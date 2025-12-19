English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजित पवारांच्या नेत्याचा धक्कादायक VIDEO! पैशांची बॅग घेऊन मोजतोय कॅश; व्हायरल झाल्यानंतर दिलं स्पष्टीकरण

Jay Patil Cash Counting Video: अपक्ष नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार मोसिन पठाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष जय पाटलांचा पैशाच्या बॅगेसह पैसे मोजतानाच्या या व्हिडिओबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 19, 2025, 02:51 PM IST
Jay Patil Cash Counting Video: शरदचंद्रजी पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पक्षाचे नेते युगेंद्र पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून निवडणुकीत पैशाचा प्रचंड वापर होत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. मात्र अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांनी तो फेटाळून लावला होता. मात्र आता युगेंद्र पवार यांनी जो दावा केला होता त्या दाव्याला बळ देणारा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अपक्ष नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार मोसिन पठाण यांनी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष जय पाटलांचा पैशाच्या बॅगेसह पैसे मोजतानाच्या या व्हिडिओबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. 

बारामतीत एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) बारामती शहर अध्यक्ष जय पाटील व वॉर्ड 2 मधील बिनविरोध निवडून आलेल्या अनुप्रिता अक्षय डांगे नगरसेविकेच्या नवऱ्याचा पैशांच्या बॅगेतून पैसे काढून मोजत आहेत. 

बारामती नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वापर करून मतदारांना अमिष दाखवले जात आहे सदर बाबीची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे जय पाटील यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. यासंदर्भात आपण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

आता मुळात हा व्हिडिओ खरा आहे की खोटा याचा तपास आपण करावा, आणि जर हा व्हिडिओ खरा असेल तर निवडणूक काळात यांच्याकडे एवढा पैसा कुठून आला. ते पैसे हे दोघे राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयामध्ये का मोजत आहेत? अनुप्रिता अक्षय डांगे यांनी बिनविरोध निवडून येण्यासाठी पैसे दिले आहेत का व अशा इतर प्रश्नांवर SIT व ACB मार्फत तातडीत चौकशी व्हावी. जर हा व्हिडिओ खरा असेल तर हा पैसा कुठून आला व याचा वापर कुठे झाला? या व्हिडिओ मध्ये ही दोघे पैशाचे नोटांचे सीरियल मोजताना दिसत आहेत. याची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी मोसीन पठाण यांनी केली आहे

युगेंद्र पवार यांनी लावलेल्या आर्थिक व्यवहाराच्या आरोपप्रमाणे ज्या 8 वॉर्डात बिनविरोध उमेदवार निवडून आले आहेत, त्या वॉर्डात जे निवडून व ज्यांनी माघार घेतली त्यांची एसआयटी, एसीबी, ईडीमार्फत चौकशी व्हावी आणि या 8 वार्डात पण पुन्हा नव्याने निवडणूक घ्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

जय पाटील यांना फेटाळले आरोप

जय पाटील यांनी मात्र हा व्हिडीओ बनावट असल्याचं सांगत आरोप फेटाळले आहेत. हा व्हिडीओ एआयच्या माध्यमातून तयार करण्यात आला असून, आपण या प्रकऱणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. पोलीस पुढील तपास करतील आणि सत्य समोर आणतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

Ajit pawarJay PatilYugendra Pawar

