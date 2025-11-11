English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...तर अजित पवार यांना राजीनामा द्यावा लागेल; मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

झी 24 तासनं कोरेगाव जमीन प्रकरणाचा गैरव्यवहार समोर आणल्यानंतर विरोधकांनी थेट अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र, या प्रकरणावरून माणिकराव कोकाटेंनी केलेलं विधानाची सध्या जोरात चर्चा सुरू झाली. माणिकराव कोकाटे काय म्हणाले. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 11, 2025, 08:22 PM IST
...तर अजित पवार यांना राजीनामा द्यावा लागेल; मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

Manikrao Kokate On Ajit Pawar : झी 24 तासनं पुण्यातील कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहाराचं प्रकरण उघडकीस आणले. पार्थ पवारांच्या कंपनीचा हा गैरव्यवहार समोर आणल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. यानंतर स्वत: अजितदादांनी हा व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा केली. यात विरोधकांनी थेट अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय...यात आता मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी मोठं विधान केले.चौकशीत दोषी आढळल्यास अजित पवारही राजीनामा देतील, असं माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटलंय.

यावरून खासदार सुप्रिया सुळेंनी टोला लगावला. आता त्यांच्याच पक्षाचे लोक असं बोलत असतील तर यामागे काहीतरी स्ट्रॅटेजी असू शकते, असं सुळेंनी म्हटलंय. अजितदादांच्या राजीनाम्यासंदर्भात मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंना विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली.अजित पवारांनी आधीच त्यांची भूमिका स्पष्ट केल्याचं बावनकुळेंनी म्हटलंय.
 दरम्यान, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी नुकतीच अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही हाकेंनी केला होता.

झी २४ तासनं पार्थ पवारांचा जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आणला. आपला या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसल्याचं अजित पवारांनी सांगितले. नंतर मात्र अजितदादांनीच हा व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा केली. यावरून विरोधकांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र, आत अजितदादांच्या पक्षाचे माणिकराव कोकाटेंनीच हे वक्तव्य केले. त्यामुळे हाच धागा पकडून आता विरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. अजित पवारांच्या घोटाळा फाईल्स रिओपन करणार असून यात त्यांना मोदी-शाहासुद्धा वाचवू शकणार नाही असं मोठं वक्तव्य सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केले. झी २४ तासने उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहाराप्रकरणी अंजली दमानिया यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची भेट घेतली होती यावेळी त्या बोलत होत्या.

 

Vanita Kamble

