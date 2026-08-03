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अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष मोठ्या अडचणीत? निवडणूक आयोगाचे थेट सुनेत्रा पवार यांना पत्र

निवडणूक आयोगाचे सुनेत्रा पवार यांना पत्र पाठवले आहे. पक्षामधील बंदलाचे कागदपत्र सादर करा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून वैध कागदपत्र, प्रस्तावांची मागणी करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 03, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:08 PM IST
अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष मोठ्या अडचणीत? निवडणूक आयोगाचे थेट सुनेत्रा पवार यांना पत्र

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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