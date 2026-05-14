सुनेत्रा पवारांना मोठा धक्का! NCP च्या बड्या नेत्याने दिला राजीनामा, म्हणाला 'नव्या वाटेवर...'

Anand Paranjpe Resigned from NCP: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना मोठा धक्का बसला आहे. आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राजीनामा दिला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं आहे. अत्यंत जड अंतःकरणाने हा प्रवास इथेच संपवून नव्या वाटेवर पाऊल टाकून नवीन प्रवासाची सुरुवात करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. यामुळे आनंद परांजपे यांचं आता पुढील पाऊल काय असणार आहे याबद्दल उत्सुकता आहे.
मनात अनेक भावना दाटून आल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामधील माझा 14 वर्षाचा प्रवास, सर्व नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचे मिळालेले प्रेम आणि विश्वास कायम स्मरणात राहील. आज अत्यंत जड अंतःकरणाने हा प्रवास इथेच संपवून नव्या वाटेवर पाऊल टाकून नवीन प्रवासाची सुरुवात करीत आहे असं त्यांनी पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे.
आनंद परांजपे यांनी राजीनामा पत्रात लिहिलं आहे की, "मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरचिटणीत तथा प्रवक्ता - महाराष्ट्र प्रदेश समन्वयक - ठाणे व पालघर (जिल्हा) व पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे. आजपर्यंत पक्षाने माझ्यावर विश्वास दाखवून पक्ष संघटनेमध्ये अनेक जबाबदाऱ्या दिल्या. त्याबद्दल मी पक्षाचा शतश: आभारी आहे. तरी माझा राजीनामा आपण स्विकारावा ही नम्र विनंती".
pic.twitter.com/b23ltOnSCM— Anand Paranjpe (@paranjpe_anand) May 14, 2026
आनंद परांजपे यांच्या मी संपर्कात होतो. त्यांना महामंडळ देण्याचे कबूल केले होते. सयुंक्त राष्ट्रवादी असताना आनंद परांजपे यांना शरद पवारांनी राज्यसभा खासदारकी कमिट केली होती. 14 वर्षे त्यांनी पक्षांसाठी खुप काही केलं आहे. त्यांचे फोन बंद आहेत. मी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नगरसेवक गटनेते नजीब मुल्ला यांनी सांगितलं आहे.
आनंद परांजपे यांनी काही दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. एकनाथ शिंदेंचं ठाण्यातील निवासस्थान नंदनवन येथे ही भेट झाली होती. या भेटीनंतर अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडण्याआधी जितेंद्र आव्हाडांचे कट्टर समर्थक म्हणून त्यांना ओळखलं जात होतं. पण अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनीही वेगळी वाट धरली होती.