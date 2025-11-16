बीडमध्ये अजित पवाराच्या राष्ट्रवादीने बनवली तीन पक्षाची आघाडी; शिंदेंची शिवसेना आणि मेटेंची शिवसंग्राम संघटनेला घेतले सोबत

Maharashtra Local Body Election 2025 : नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांचे बिगुल वाडले आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्रात मोठ्या हालचाली घडत आहे. स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या युती आघाडी पहायला मिळत आहेत. बीडमध्ये अजित पवाराच्या राष्ट्रवादीने तीन पक्षाची आघाडी बनवली आहे. शिंदेंची शिवसेना आणि मेटेंची शिवसंग्राम संघटनेला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने सोबत घेतले आहे.
बीड नगर परिषदेसाठी अखेर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ठरले आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेला आणि मेटेंच्या शिवसंग्राम संघटनेला सोबत घेऊन नगरपालिकेसाठी तीन पक्षांची आघाडी करण्यात आली. नगरपालिकेच्या 52 जागा आणि नगराध्यक्ष पदासाठी सर्व उमेदवार ठरले असून पक्षाकडे यादी पाठविण्यात आली आहे. उद्या यावर शिक्कामोर्तब होणार असून उमेदवारी अर्ज देखील दाखल केले जाणार असल्याची माहिती आमदार विजयसिंह पंडित यांनी दिली.
दरम्यान योगेश क्षीरसागर यांच्या टीकेला विजयसिंह पंडित यांनी प्रत्युत्तर दिले बालकाने पालकाला शिकवण्याची गरज नाही एखादा बालक दादांना ज्ञान देतो हे हास्यास्पद असल्याचे म्हणत पंडितांनी खोचक टीका केली. राष्ट्रवादी मधील घडी विस्कटलेली नसून त्यांच्या जाण्याने काही फरक पडणार नाही. ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. त्याच कार्यकर्त्यांना खिंडीत गाठून पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम या बालकाने केले. तर त्यांच्या समर्थकांचे राजीनामा सत्र सुरू आहे. मात्र राजीनामा देणारे त्यांचेच कर्मचारी असल्याचं पंडित यांनी यावेळी म्हटलं.