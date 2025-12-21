English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतून शरद पवार विजयी! साऱ्या राज्यात याच नगरपरिषदेची चर्चा

Election Result LIVE: नांदेड जिल्ह्यात नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. नांदेडच्या लोह्यात एक वेगळाच निकाल पाहायला मिळतोय.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 21, 2025, 12:23 PM IST
Election Result LIVE: ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे लोहा तालुकाध्यक्ष शरद पवार यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. तर, राष्ट्रवादीनेही त्यांना लोहा नगरपरिषदेसाठी रिंगणात उभं केलं होतं. आज नगरपरिषदेचा निकाल जाहीर झाला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार शरद पवार यांनी विजय मिळवला आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील 12 नगर परिषदा आणि एक नगर पंचायतीसाठी मतमोजणीला सकाळी दहा वाजेपासून सुरुवात झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका असली तरी दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. नांदेडमध्ये भोकर आणि लोहा मतदार संघाकडे सर्वांच लक्ष लागलं होतं. अखेर नांदेडच्या लोहा या नगरपरिषदेत राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि भाजपचे गजानन सुर्यवंशी यांच्यात चुरशीची लढत होती. या चुरशीच्या लढतीत शरद पवार यांनी बाजी मारली आहे.

कोण आहेत शरद पवार?

शरद पवार यांनी दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. ते आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जातात. मागील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी शरद पवार यांना उपनगराध्यक्षपदी निवड केली होती. मात्र, काही वर्षानंतर शरद पवार आणि चिखलीकर यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. त्यानंतर शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीची साथ सोडत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला.

मात्र भाजपने या निवडणुकीत गजानन सूर्यवंशी यांना तिकीट दिले. त्यामुळं नाराज झालेल्या शरद पवार यांनी घरवापसीचा निर्णय घेतला. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार यांच्या पक्षात प्रवेश केला. 

