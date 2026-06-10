/अर्थखातं परत करा, अजित पवारांच्या NCP कडून मागणी; भाजपा मात्र दुसरं खातं देऊन करणार बोळवण? राष्ट्रवादीने कसली कंबर

राष्ट्रवादी काँग्रेसला अर्थ खात्याऐवजी 2 खाती मिळणार असल्याची शक्यता आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर अर्थ खातं मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे आहे. मात्र अजित पवारांच्या निधनाच्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर अर्थ खातं पुन्हा मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादीनं कंबर कसलीय. आता अर्थखात्याच्या बदल्यात कोणती दोन खाती भाजप राष्ट्रवादीला देऊ शकतं. आणि यासाठी काय हालचाली सुरुयेत जाणून घेऊयात.
अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळत असताना अजित पवारांचं अपघाती निधन झालं. तिथून काही दिवसांवरच विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होतं. सुनेत्रा पवारांनी तातडीने उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. पण अर्थसंकल्प बघता अर्थ खातं फडणविसांनी स्वतःकडे ठेवलं. जेणेकरुन विधीमंडळ प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल. पण त्यानंतर आता तात्पुरत्या स्वरुपात घेतलेलं अर्थखातं परत करण्यात यावं अशी मागणी राष्ट्रवादीकडून केली जातेय. कारण यापुर्वी हे खातं राष्ट्रवादीच्या कोट्यात होतं. त्यामुळे राष्ट्रवादीने त्यावर पुन्हा एकदा हक्क सांगितलाय. यासाठी लवकरच सुनील तटकरे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचंही कळतंय
अर्थखातं परत मिळावं यासाठी राष्ट्रवादीकडून प्रयत्न सुरु असताना आता भाजपकडून मात्र अर्थखात्याच्या ऐवजी ग्रामविकास आणि ऊर्जा अशी दोन खाती देण्याचा विचार सुरु असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे अर्थ खात्यावर हक्क सांगणाऱ्या राष्ट्रवादीची दुसरंच खातं देऊन बोळवण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे का? प्रश्न उपस्थित होतो.
राज्याच्या आर्थिक नाड्या अर्थमंत्र्यांच्या हातात
कोणत्याही विभागाच्या सचिवांना बोलावण्याचे अधिकार
कुठलाही प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थखात्याकडे येतो
अर्थसंकल्प, प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी अर्थखातं महत्वाचं
नियोजन विभागाचे महत्वाचे निर्णय अखत्यारित
22 जूनपासून विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होतंय. या अधिवेशनापुर्वी अर्थखातं परत मिळावं हा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे तोपर्यंत काही सूत्र हलतात का आणि अर्थखातं पुन्हा राष्ट्रवादीकडे जातं का हे बघावं लागेल.