शिवराज यादव | Updated: Mar 20, 2026, 05:33 PM IST
जयंत पाटील भाजपात जाणार होते? NCP च्या माजी खासदाराने केला गौप्यस्फोट; 'त्यांनी मला भाजपात जाऊन...'

Sanjay Patil on Jayant Patil: जयंत पाटील भाजपात जाण्यासाठी आग्रह होते, त्यांनी कोणा-कोणाचे उंबरे झिजवले याचे साक्षीदार आपण आहोत असा गौप्यस्फोट अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी जयंत पाटील यांना आगीशी खेळू नका असा इशाराही दिला आहे. जयंत पाटलांनी त्यांच्या मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून, मला भाजपात त्यांना पाठवलं हे सांगावं असं जाहीर आव्हानही त्यांनी दिलं आहे. 

"भाजपात जाण्यासाठी जयंत पाटलांनी किती वेळा उंबरे झिजवले याचा साक्षीदार संजयकाका पाटील आहे," अशा शब्दांत त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. जयंत पाटील भाजपात जाण्यासाठी आग्रही होते असा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला आहे. जयंत पाटील यांचं राजकारण अडचणीत आणणार असून त्यांनी आगीशी खेळू नये. तुमचा काळा इतिहासा काढायला भाग पडू नका, असा इशाराही संजय पाटील यांनी दिला आहे. 

"आपल्याला त्यांनी भाजपासोबत पाठवलं हे जयंत पाटलांनी त्यांच्या मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून शपथ घेऊन सांगावं," असं आव्हान त्यांनी दिलं आहे. सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीवरून जयंत पाटलांनी संजयकाका पाटलांवर टीका करताना भाजपातील माहिती काढण्यासाठी आपणच त्यांना भाजपासोबत पाठवलं होतं असा दावा केला होता. त्यामुळे आता सांगली जिल्ह्यामध्ये जयंत पाटील विरुद्ध संजयकाका पाटील असा नवा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. 

अजित पवारांनी दिली होती सोबत येण्याची ऑफर

अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडली तेव्हा जयंत पाटलांनाही ऑफर दिली होती. जयंत पाटील यांनी स्वत: झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत हा खुलासा केला होता. 

अजित पवारांसोबत जावंसं का वाटलं नाही? यावर ते म्हणाले की, "मी पक्षाचा अध्यक्ष होतो. त्यांनी पक्षाला बोलावलं नव्हतं. शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांनी विश्वास टाकून अध्य़क्ष म्हणून काम कऱण्याची जबाबदारी दिली असताना तसं वागलं पाहिजे. ते पक्षाचे नेते होते, भूमिका घेतली. त्या भूमिकेआधी आमच्यात चर्चाही झाल्या. काय कऱणं सोयीचं आहे हे ठरवून त्यांनी पावलं टाकली" 

पुढे ते म्हणाले की, "त्यांचा आग्रह होता, ते बोलवत होते, विधानसभेतही त्यांनी याचा उल्लेख केला होता. मी यावं अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती. एकत्रीकरण झालं असतं तर आमची इच्छा पूर्ण झाली असती असा आमचा अंदाज होता". 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

