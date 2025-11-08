English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून नगर परिषदेसाठी पहिला उमेदवार जाहीर; महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींना वेग

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कडून गेवराई नगर परिषदेसाठी पहिला उमेदवार जाहीर करण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 8, 2025, 12:31 PM IST
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून नगर परिषदेसाठी पहिला उमेदवार जाहीर; महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींना वेग

Maharashtra Local Body Election :   राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. 2 डिसेंबरला नगर परिषद आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान घेतलं जाणार आहे. तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या अनुषंगाने जोरदार तयारी सुरु आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून नगर परिषदेसाठी पहिला उमेदवार जाहीर करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून पहिलाच नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार जाहीर करून प्रचारात आघाडी घेतली आहे.

बीड जिल्ह्यामध्ये सहा नगर परिषदेमध्ये निवडणूक होत आहेत. त्यापैकी गेवराई नगर परिषदेमध्ये आमदार विजयसिंह पंडित यांच्या गटाकडून माजी नगराध्यक्ष महेश दाभाडे यांच्या पत्नी शितल महेश दाभाडे यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहिर करण्यात आली आहे.  कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे नेते अमरसिंह पंडित यांच्याकडून या उमेदवारीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.

राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूका जाहीर

राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूका घेतली जाईल. कोकण विभागात 27, नाशिक विभागात 49, पुण्यामध्ये 60, संभाजीनगरमध्ये 52 आणि अमरावती विभागात 45 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. 10 तारखेपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर असून, उमेदवारांच्या अर्जाची छानननी 18 नोव्हेंबरपासून होणार आहे. तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 25 नोव्हेंबर आहे. 13 हजार 355 केंद्रावर निवडणूक पार पडणार आहे. दुबार मतदारांबाबत निवडणूक आयोगाकडून दक्षता घेण्यात आली आहे. 

FAQ

1 महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा कोणी केली आहे?
राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे.

2 या निवडणुकांसाठी मतदान आणि मतमोजणी कधी होणार आहे?
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी मतदान २ डिसेंबरला घेतले जाणार आहे, तर मतमोजणी ३ डिसेंबरला होणार आहे.

3 स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या अनुषंगाने काय तयारी सुरू आहे?
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या अनुषंगाने जोरदार तयारी सुरू आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून नगरपरिषदेसाठी पहिला उमेदवार जाहीर करण्यात आला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

