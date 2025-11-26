लोणावळ्यातील महिला उमेदवाराची महाराष्ट्रात चर्चा! अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने तर कमालच केली

चैत्राली राजापूरकर, लोणावळा, झी मीडिया : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. इच्छुक तिकीट मिळावे यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिग्गज नेत्यांचे नातेवाईक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अशातच लोणावळ्यातील एका महिला उमेद्वाराची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. गढूळ राजकारणात लोणावळ्यात सकारात्मक पहायला मिळाले आहे. पेरू विक्रेत्या महिलेला थेट निवडणूकीचे तिकीट मिळाले आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं या महिलेला तिकीट दिले आहे.
राज्यातील राजकारणाने अनेक मर्यादा ओलांडलेल्या आहेत. अशात लोणावळ्यात मात्र एक सकारात्मक चित्र पहायला मिळतंय. फळ विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या भाग्यश्री जगतापांना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळं आदिवासी समाजातील या कुटुंबाचं भाग्य उजळलंय. पण राजकारणाचा गंध ही नसलेल्या जगताप कुटुंबासमोर आता प्रचाराच्या रणधुमाळीला सामोरं जाण्याचं मोठं आव्हान असणार आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून जगताप कुटुंबाचं उदरनिर्वाह फळ विक्रीच्या व्यवसायावर अवलंबून आहे. अशा प्रसंगी त्यांना व्यवसाय सांभाळत प्रचाराची धुरा ही सांभाळावी लागतीये. त्यामुळं भाग्यश्री दिवसा फळ विक्री करता-करता ही प्रचार करत आहेत. सायंकाळी घरोघरी जाऊन मतदारांपर्यंत त्या पोहचत आहेत. राजकारणाच्या बाजारात तिकीट मिळवण्यापासून ते मतं मिळवण्यापर्यंत काय-काय करावं लागतं, हे उघड्या डोळ्याने आपण सर्वजण पाहतोय. अशात फळ विक्रेत्या भाग्यश्री स्वतःचं नशीब अजमवतायेत. तर खंडाळा बोरघाट आदिवासी माथ्यावरील बॅटरी हिल परिसरातील आदिवासींच्या पट्ट्यात भाग्यश्री जगताप यांचे जंगी स्वागत होत असून पैशांपेक्षा माणुसकी मोठी असते अन त्याचं माणुसकीच्या जोरावर मी नगरसेविका होणार, असं प्रांजळ मत त्या व्यक्त करत आहेत. भाग्यश्री आपलं भाग्य आजमावत आहे.
दरम्यान, लोणावळा नगरपरिषद निवडणुकीत एक मोठी आणि निर्णायक राजकीय घडामोड समोर आली. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले. लोणावळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने बिनशर्त पाठिंबा दिला. सुनील शेळकेंनी याबाबतची माहिती दिली. या दोन्ही पक्षाच्या एकत्र येण्यामुळे लोणावळ्यातील राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.