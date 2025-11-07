पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, अजित पवारांनी केली सर्वात मोठी घोषणा

Ajit Pawar Press Conference: पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील तब्बल २ हजार कोटी रुपयांच्या जागेवर पार्थ पवार आणि त्यांच्या अमेडिया कंपनीने सरकारला फसवून डल्लाच मारल्याचा मोठा घोटाळा 'झी २४ तास' ने उडकीस आणला. जुने, खोटी कागदपत्रे जोडून, सरकारचा मुद्रांक शुल्क बुडवून शेकडो कोटींची जागा घेतल्याचा प्रकार समोर आला होता. किरकोळ भावात घेणाऱ्या पार्थ पवार आणि त्यांच्या अमेडिया कंपनीला मोठा दणका बसलाय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरण दिले. काय म्हणाले अजित पवार? सविस्तर जाणून घेऊया.
पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील प्रत्येक घडामोडींवर २४ तासचे लक्ष आहे. त्यामुळे साऱ्या सरकारी यंत्रणांना या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी भाग पाडले. त्याचा सगळ्यात मोठा इम्पॅक्ट आता पाहायला मिळतो आहे, तो केवळ 'झी २४ तास'च्या व्यापक, आक्रमक स्टाइलमुळे जेमतेच ४८ तासांच्या आताच कोरेगाव पार्कातील जमीन खरेदी व्यवहार रद्द होण्याच्या मोठ्या हालचाली घडत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये माझा मुलगा पार्थ पवार संचालक असलेल्या एका कंपनीच्या जमीन व्यवहारासंदर्भात काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यानुसार मी संबंधित अधिकाऱ्यांशी तसेच पार्थशी सविस्तर चर्चा करून सर्व तथ्ये जाणून घेतली आहेत. मी हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की या व्यवहारात ना मी, ना माझे कार्यालय कोणत्याही टप्प्यावर सहभागी झालेले नाही. कोणताही फोन, मदत किंवा हस्तक्षेप झालेला नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
उपलब्ध माहितीनुसार हा फक्त जमीन खरेदीचा प्राथमिक करार आहे. पार्थ, त्याची कंपनी ‘अमेडिया’ किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडून विक्रेत्यास कोणतेही पैसे देण्यात आलेले नाहीत, तसेच जमिनीचा ताबा घेतलेला नाही. त्यामुळे हा व्यवहार अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पार्थच्या मते, प्रस्तावित व्यवहार कायदेशीर चौकटीत आणि पूर्ण पारदर्शकतेने पार पाडला गेला होता. मात्र, सार्वजनिक जीवनात आरोपांचा संशय देखील आपल्यावर होऊ नये, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे काही गैरकृतीचे आरोप केल्यामुळे पार्थने तो करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून विक्रीपत्र रद्द करण्याचे आवश्यक दस्तऐवज नोंदणी कार्यालयात सादर केल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.
या संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी सरकारने चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. कोणाकडे काही ठोस माहिती किंवा पुरावे असल्यास त्यांनी ते समितीसमोर सादर करावेत. चौकशीच्या या प्रक्रियेतून सत्य उघडकीस येईल आणि कोणीही दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
मी आजवर सदैव कायदा आणि नियमांच्या चौकटीत राहून काम केले आहे. माझे प्रत्येक निर्णय हे न्याय, सत्य आणि वैधतेच्या मुल्यांवर आधारित असतात. हीच मुल्ये माझ्या कुटुंबीयांनाही लागू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, त्याचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि त्यांचे कुटुंबीय नेहमीच प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या सर्वोच्च नैतिक निकषांचे पालन करत आल्याचे ते म्हणाले.
गेले 2 दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा सुरु आहे. मी पहिल्यांदाच स्पष्ट सांगितलं होत, मी कधीच नियम सोडून काम केलेलं नाही. मागे माझ्यावर आरोप झाले. त्यात श्वेतपत्रिका काढली. पण अधूनमधून मला टार्गेट करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
या व्यवहाराबद्दल मला अजिबात माहिती नव्हत. माझे जवळचे नातेवाईक कुणीही व्यवहार केला तर संपूर्ण कायद्याला धरुन असावे असे मी सांगतो. चर्चा सुरु झाल्या तेव्हा मुख्यमंत्री नागपुरला होते. जरी माझ्या घरच्यांशी संबंधित प्रकरण असले तरी तुम्हाला नियमानुसार जे काही करायचे असेल त्या गोष्टीला माझा पाठींबा असेल. आरोपांमागची वस्तुस्थिती जनतेला कळणं महत्वाच आहे. या व्यवहारात 1 रुपयाही दिला नाही तरी मोठमोठे आकडे सांगण्यात आले. जो व्यवहार झाला तो रद्द करण्यात आल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.
या प्रकरणात पार्थ पवार, त्यांची कंपनी आणि शीतल तेजवानी कशा दोषी आहेत, याचे हवे तेवढे पुरावा दाखवल्यानेच हा व्यवहार अमेडिया कंपनीकडून रद्द करण्याच्या अनुषंगाने पावले उचचली जात असल्याचे ते म्हणाले.
सरकारकडून हा व्यवहार रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसल्याने शेवटी अमेडिया कंपनीच कॅन्स्लेशन डिड' देऊन व्यवहारातून माघार घेणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. व्यवहार थांबवून चक्क माघार घेण्यासाठी अमेडिया कंपनीकडून कडून केली कायदेशी प्रक्रिया केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.