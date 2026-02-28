English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजित पवार यांच्या विमान अपघातावेळी शेवटचा संवाद काय होता? 22 पानांच्या प्राथमिक अहवालात अत्यंत महत्वाची माहिती समोर

हा अपघात एकाच कारणामुळे नव्हे, तर हवामान, पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनल निर्णय यांच्या संयोगामुळे घडल्याची शक्यता आहे. अंतिम कारणे CVR/FDR सविस्तर विश्लेषणानंतर स्पष्ट होतील.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 28, 2026, 07:32 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash Update : अजित पवार विमान अपघात प्रकरणाचा AAIBचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. 22 पानांचा हा अहवाल आहे. फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर खराब होता असं अहवालात म्हंटलं आहे. उष्णतेमुळे डेटा रेकॉर्डर खराब झाल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. दुर्घटनेवेळी दृश्यमानता 2 हजार मीटरवर होती असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. 

प्राथमिक अहवालात धक्कादायक माहिती उघड

  • ब्लॅक बॉक्समधील फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर उष्णतेमुळे खराब झाला
  • रॉ डेटा डाऊनलोड करण्यात आलेला आहे
  • विमान कोसळताना पहिल्यांदा झाडावर धडकलं नंतर खाली पडलं
  • विमान कोसळलं तेव्हा 2 हजार मीटर दृष्यमानता होती
  • 'दोन्ही वैमानिकांना बारामती विमानतळावर उतरण्याचा अनुभव'
  • रनवेच्या सुरुवातीला 50 मीटर बाहेर विमान कोसळलं
  • 8 वाजून 19 मिनिटांनी वैमानिकाचा बारामती ATCसोबत संवाद सुरु झाला
  • विमान कोसळताना महिला वैमानिक 'ओ शीट, ओ शीट' असं ओरडल्या
  • दोन्ही वैमानिकांची ब्रेथ अॅनालायझर टेस्ट निगेटिव्ह होती

अजित पवार यांच्या अपघातावेळी धूर, धुक्याची नोद?

VSR Ventures Pvt. Ltd कंपनीचे Learjet 45XR (नोंदणी VT-SSK) विमान. 28 जानेवारी 2026, सकाळी सुमारे 08:46 वाजता अपघातग्रस्त झाले. बारामती येथे लँडिंग वेळी हा अपघात झाला. 2 पायलट, 1 केबिन क्रू, 2 प्रवासी अशा 5 जणांचा मृत्यू झाला.  अपघाताचा तपास Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) कडून सुरू असून, तो ICAO Annex-13 नुसार दोषारोपासाठी नव्हे तर भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी आहे. बारामती येथे स्वतंत्र MET (हवामान) सुविधा नाही. टॉवरने दृश्यमानता ~3000 मीटर सांगितली; परंतु VFR ऑपरेशन्ससाठी किमान 5000 मीटर आवश्यक असते.पुणे/मुंबई METAR मध्ये धुके/धूर (BR/FU) नोंदलेले. INSAT-3DR उपग्रह निरीक्षणानुसार बारामती परिसरात पातळ धुके असण्याची शक्यता. VFR मर्यादेपेक्षा कमी दृश्यमानतेत लँडिंगचा प्रयत्न हा मोठा जोखीम घटक ठरतो असे अवलात नमूद करण्यात आले आहे. 

बारामती विमानतळावर एअरफिल्ड मर्यादा

एअरफिल्ड (Baramati) मर्यादा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
अनकंट्रोल्ड एअरफिल्ड – ILS/VOR/NDB नाहीत.
फक्त VFR ऑपरेशन्स अनुमत.
रनवे मार्किंग फिकट, सैल खडी.
RWY-11 टेबल-टॉप (एक टोक उतारावर).
पुरेशी कुंपण/सीमा भिंत नाही, ARFF (फायर-रेस्क्यू) इन-हाउस नाही.
विंडसॉक RWY-11 बाजूला नाही.

अजित पवार यांचे विमान 50 मीटर अंतरावर झाडांवर आदळून खाली कोसळले

पहिल्या अप्रोचमध्ये Go-Around (दृश्यमानता अपुरी).
दुसऱ्या अप्रोचमध्ये “Field in sight” रिपोर्ट केल्यानंतर लँडिंग क्लिअरन्स.
शेवटचा रेडिओ कॉल: “Oh St… Oh St…” — तात्काळ नियंत्रण गमावल्याचा संकेत.
विमान RWY-11 च्या डावीकडे ~50 मीटर अंतरावर झाडांवर आदळून खाली कोसळले.
 
 
About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

