणि त्याचे वैशिष्ट्य काय होते?

कार्यक्रमात शहराध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. वैशिष्ट्य म्हणजे हा कार्यक्रम पक्ष कार्यालयातच पार पडला, जिथे सामान्यत: राजकीय चर्चा होतात, पण येथे दिवाळी मिलनाच्या निमित्ताने लावणी नृत्याने सगळ्यांना आनंद दिला. यामुळे पक्षातील उत्साह आणि सांस्कृतिक बाजू अधोरेखित झाली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Ajit pawarAjit Pawar Nagpur NCP OfficeLavani Programme in NCP Officemarathi newsअजित पवार

