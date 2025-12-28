महायुतीचं ठरण्याआधीच अजित पवारांची मोठी खेळी! एकाच दिवशी मुंबईसह महाराष्ट्रात 2 ठिकाणी उमेदवारांची यादी जाहीर केली

BMC Election 2026: महायुतीचं राज्यातल्या प्रमुख महापालिकांसाठीचं जागावाटप अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे. पण जागावाटप जाहीर होण्यास उशीर होतोय. भाजपमधील सूत्रांच्या खात्रीलायक माहितीनुसार उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 30 डिसेंबरला दुपारनंतर जागावाटप आणि उमेदवारी याद्या जाहीर होण्याची शक्यता आहे. महायुतीच्या या रणनितीमुळं इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्ते गॅसवर गेलेत. अशातच महायुतीचं ठरण्याआधीच अजित पवारांची मोठी खेळी केली आहे. एकाच दिवशी मुंबईसह महाराष्ट्रात 2 ठिकाणी उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.
मुबंईत राष्ट्रवादीची पहीली यादी जाहीर झाली आहे. पहिल्या यादीत 37 उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार आहे.
मनीष दुबे
विलास दगडू पुल
सिरोल पिटर डिसोझा
अजय दत्ताराम विचारे
अहमद खान
हदिया फैजल करेशा
बबन रामचंद्र मदने
ममता धर्मेंद्र ठाकूर
सुभाष जनार्दन पाताडे
मुसुफ अबूबकर मेमन (माडी)
डॉ. सचिन ताये
अमित अंकुश पाटील
आयेशा साम्स खान
धनंजय (दादा) पिसाळ
सरजू मलिक
प्रतीक्षा राजू पूरी
शोभा रत्नाकर जाधव
ओम नागरल संदीप बनकर
हरिश्चंद्र बाबालिगम
दिलीय हरिश्चेद्र पाटोत
अक्षय मोहन पधार
लक्ष्मण श्रीरंग गायकवाड
भाग्यश्री राजेश केदारे
ज्योती देविदास सदावर्त
रचना रवींद्र गवस
डॉ. सईदा खान
श्री. सोमु बंद पवार
ग्राम वारा परवीय मलिक
अब्जुल रशीद (कप्तान) मनिक
किरण रविद्र शिदे
चंदन डीराम पाटेकर
बम फरीन इम्तियाझ खान
के दिशा अमित मोर
बीम मविया अस्लम मर्चट
छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिका निवडणूकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाची पहिली यादी जाहीर केली. 18 उमेदवारांची पहिली यादी आहे. राष्ट्रवादी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत स्वतंत्र लढत आहे.
डॉ. चारुलता सुनिल मगरे
अजिज खान गणी खान
तुषार रामचंद्र सुराशे
हेमंत गोविंदराव देशमुख
अब्बास मैदू शेख
विशाल ओमप्रकाश इंगळे
फरीन अफसर पठाण
डॉ. मयुर मोहनराव सोनवणे
सौ. विशाखा अनिकेत निलावार
मोहम्मद ईसा मोहम्मद शरिफ तु
उल्हास वसंतराव नरवडे
अंकिता अनिल विधाते
मोरे ज्योती राजाराम
सुदाम धोंडीबा साळुंके
विशाल बाबासाहेव पुंड
दत्तात्रय सुंदरराव भांगे
फिरोज पटेल
पल्लवी उत्कर्ष पल्हाळ