Marathi News
Ajit Pawar Death News: 25 दिवस आधीच अजित पवार यांच्या मृत्यूचा अंदाज? ज्योतिषाचा 'तो' Video सोशल मीडियावर व्हायरल

Astrologer Prediction Ajit Pawar death? Fact Check: सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये ज्योतिषी असल्याचा दावा करणारा एक व्यक्ती भारतात विमान अपघाताची भविष्यवाणी करताना दिसत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 29, 2026, 07:35 AM IST
Ajit Pawar Death News: 25 दिवस आधीच अजित पवार यांच्या मृत्यूचा अंदाज? ज्योतिषाचा 'तो' Video सोशल मीडियावर व्हायरल
Ajit Pawar Plane Crash Astrologer Prediction: महाराष्ट्राच्या राजकारणावर शोककळा पसरवणाऱ्या एका धक्कादायक घटनेनंतर आता सोशल मीडियावर वेगळ्याच चर्चेला उधाण आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने राज्य हादरले असतानाच, या दुर्घटनेशी जोडला जाणारा एक जुना ज्योतिषाचा व्हिडीओ अचानक समोर आला आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा उभा राहत आहे. कारण या व्हिडीओमध्ये भारतात विमान अपघात होणार असल्याची भविष्यवाणी अजित पवार यांच्या मृत्यूपूर्वी तब्बल २५ दिवस आधी केल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे हा केवळ योगायोग की खरोखरच भविष्यवाणी होती, असा प्रश्न आता जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे आणि सोशल मीडियावर यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये स्वतःला ज्योतिष सांगणारा एक व्यक्ती भारतात विमान अपघात होणार असल्याचा दावा करताना दिसतो. हा व्हिडीओ आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाशी जोडून पाहिला जात आहे.

बुधवारचा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत धक्कादायक ठरला. एका भीषण विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. या घटनेनंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. अशातच, या दुर्घटनेशी संबंधित एक जुना ज्योतिषाचा व्हिडीओ पुन्हा चर्चेत आला आहे.

25 दिवस आधीचा व्हिडीओ, आज चर्चेचा विषय

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये संबंधित ज्योतिष फेब्रुवारी-मार्चच्या दरम्यान भारतात विमान दुर्घटना होईल, असा दावा करताना ऐकू येतो. “मी सांगू शकतो, थांबवणं तुमच्या हातात आहे,” असे विधानही तो करताना दिसतो. हा व्हिडीओ जानेवारीच्या सुरुवातीचा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या निधनाआधी तब्बल २५ दिवस आधी ही भविष्यवाणी करण्यात आली होती, अशी चर्चा रंगली आहे.

हे ही वाचा: "ओह शिट..." अजित पवारांच्या पायलटचे 'हे' होते शेवटचे शब्द, पहिली लँडिंग झालेली अयशस्वी; जाणून घ्या शेवटच्या क्षणांची कहाणी

 

अपघातात सर्व प्रवाशांचा मृत्यू

बुधवारी झालेल्या या विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह विमानातील पाचही प्रवाशांचा मृत्यू झाला. अपघात इतका भीषण होता की अजित पवार यांची ओळख त्यांच्या मनगटातील घड्याळावरून पटवावी लागली. या घटनेची तीव्रता यावरून स्पष्ट होते.

हे ही वाचा: Ajit Pawar Death Plane Crash: अपघातापूर्वी अजित पवारांनी 'या' BJP नेत्याला केला होता शेवटचा फोन कॉल

 

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया अन् प्रतिक्रिया

हा व्हिडीओ astrologerankittyagiofficial या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला असून, लाखो लोकांनी तो पाहिला आहे. अनेकांनी व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
एका युजरने लिहिले, “भविष्यवाणी खरी ठरली.”
तर दुसऱ्याने म्हटले, “म्हणजे मृत्यूआधी 25 दिवस आधीच सगळं सांगितलं होतं.”
काही जणांनी तर “भविष्य सांगणाऱ्यांना हलक्यात घेऊ नका,” अशीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

हे ही वाचा: Ajit Pawar Death Plane Crash: विमानतळ जवळ येताच मोठा आवाज अन्...., अंगावर काटा आणणारे Videos

 

( Disclaimer: Zee 24 Taas या व्हिडिओची आणि त्यात केले गेलेल्या दाव्याची पुष्टी करत नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओवरून ही बातमी करण्यात आलेली आहे. ) 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

