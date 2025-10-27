अजित दादांच्या राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात लावणीचा कार्यक्रम, महिलेने 'वाजले की बारा' वर धरला ठेका!

NCP Office Lavani: राष्ट्रवादीच्या नागपूर पक्ष कार्यालयात लावणीचा कार्यक्रम रंगलेला दिसला. दिवाळी मिलन कार्यक्रमात वाजले की बाराचा गाण्यावर एकाा महिलेने ठेका धरला. शहराध्यक्ष आणि पदाधिका-यासमोरच कार्यालयातच लावणीचा कार्यक्रम पाहायला मिळालाय. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय.
राष्ट्रवादीचे अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर नवा वाद निर्माण झालाय. दिवाळीची खरेदी हिंदूंकडूनच करा, असं आवाहन संग्राम जगताप यांनी केलंय. सोलापूरच्या करमाळ्यात हिंदू जन आक्रोश मोर्चात बोलताना संग्राम जगताप यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. दिवाळीच्या खरेदीचा नफा फक्त हिंदूंनाच मिळाला पाहिजे, म्हणून दिवाळीची खरेदी फक्त हिंदू दुकानदारांकडूनच करा, असं जगताप यांनी म्हटलंय.आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राष्ट्रावादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळतेय. जगताप यांच्या विधानाने राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याक नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या नेत्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्यापर्यंत ही नाराजी पोहोचवली. तर पक्षाने अशा भूमिकेसंदर्भात पक्षाने कारवाई करावी अशी मागणी राष्ट्रावादीचे नेते झिशान सिद्दीकी यांनी केलीय.दुसरीकडे संग्राम जगतापांची भूमिका राष्ट्रवादीचे प्रमुख अजित पवार यांनाही आवडलेली नाहीय. नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत अजितदादांनी जगतापांना झापल्याची चर्चा आहे. पक्षाशी विसंगत भूमिका कुणी घ्यायला नको अशा शब्दात अजित पवारांनी कानउघाडणी केलीय. तसंच कुणाच्याही वक्तव्याने तेढ निर्माण व्हायला नको असंही अजित पवार म्हणालेत.तर या विषयाबाबत अजितदादांशी समोरासमोर चर्चा झालीय. आता पुढे काय करायचं ते पाहू असं म्हणत अजितदादांच्या नाराजीवर संग्राम जगताप यांनी अधिकचं बोलणं टाळलंय.तर संग्राम जगताप हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. राष्ट्रावादीची ही भूमिका नाहीय. त्यामुळे संग्राम जगताप यांनी अशी वक्तव्य करू नयेत असा सल्ला केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रामदास आठवले यांनी दिलीय.
राज्यभरात अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांचे प्रवेश होत असताना साताऱ्यातील काँग्रेसच्या सातारा जिल्हा सरचिटणीस नरेश देसाई यांच्यासह त्यांच्या सोबत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षात प्रवेश केला. यावेळी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे उपस्थित होते. पाटण मतदारसंघात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला पक्षाची उभारणी व्हावी यासाठी हे पक्षप्रवेश महत्वपूर्ण आहेत. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारसरणीच्या पक्षात जाण्याचा निर्णय हा काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी घेतला दोन्ही पक्ष महाविकास आघाडीतले असले तरी हा पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न नाही. पाटण मध्ये देसाई आणि पाटणकरांचे दोन गट महत्वाचे आहेत. यासाठी हे पक्षप्रवेश महत्त्वाचे असल्याचे मत प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले.
