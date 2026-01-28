Ajit Pawar Plane Crash : 'दादांनी शब्द दिला म्हणजे...' अजित पवारांच्या निधनानंतर खासदार अमोल कोल्हे यांची भावूक प्रतिक्रिया

Amol Kolhe On Ajit Pawar Death : बुधवारची सकाळ ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय वेदनादायक ठरली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं मुंबईहून बारामतीला येत असताना विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या निधनाने देश आणि राज्यातून हळहळ व्यक्त होतं आहे. अजित पवारांच्या या अकाली एक्सिटने पवार कुटुंबावर सुद्धा दुःखाचा डोंगर कोसळला. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेस SP पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी अजित दादांच्या निधनानंतर भावुक पोस्ट लिहिली आहे. यात त्यांनी अजित पवारांचा उल्लेख 'महाराष्ट्राचा विकासपुरुष' म्हणून केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस SP पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट केली. यावेळी त्यांनी लिहिले की, 'महाराष्ट्राच्या विकासपुरुषास भावपूर्ण श्रद्धांजली..! महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, संपूर्ण राज्याचे लाडके आणि हक्काचे दादा मा. अजितदादा पवार यांच्या दुर्दैवी निधनाची बातमी अतिशय क्लेशदायक आहे. खरतर अजूनही विश्वास बसत नाही की अजित दादा आता आपल्यात नाहीत. संपूर्ण महाराष्ट्राने आज एक उत्तम प्रशासक, शिस्तशील नेतृत्व आणि जनतेसाठी भल्या पहाटेपासूनच काम करणारा हक्काचा माणूस गमावला आहे. दादा तुमचे हे अकाली जाणे सर्वसामान्य जनतेलाही बिलकुल रुचले नाही.
आज फक्त बारामतीकरच नव्हे तर राज्यातील प्रत्येक सर्वसामान्याच्या डोळ्यात अश्रू आहेत आणि सोबतच पोरकेपणाची भावना आहे'.
अमोल कोल्हे यांनी पुढे म्हटले की, 'ज्या माणसाने आयुष्याचा प्रत्येक क्षण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि फाईल्सचा निपटारा करण्यासाठी वेचला, तो आवाज आज शांत झाला, यावर विश्वासच बसत नाही. दादांचा स्वभाव अनेकांना कडक वाटला असेल, पण त्या कडकपणामागे राज्याच्या हिताची कळकळ आणि कार्यकर्त्यांबद्दलचा जिव्हाळा होता. राजकारणात शब्द बदलणारे खूप पाहिले, पण "दादांनी शब्द दिला म्हणजे काम होणारच" हा जनतेचा विश्वास आता कायमचा स्मृती बनला आहे. मंत्रालयातील त्या रिकाम्या दालनस देखील अजित पवार यांच्यासारख्या कार्यशील व कर्तृत्व्वान नेतृत्वाची कायम उणीव भासेल.
दादा तुमचं नाव हृदयात कायम कोरलेलं राहील..!' अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर हक्क सांगून ते पक्ष फोडला आणि ते महायुतीत सामील झाले. मात्र अमोल कोल्हे यांनी शरद पवारांची साथ दिली आणि ते राष्ट्रवादी काँग्रेस SP च्या तिकिटावर दुसऱ्यांदा लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून गेले.
शरद पवार आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई पवार हे अपघाताची माहिती मिळताच मुंबईहून बारामतीला रवाना झाले. यावेळी त्यांनी हेलिकॉप्टरमधून खाली उतरताच संबंधित अपघाताच्या घटनेची माहिती घेतली. त्यानंतर शरद पवार थेट अजित पवारांचा मृतदेह ठेवण्यात आलेल्या रुग्णालयात पोहोचले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची माहिती मिळताच युगेंद्र पवार, रोहित पवार, राजेंद्र पवार हे बारामतीत दाखल झाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी दिल्लीत गेलेल्या अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि सुप्रिया सुळे या सुद्धा बारामतीत पोहोचल्या. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्हॉटसअप स्टेटसवर केवळ Devasted हा शब्द लिहून भावना व्यक्त केल्या आहेत.